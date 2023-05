Vụ phân xác tại Bình Dương: Khi phát hiện, nạn nhân đã chết từ 8 - 14 ngày

(VTC News) -

Ngày 28/5, liên quan vụ thi thể bị phân xác được tìm thấy tại phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đặc điểm nhận dạng nạn nhân có sự thay đổi so với nhận định ban đầu.

Đến nay, Công an xác định nạn nhân là nam giới đã trưởng thành, có chiều cao khoảng 1,68m đến 1,70m, chết từ 8 đến 14 ngày (khoảng ngày 10/5/2023 đến khi phát hiện).

Lực lượng chức năng gửi thông báo trực tiếp đến công ty, doanh nghiệp trên địa bàn. (Ảnh: Báo Bình Dương)

Để thúc đẩy quá trình phá án, Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai các đơn vị đến các khu công nghiệp, nhà máy, cơ sở kinh doanh… để phát thông báo truy tìm tung tích nạn nhân bị phân xác.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương bố trí thêm một điều tra viên và có thể trao đổi, cung cấp thông tin thông qua tài khoản trên mạng xã hội Zalo của điều tra viên.

Khi phát hiện các thông tin có liên quan, Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân cung cấp cho phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương tại địa chỉ: 615, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một; số điện thoại trực ban: 02743.824.087; hoặc liên hệ trực tiếp điều tra viên Hồ Long An qua số điện thoại: 0368.977.776 (tài khoản Zalo: 0946.178.239) và điều tra viên Huỳnh Văn Bền qua số điện thoại: 0983.927.113 (tài khoản Zalo: 0965.864.270).

Tại các thông báo trước đó của Công an tỉnh Bình Dương về việc tìm tung tích nạn nhân đều thông báo giới tính nữ, kèm theo đặc điểm móng tay giả để nhận diện.

Bàn chân cháy được phát hiện tại đám đất trống.

Tuy nhiên, kết quả giám định ADN mới nhất khẳng định nạn nhân là nam giới. Do vậy cơ quan điều tra thông báo để các đơn vị, tổ chức, cá nhân nắm thông tin để kịp thời phát giác khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Trước đó, lực lượng của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã được tăng cường để phối hợp với Công an Bình Dương điều tra vụ án.

Vụ án này gây xôn xao dư luận trong ít ngày qua do phần thi thể bị đứt lìa, không nguyên vẹn. Nhận định ban đầu đây là vụ án giết người.

Như VTC News đưa tin, vào chiều 24/5, người dân đi ngang đám đất trống ở khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thì phát hiện hai chân người cháy đen nên trình báo công an.

Tại hiện trường, phần chân đã bị đốt cháy chỉ còn lại hai bàn chân. Bên cạnh đó là mảnh vải nghi của chiếc túi du lịch đựng phần chân người.

Nhận được tin báo, Công an phường Tân Phước Khánh nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường để Công an TP Tân Uyên điều tra làm rõ.

Hoàng Thọ