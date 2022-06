Vừa mở bán, xe điện tí hon hết sạch chỉ trong 18 phút

(VTC News) -

Citroen Ami có thể không phải là xe điện đẹp nhất hiện có, nhưng 21.000 khách hàng từ 9 quốc gia đã mua chiếc xe này kể từ khi nó ra mắt thương mại vào tháng 4/2020.

Phiên bản mới nhất là My Ami Buggy được bán độc quyền trực tuyến vào ngày 21/6/2022. Đáng chú ý, chiếc xe được tiêu thụ hết sạch trong vòng chưa đầy 18 phút. Điều này chứng tỏ sức hút của My Ami Buggy với khách hàng.

(Ảnh:Motor1)

Theo Citroen, tất cả 50 chiếc My Ami Buggy đã được bán trong 17 phút 28 giây. Khách hàng nhanh nhất đặt hàng và thanh toán trực tuyến đã hoàn tất giao dịch trong 2 phút 53 giây. Khách hàng đó sẽ nhận được một trong 50 chiếc My Ami Buggy cá nhân hóa với tên của họ xuất hiện trên xe.

Xe sẽ được giao vào nửa cuối tháng 8 ở bất cứ nơi nào khách hàng muốn.

Nội thất bên trong My Ami Buggy. (Ảnh:Motor1)

Mẫu xe điện này thu hút được sự quan tâm của công chúng sau khi phiên bản ý tưởng của nó được giới thiệu vào tháng 12/2021. Gần 1.800 khách hàng bày tỏ mong muốn mua một chiếc My Ami Buggy.

My Ami Buggy có phần thân màu xanh đậm với một vài điểm nhấn màu vàng sáng. Nó đi kèm với một bộ vành màu đồng cùng nắp chụp bánh màu đen.

(Ảnh:Motor1)

Điểm khác biệt so với phiên bản ý tưởng nằm ở phần cửa. Theo đó, My Ami Buggy đi kèm cửa bằng ống thép, trái ngược phiên bản ý tưởng vốn không có cửa. Ở phía trên, My Ami Buggy còn có mái che bằng vải bạt có thể tháo mở và cất ở sau ghế, mở rộng không gian cho xe.

(Ảnh:Motor1)

Citroen My Ami Buggy được trang bị động cơ điện sản sinh công suất tối đa 8 mã lực (6 kw), lấy năng lượng từ bộ pin 5,5 kWh, mang đến tầm hoạt động 70 km.

Citroën My Ami Buggy có giá cơ bản là 9.790 bảng Anh (tương đương 279 triệu đồng)