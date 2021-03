Vụ tắc nghẽn kênh Suez: Thuyền trưởng tàu Ever Given là người chịu trách nhiệm

(VTC News) -

Người đứng đầu Cơ quan quản lý kênh đào Suez, Trung tướng Osama Rabie, giải thích rằng các con tàu khán lớn hơn đi qua kênh đào Suez mà không gặp bất kỳ sự cố nào, đồng thời nhấn mạnh rằng các cơ quan có trách nhiệm trong kênh sẽ tiến hành điều tra sự cố.

Do đó, thuyền trưởng tàu Ever Given phải chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng này. Theo ông Osama Rabie, trận bão cát hôm 23/3 không phải là lý do khiến tàu Ever Given mắc kẹt. Kết luận cuối cùng sẽ được tiết lộ sau cuộc điều tra.

Người quản lý Kênh đào Suez tuyên bố chủ tàu Ever Given phải chịu trách nhiệm cho sự cố. (Ảnh: Tuấn Nguyễn)

Hiện nay có khoảng 321 tàu đang bị kẹt trong Kênh đào Suez hoặc đang neo đậu chờ quá cảnh. Cơ quan quản lý kênh đào Suez cung cấp tất cả các dịch vụ hậu cần cần thiết cho các tàu đang chờ. Tuyến đường thủy chiến lược đã mất từ ​​12 đến 14 triệu USD doanh thu hàng ngày do sự cố. Các khoản bồi thường hoặc tiền phạt từ chủ sở hữu của Ever Given được thực hiện theo các quy tắc pháp lý theo kết quả của các cuộc điều tra. Ngay sau khi tàu được thả nổi, Cơ quan quản lý kênh đào Suez sẽ làm việc 24/24 giờ để sơ tán các tàu bị kẹt.

Người đứng đầu Cơ quan quản lý kênh đào Suez nói thêm rằng các tàu dầu bị đình trệ chưa qua được kênh Suez không phải là nguyên nhân khiến giá dầu tăng cao. Các nỗ lực cứu hộ hiện đang tiến hành và chờ thời điểm thích hợp với điều kiện thủy triều lên.