Vụ lừa đảo huy động 1.200 tỷ cho dự án sâm Ngọc Linh: Điều tra người giúp sức

Bên cạnh việc khởi tố bà Phạm Mỹ Hạnh - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh về hành vi lừa đảo huy động 1.200 tỷ cho dự án sâm Ngọc Linh, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 600 tỷ đồng, CQĐT cho biết sẽ điều tra xử lý những người giúp sức cho nữ doanh nhân này.

Phan Mỹ Hạnh tại thời điểm bị bắt

Huy động vốn bằng hình thức đa cấp

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã khởi tố bị can bà Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, trú tại quận Cầu Giấy) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự.

Quá trình khám xét chỗ ở, nơi làm việc và một số địa điểm cơ quan điều tra đã phát hiện thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.

Trước đó, cơ quan công an tiếp nhận đơn thư người dân tố giác bà Hạnh có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động quảng cáo, giới thiệu về việc Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đang thực hiện dự án trồng cây sâm Ngọc Linh tại địa bàn tỉnh Kon Tum, Quảng Nam.

Theo Công an TP Hà Nội, Công an quận Cầu Giấy đã xác minh làm rõ từ tháng 10/2020 đến tháng 11/2022, Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh không có dự án đầu tư về cây Sâm Ngọc Linh nhưng bà Phạm Mỹ Hạnh vẫn đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về việc công ty này đang thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây Sâm Ngọc Linh tại địa bàn các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam.

Đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư nộp tiền góp vốn vào công ty hứa hẹn trả lợi nhuận cao rồi chiếm đoạt sử dụng vào hoạt động đầu tư bất động sản nhằm hưởng lợi cá nhân.

Cụ thể, bà Hạnh hứa hẹn trả lãi suất rất cao (hàng chục phần trăm/năm) cho các nhà đầu tư và đưa ra các hợp đồng góp vốn trồng sâm Ngọc Linh, hợp đồng vay vốn và hợp đồng bán cổ phần trong Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh. Với lãi suất hấp dẫn như vậy, nhiều nhà đầu tư đã bị "mờ mắt" và đầu tư vào góp vốn.

Hình ảnh showroom của công ty khai trương

Từ các tài liệu điều tra thu thập được, cơ quan điều tra đã làm rõ bà Phạm Mỹ Hạnh dùng thủ đoạn huy động vốn bằng phương thức đa cấp, thu tiền của hàng nghìn cá nhân với tổng số tiền hơn 1.200 tỷ đồng.

Sau đó, bà Hạnh sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho chính các nhà đầu tư, lấy tiền của người góp vốn sau trả tiền gốc lãi cho người đã góp vốn trước và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, là hơn 600 tỷ đồng.

Mở rộng làm rõ những người giúp sức

Cũng liên quan đến vụ án trên, cơ quan công an đánh giá đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận và báo chí hết sức quan tâm, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự do các nhà đầu tư bức xúc tụ tập đông người yêu cầu công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh thanh toán tiền gốc lãi.

Trong thời gian tới, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ làm rõ các đối tượng liên quan đồng phạm giúp sức bị cáo Phạm Mỹ Hạnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, triệt để xác minh thu hồi tài sản đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư, khẩn trương củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh được thành lập tháng 8/2017, có địa chỉ tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Công ty này quảng cáo hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, trồng Sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu; Sản xuất và phân phối sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh; Spa Dược liệu Sâm…

Quá trình hoạt động, chỉ trong thời gian ngắn Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đã rầm rộ mở hơn 13 showroom trưng bày và giới thiệu sản phẩm Sâm Ngọc Linh tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành. Các sự kiện này thu hút nhiều người đến tham dự và

Tuy nhiên, đến năm 2022, nhiều nhà đầu tư có đơn tố cáo công ty của bà Hạnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản do không trả tiền lãi, gốc theo cam kết. Sau đó, tại trụ sở chính của Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh nằm ở số 39 Nguyễn Quốc Trị, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy cũng đóng cửa.