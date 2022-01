Vụ nổ súng cướp ngân hàng ở Hải Phòng: Thông tin mới nhất

(VTC News) -

Video: Hiện trường nghi phạm nổ súng uy hiếp nhân viên, cướp ngân hàng ở Hải Phòng

Sáng 8/1, Công an TP Hải Phòng cung cấp thông tin ban đầu về vụ cướp ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Phòng.

Cụ thể, khoảng 15h20 ngày 7/1, tại Phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank ở đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2 (Hải An, Hải Phòng), một kẻ dùng vật nghi là súng uy hiếp, khống chế giao dịch viên và cướp số tiền khoảng 3 tỷ đồng.

Sau đó, tên cướp này ra ngoài cửa cướp 1 xe máy của nhân viên bảo vệ rồi bỏ trốn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an Thành phố chỉ đạo các lực lượng khẩn trương truy bắt đối tượng.

Trả lời PV VTC News, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết, từ chiều 7/1 đến sáng 8/1, đơn vị huy động lực lượng phối hợp với Công an quận Hải An tiếp tục khoanh vùng, lần theo dấu vết truy bắt nghi phạm. Tuy nhiên đến 8h sáng nay, công an vẫn chưa bắt được tên cướp.

Theo camera an ninh ghi lại, chiều 7/1, một người đàn ông đeo ba lô, đầu đội mũ lưỡi trai, bịt mặt, cầm súng quân dụng lao vào khu vực quầy giao dịch Ngân hàng Vietcombank trên đường 356 Đình Vũ.

Tên cướp chĩa súng vào một nữ nhân viên ngồi trong một quầy giao dịch đe doạ, sau đó nổ súng bắn lên trần nhà để thị uy nhằm cướp tiền.

Tại thời điểm này, tên cướp vẫn chưa cướp được tiền liền tiến sang quầy giao dịch bên cạnh, tiếp tục cầm súng đe doạ nữ nhân viên.

Ngay sau đó, nữ nhân viên phải lấy tiền tại bàn giao dịch, tại các khay tiền phía dưới hộc bàn giao dịch đưa cho tên cướp. Sau khi lấy tiền nhét đầy ba lô, kéo khoá, tên cướp rời khỏi quầy giao dịch.

Sau khi cướp được lượng tiền lớn trong quầy giao dịch, tên này ra ngoài, uy hiếp một bảo vệ, cướp thêm chiếc xe máy của nhân viên bảo vệ ngân hàng rồi tẩu thoát.

