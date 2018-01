(VTC News) - Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an Đà Nẵng quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Anh Vũ.

Tối 22/12, xác nhận với PV VTC News, Đại tá Lê Văn Tam - Giám đốc Công an Đà Nẵng cho biết, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) phối hợp với Công an Đà Nẵng đã tiến hành công bố Quyết định khởi tố bị can ngày 20/12 đối với Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm”, SN 1975 tại Đà Nẵng). Ông Vũ "nhôm" là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần xây dựng Bắc Nam 79, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CO Nova Bắc Nam 79 – nay là Công ty CP đầu tư và phát triển Chấn Phong). Ông Phan Văn Anh Vũ. Ông Phan Văn Anh Vũ bị khởi tố bị can do đã có hành vi “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước”, phạm vào Điều 263 BLHS. Quyết định khởi tố bị can được công bố tại nhà riêng của Phan Văn Anh Vũ (ở số 82 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Video: Chân dung doanh nhân có biệt danh Vũ "nhôm" >>> Đọc thêm: Mối liên hệ giữa đại gia Vũ 'nhôm' và ông Nguyễn Xuân Anh Nguyễn Vương