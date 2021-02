Vu khống công an Hải Dương khi chống dịch, một phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

(VTC News) -

Ngày 20/2, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Cẩm Giàng vừa xử phạt 7,5 triệu đồng một phụ nữ vì vu khống cho lực lượng công an làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, khoảng 12h15 ngày 19/2, Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) phát hiện trên tài khoản Facebook “Thiện Dung” đăng nội dung thông tin sai sự thật, vu khống Công an huyện Cẩm Giàng trong công tác phòng, chống dịch với nội dung: “Công an Cẩm Giàng thu 250 nghìn đồng để cấp giấy ra vào thị trấn Lai Cách”.

Nguyễn Thị Hài tại cơ quan Công an.

Qua xác minh, Công an huyện Cẩm Giàng xác định tài khoản Facebook trên là của Nguyễn Thị Hài (SN 1983, trú tại khu dân cư Hoàng Đường, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng) là công nhân Công ty TNHH SD GLOBAL có trụ sở tại Khu công nghiệp Đại An mở rộng.

Do nhiều lần bị tổ công tác của thị trấn Lai Cách và khu dân cư Hoàng Đường nhắc nhở, yêu cầu chấp hành quy định về cư trú và phòng chống dịch nên sáng 19/2, Hài đã đăng thông tin sai sự thật nhằm bôi nhọ lực lượng công an.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, Hài đã thừa nhận sai phạm, gỡ thông tin sai sự thật và đăng bài công khai xin lỗi lực lượng chức năng.

Công an huyện Cẩm Giàng đã xử phạt vi phạm hành chính Nguyễn Thị Hài về hành vi đăng tải, cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, với mức phạt 7,5 triệu đồng (theo Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện).