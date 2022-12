Vụ chuyến bay giải cứu: Công an đã khởi tố 35 bị can

(VTC News) -

Chiều 19/12, tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Trần Thanh - Phó Cục trưởng An ninh điều tra, Bộ Công an - đã thông tin về vụ án liên quan đến chuyến bay giải cứu.

Đề cập quá trình điều tra, đại diện Bộ Công an cho biết, đến nay cơ quan công an đã khởi tố 35 bị can các tội danh Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra, cơ quan điều tra đã yêu cầu UBND nhiều tỉnh thành phố cung cấp tài liệu liên quan.

Thiếu tướng Trần Thanh cho hay, đến nay cơ bản các địa phương này đã cung cấp các yêu cầu và cơ quan điều tra đang nghiên cứu. "Cơ quan An ninh điều tra đang tích cực nghiên cứu, củng cố hồ sơ tài liệu, điều tra mở rộng vụ án này" - Thiếu tướng Trần Thanh thông tin.

Thiếu tướng Trần Thanh - Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an. (Ảnh: Đắc Huy)

Vụ án "chuyến bay giải cứu" được Cơ quan an ninh điều tra khởi tố từ cuối tháng 1. Sau gần 11 tháng điều tra, đã có khoảng 30 người bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm nhiều quan chức của Bộ Ngoại giao, cán bộ của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải, cựu lãnh đạo và cán bộ của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

Trong đó, quan chức cao nhất bị khởi tố là ông Tô Anh Dũng, 58 tuổi, thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông Dũng bị điều tra về tội "nhận hối lộ".

Tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an, ông Trần Văn Dự - cựu Cục phó cùng hai cán bộ dưới quyền là Vũ Sỹ Cường và Vũ Anh Tuấn cùng bị bắt về tội “Nhận hối lộ”.

Cơ quan điều tra đã khởi tố nhiều bị can khác tại Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ về cùng tội danh; trong đó có ông Nguyễn Quang Linh - Trợ lý của Phó Thủ tướng thường trực; bà Phạm Thị Kim Ngân - cán bộ Phòng Trị sự, Tạp chí Thanh tra, thuộc Thanh tra Chính phủ hiện là người duy nhất bị điều tra về tội “Môi giới hối lộ” theo điều 365.