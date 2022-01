Vụ nổ súng cướp ngân hàng ở Hải Phòng: Hành trình nghi phạm gây án

(VTC News) -

Tối 9/1, Công an TP Hải Phòng cho biết, tại cơ quan công an, bước đầu, Nguyễn Văn Nam (SN 1998, thường trú tại xã Nghĩa Lộ, Cát Hải, Hải Phòng) đã khai nhận hành vi bịt mặt, dùng súng uy hiếp nhân viên ngân hàng để cướp tiền.

Cụ thể, Nam khai làm nghề xăm hình nghệ thuật, di chuyển ở nhiều tỉnh, thành khu vực phía Bắc, tập trung chủ yếu Quảng Ninh và Vĩnh Phúc. Trong thời gian không có việc làm và tiền chi tiêu, Nam nảy sinh ý định mua súng và một số công cụ khác để cướp tiền ngân hàng.

Hơn 15h ngày 7/1, Nam đến quầy giao dịch Ngân hàng Vietcombank trên đường Đình Vũ (phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng) rút súng đe dọa nhân viên ngân hàng yêu cầu đưa tiền.

Nam khai nhận, trong quá trình khống chế nhân viên ngân hàng, Nam đã dùng "vật gây tiếng nổ" để uy hiếp tinh thần họ.

Nguyễn Văn Nam tại cơ quan công an.

Sau khi cướp được hơn 3 tỷ đồng, Nam đi ra ngoài cửa ngân hàng, khống chế một lái xe ô tô không thành. Tiếp đó, Nam dùng súng đe dọa, lấy chìa khóa xe máy của bảo vệ ngân hàng rồi bỏ trốn về hướng cầu vượt Tân Vũ. Đây cũng là nơi Nam có hẹn một người bạn. Sau đó, Nam bỏ lại xe máy, lên xe ô tô về nhà.

Ngày 8/1, Nam lên Hà Nội. Tại Hà Nội, Nam tìm đến một cửa hàng mua xe mô tô phân khối lớn có giá niêm yết hơn 700 triệu đồng rồi di chuyển lên Thái Nguyên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Hải Phòng phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra và truy bắt tên cướp.

Đến 23h ngày 8/1, tại nhà nghỉ Bắc Sơn (phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), lực lượng công an truy bắt được Nguyễn Văn Nam. Khám xét trên người và chỗ ở của nghi phạm, lực lượng công an thu giữ được 2 khẩu súng, 40 viên đạn, 1 xe máy, 1 điện thoại và 1,2 tỷ đồng (800 triệu đồng khi khám xét ở nhà nghỉ và 400 triệu đồng được chôn cất ở vườn sau nhà).

Tang vật thu giữ được.

Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, Nguyễn Văn Nam thực hiện hành vi cướp tài sản.

Chiều 9/1, nghi phạm được di lý về Hải Phòng phục vụ công tác điều tra.

Cũng theo Công an TP Hải Phòng, chiều cùng ngày, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an và ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng đến khen thưởng các lực lượng công an bắt nghi phạm gây ra vụ cướp tài sản tại phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank trên đường Đình Vũ.