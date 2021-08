Vụ cháy ở Bình Dương: 5 người đã chết

(VTC News) -

Sáng 19/8, ông Võ Tường Văn, Chủ tịch UBND phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, hai nạn nhân được cấp cứu trong vụ cháy tại một căn nhà nằm trên đường Trần Khánh Dư (khu phố Thắng Lợi, phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương) đã tử vong vào rạng sáng nay.

Hiện trường vụ cháy.

Ông Văn thông tin, hiện các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy. Về phía chính quyền địa phương, ngay sau khi vụ cháy xảy ra, phường đã xuống động viên, thăm hỏi gia đình và hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng. Trước đó, khoảng 22h ngày 18/8, người dân phát hiện khói bốc lên từ một căn nhà 1 triệt 1 lầu bán hàng tạp hóa.

Thấy vậy, người dân hô hoán nhau chạy qua ứng cứu, mọi người dùng vòi, thau, chậu liên tục tiếp nước dập lửa nhưng bất thành. Do bên trong là cửa hàng bán tạp hóa, nhiều đồ đạc dễ cháy nên ngọn lửa vẫn bùng phát dữ dội.

Lực lượng chữa cháy đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường, để khống chế vụ cháy.

Sau khi phá cửa cuốn, lực lượng cứu hộ đã đưa được cả 5 nạn nhân ra khỏi nhà, trong đó ba người đã tử vong tại hiện trường gồm: vợ chồng chủ nhà là ông L.Đ.A. (44 tuổi), bà H.T.L. (43 tuổi); cùng người cháu gái là N.T.N., 20 tuổi.

Hai người con của vợ chồng chủ nhà được lực lượng chữa cháy cứu thoát, đưa đi cấp cứu ngay trong đêm nhưng sau đó đã tử vong là L.T.H.Y., 18 tuổi và L.G.B., 15 tuổi.