Vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội khiến 3 cảnh sát hy sinh: Khởi tố, bắt chủ quán

Chiều 9/9, tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Duy Hùng (chủ quán karaoke ISIS, số 231 phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy).

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Trước đó, khoảng 13h ngày 1/8, đám cháy bùng phát tại quán karaoke ISIS, số 231 phố Quan Hoa. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Cầu Giấy triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn đến hiện trường. Các chiến sĩ đã đưa 8 người bị nạn thoát ra ngoài an toàn. Sau đó, ba chiến sĩ quay lên các tầng trên của quán karaoke tìm kiếm nạn nhân có khả năng còn mắc kẹt trong đám cháy.

Khi đang rà soát tại tầng 3, vật liệu rơi xuống chặn cầu thang tầng 2 bít lối thoát, khiến 3 chiến sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an quận Cầu Giấy hy sinh, gồm Thượng tá Đặng Anh Quân - Đội trưởng, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Quán karaoke ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, khiến 3 cảnh sát hy sinh.

Nơi xảy ra cháy là cơ sở kinh doanh karaoke ISIS, diện tích 1.260 m3, kết cấu chịu lực chính bê tông, cốt thép. Khu vực xuất phát cháy tại tầng 3, lan lên các tầng trên và lan xuống các tầng bên dưới của tòa nhà.

Trước khi xảy ra vụ cháy, quán karaoke ISIS đã dừng hoạt động do chưa cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định tại Nghị định 96/2016.