(VTC News) -

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND tối cao truy tố bị can Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm", nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) về tội "Đưa hối lộ", theo quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự 2015. Đồng thời, đề nghị truy tố bị can Hồ Hữu Hòa (ở Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội "Môi giới hối lộ", quy định tại Điều 365 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đáng chú ý, trong kết luận điều tra cho thấy, trong suốt quá trình làm việc với cơ quan CSĐT Vũ "Nhôm" nhiều lần thay đổi lời khai việc đưa hối lộ gần 3 triệu USD, đổ lỗi cho điều tra viên, lãnh đạo Cơ quan CSĐT và điều tra viên.

Từ ngày 7/4-17/7/2018, tại Trại giam T16 Bộ Công an, Vũ "Nhôm" viết 6 bản tự khai và có 6 lời khai. Vũ khai, trong khoảng thời gian tháng 9 và tháng 10/2017, Vũ nhờ Hữu Hòa kết nối với ông Nguyễn Duy L. (một lãnh đạo Cục thuộc Bộ Công an) để nhờ giúp đỡ, tìm hiểu thông tin và được Hòa khuyên: "Nên cho anh L. một ít tiền". Sau đó, Vũ "Nhôm" nói chuyện điện thoại với ông L. thì được ông L. khuyên: "Đi du lịch qua màn ảnh nhỏ một thời gian, càng xa càng tốt".

Vũ "Nhôm" trong phiên tòa hồi tháng 5/2020.

Đồng thời, Vũ thừa nhận 4 lần đưa tiền nhờ ông Luân (là lái xe thuê của Vũ “Nhôm”) và Hòa để chuyển cho ông L.

Cụ thể, lần thứ nhất, Vũ đưa 500.000 USD cho Hòa (nhưng Hòa không thừa nhận) tại nhà ở Quận 1, TP.HCM cho Hòa; lần thứ hai, Vũ đưa 5 tỷ đồng cho ông Luân giao cho Hòa; lần thứ 3, Vũ đưa 1 triệu USD cho ông Luân giao cho lái xe của ông L.; lần thứ 4, Vũ đưa 1 triệu USD cho ông Luân giao cho lái xe của ông L.

Từ ngày 23/8/2018, khi bị kết án 9 năm tù trong vụ án "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước", Vũ "Nhôm" phủ nhận không đưa tiền cho ông L. mà chỉ là thuốc lá cigar, nấm linh chi Hàn Quốc.

Ngày 2/6/2019, Vũ tiếp tục thay đổi lời khai, khai trong túi quà đưa cho Hòa để nhờ đưa cho ông L. là nấm linh chi Hàn Quốc.

Từ ngày 17/7/2020 đế nay, Vũ tiếp tục thay đổi lời khai và khai chỉ có 2 lần đưa quà là thuốc lá cigar, nấm linh chi Hàn Quốc cho Hòa nhờ chuyển cho ông L., khai không bị Hòa lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, Vũ không hợp tác, có hành vi cản trở gây khó khăn cho công tác điều tra, phủ nhận toàn bộ lời khai trước đây, đổ lỗi cho điều tra viên, xúi giục, hướng dẫn khai từ nấm linh chi, thuốc lá cigar thành tiền cho ông L. và sử dụng phạm nhân đánh đập. Thậm chí, Vũ vu khống cho lãnh đạo Cơ quan CSĐT và điều tra viên.

Ngày 5/3/2021, điều tra viên tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bị can Phan Văn Anh Vũ nhưng Vũ từ chối không nhận quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam và không ký vào biên bản, không làm việc với điều tra viên. Khi tiến hành hỏi cung, bị can lấy lý do chưa có người bào chữa nhưng vẫn thừa nhận các nội dung khai về Hòa, ông L.