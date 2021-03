Vụ 'tắc đường' đắt đỏ nhất thế giới nhìn từ không gian

(VTC News) -

"Bạn có thể nhìn thấy nó ngay bây giờ từ ISS", Sverchkov viết trên Instagram.

Phi hành gia người Nga lưu ý thêm rằng bức ảnh cho thấy các tàu kéo nhỏ đang cố gắng di chuyển con tàu khổng lồ như thế nào.

Ever Given chắn ngang kênh đào Suez nhìn từ không gian. (Ảnh: kudsverchkov)

Trong hình ảnh Sverchko chia sẻ, con tài dài 400 m bít ngang con kênh rộng 300 m nối Địa Trung Hải với Biển Đỏ.

Ever Given mắc cạn hôm 23/3 khi di chuyển qua đoạn phía nam của kênh đào Suez. Sự cố làm đình trệ giao thương tại một trong những tuyến đường thủy bận rộn nhất thế giới. Theo ước tính, 9,6 tỷ USD hàng hóa mỗi ngày giữa châu Á và châu Âu bị ách tắc khi Ever Given bít ngang kênh đào Suez.

Nhờ nỗ lực nạo vét quanh đầu tàu và sự trợ giúp của các tàu kéo, Ever Given vừa được giải cứu thành công vào sáng 29/3.