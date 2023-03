Sau thời gian dài “im hơi lặng tiếng”, lần tái xuất trong năm qua của Vũ Thu Phương có nhiều dấu mốc ấn tượng khi cô đảm nhiệm vị trí giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022, giám khảo The Next Face Việt Nam 2022, huấn luyện viên The Face 2022…