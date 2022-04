Vụ ‘Tịnh thất Bồng Lai’: Gia hạn tạm giam 3 bị can đến tháng 6/2022

Liên quan vụ ‘Tịnh thất Bồng Lai’, ngày 26/4 Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị này đã có thông báo gửi Công an xã, UBND xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và gia đình bà Cao Thị Cúc (SN 1960, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây) thông báo về việc gia hạn tạm giam đối với 3 bị can.

3 bị can Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên và Trùng Dương tiếp tục bị tạm giam đến ngày 3/6.

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã tiếp tục áp dụng biện pháp tạm giam đối với bị can Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) và Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990) đến ngày 3/6.

Vụ án này ban đầu các cơ quan tố tụng huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) thụ lý. Sau đó, vụ án được chuyển cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An sau khi thụ lý vụ án, đã ra quyết định tạm giam các bị can lần 1 và nay gia hạn tạm giam các bị can.

Bị can Lê Tùng Vân đang tại ngoại hầu tra.

Vụ án này được phát lộ từ việc các cơ quan của tỉnh Long An nhận được nhiều đơn tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi sai phạm pháp luật của một số trường hợp sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc (nơi tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai", sau đó đổi tên thành "Thiền am bên bờ vũ trụ").

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa đã tổ chức khám xét, làm việc với 14 người có liên quan, khởi tố vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, khởi tố các bị can Lê Tùng Vân (SN 1932), Nhất Nguyên, Trùng Dương và Hoàn Nguyên. Trong vụ án này, chỉ có bị can Lê Tùng Vân được tại ngoại hầu tra.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra, xử lý đúng theo quy định pháp luật.