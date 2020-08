Vừa mãn hạn tù, 'siêu trộm' lại gây ra 50 vụ trộm trong 2 tháng

Ngày 9/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An đã khởi tố bắt giam 4 tháng đối với Trần Đình Tài (29 tuổi, trú huyện Quỳ Châu, Nghệ An) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An nhận được tin báo về việc kẻ gian đột nhập lấy trộm của khách 3 điện thoại di động, 1 đồng hồ, 1 nhẫn vàng, 1 valy, 1 thẻ ATM có 40 triệu đồng trong tài khoản.

Trần Đình Tài. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vào cuộc điều tra, cảnh sát thấy nổi lên 20 nghi phạm trong đó nổi bật nhất là Trần Đình Tài.

Căn cứ kết quả điều tra hiện trường, cơ quan công an nhận định phương thức thủ đoạn của vụ trộm này tương tự với các vụ trộm diễn ra trong thời gian gần đây trên địa bàn Nghệ An và các tỉnh khác.

Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an Thanh Hóa bắt giữ Trần Đình Tài khi hắn đang lên xe khách đi Hà Nội.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên 29 tuổi này khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tài thừa nhận vẫn hành nghề cũ và gây ra 50 vụ trộm khác trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và các tỉnh khác.

Tài vừa mới ra tù vào tháng 5 vừa qua, tiếp tục hành nghề "hai ngón". Chỉ trong vòng 2 tháng, nam thanh niên này đi lang thang khắp các địa phương, lợi dụng sơ hở của người dân, đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.

Cảnh sát cho biết, Trần Đình Tài đã có 5 tiền án khác cũng về hành vi trộm cắp tài sản.