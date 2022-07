Vụ khách mang dao lên máy bay: Tạm đình chỉ nhân viên an ninh soi chiếu

(VTC News) -

Thông tin từ Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết, nam nhân viên an ninh soi chiếu đã bị tạm đình chỉ do không phát hiện hành khách mang dao lên máy bay. Nhà chức trách hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất đánh giá đây là sự việc nghiêm trọng.

Vẫn theo vị này, sân bay Tân Sơn Nhất đang trong giai đoạn cao điểm, lượng khách tăng kỷ lục, mỗi ngày có khoảng hơn 100.000 lượt khách qua cảng hàng không, vì vậy nhiệm vụ kiểm soát an ninh cũng có nhiều áp lực. Tuy nhiên, việc đảm bảo an ninh an toàn hàng không là yêu cầu số 1.

"Hiện nhân viên an ninh này đã bị tạm đình chỉ, phải rời vị trí an ninh soi chiếu để chờ xác minh, làm rõ vụ việc", người này nói và cho biết thêm, trong quá trình thực hiện kiểm soát an ninh đối với chuyến bay, nhân viên này đã không phát hiện con dao do được đặt ở vị trí khó quan sát trong hành lý xách tay.

Hình ảnh khách mang dao gọt trái cây trên chuyến bay. (Ảnh từ mạng xã hội).

Liên quan sự việc, ông Đinh Việt Sơn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho biết, cơ quan này đã nhận được thông tin và đang giao phòng An ninh hàng không kiểm tra, rà soát toàn bộ vụ việc.

Ông Tô Tử Hùng, Trưởng phòng An ninh hàng không thuộc Cục Hàng không, cho hay, theo quy định dao lam, dao rọc giấy, các loại dao có lưỡi (không bao gồm cán dao) dài trên 6 cm hoặc tổng chiều dài cán và lưỡi trên 10 cm sẽ không được mang vào khu vực hạn chế, khoang khách của tàu bay.

Theo ông Hùng, căn cứ hình ảnh trên mạng xã hội, nhiều khả năng con dao mà hành khách mang lên tàu bay thuộc danh mục bị cấm này. Tuy nhiên, để có được câu trả lời chính xác về việc xử lý, sẽ cần thời gian để điều tra, xác minh cụ thể hành vi vi phạm ở khâu nào, vi phạm đến đâu, có cố ý hay không, có uy hiếp an toàn, an ninh hàng không hay không.

Về mức phạt, hành vi đưa vật phẩm, chất nguy hiểm vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay trái quy định mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt từ 7 - 10 triệu đồng.

Nhân viên soi chiếu an ninh hàng không để lọt dao cũng có thể bị xử lý theo quy định về "Vi phạm quy định về nhân viên hàng không và thực hiện công việc theo tài liệu, quy trình, yêu cầu công việc, quy trình phối hợp hoạt động.

Mức phạt nhẹ nhất là 1 - 3 triệu đồng. Nếu hành vi xét thấy có uy hiếp đến an ninh, an toàn hàng không, mức phạt có thể lên tới 10 triệu đồng.

Trước đó, hình ảnh lan truyền cho thấy một nữ hành khách cao tuổi đang cầm dao gọt trái cây, kích thước khoảng 10cm, ngay trên máy bay. Tiếp viên hàng không sau đó đã nhắc nhở và tạm giữ con dao này. Vụ việc được xác định trên chuyến bay của Vietnam Airlines khởi hành từ TP.HCM - Hà Nội sáng 18/7.

Theo quy định hiện hành, con dao được khách mang lên máy bay thuộc danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm mang vào khu vực hạn chế, khoang hành khách của máy bay.