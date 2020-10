Vụ án từng bị tòa cấp cao hủy 2 bản án: Tòa sơ thẩm lần 2 vẫn tuyên y án

TAND huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) quyết định tuyên phạt bị cáo Đào Tất Quyền (60 tuổi, trú tại xã Tân Tiến, huyện Văn Giang) 2 năm 3 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích". Đồng thời, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại hơn 6,3 triệu đồng.

HĐXX nhận định đủ cơ sở kết luận ông Quyền gây thương tích 13% cho bị hại là bà Nguyễn Thị Tuyết (hàng xóm).

Tòa khẳng định quá trình điều tra lại, cơ quan điều tra đã khắc phục được các vi phạm tố tụng liên quan đến việc thu thập tài liệu nhằm xác định tỷ lệ thương tích của bị hại mà quyết định giám đốc thẩm của Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại Hà Nội nêu trước đó.

Theo tòa, bị cáo Quyền sau khi đoạt được con dao, dùng phần chuôi vụt vào chân bị hại dẫn tới thương tích và hành vi này vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng cũng như mức độ cần thiết.

Bị cáo Đào Tất Quyền tại TAND huyện Văn Giang.

Trong khi đó, bị hại cũng có một phần lỗi khi không trình báo chính quyền để giải quyết mâu thuẫn tranh chấp về đất đai mà lại tự ý mang dao sang cạy phá bức tường đang xây của gia đình bị cáo.

Theo hồ sơ vụ án, các cơ quan tố tụng sơ thẩm và phúc thẩm lần 1 có nhiều vi phạm tố tụng trong việc xác định tỷ lệ thương tích của bị hại, khiến Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại Hà Nội xử giám đốc thẩm từng hủy cả 2 bản án trên.

Ông Quyền đã thụ án từ ngày 13/9/2018, đến ngày 22/7/2019 thì được tạm hoãn chấp hành án về nhà, để chờ đợi phán quyết cuối cùng khi vụ án điều tra lại.

Trong phần tranh luận tại phiên tòa ngày 7/10, bị cáo Quyền luôn khẳng định bản thân không đánh bị hại nên không phạm tội. Bị cáo cho rằng, bị hại là người mang dao sang phá tài sản của mình nên ông chỉ chống đỡ, tước bỏ con dao chứ không hề chủ động đánh lại.

Theo bị cáo, thực tế ông không thể dùng 2 tay cầm chuôi dao gây thương tích như VKS quy kết vì chuôi dao ngắn, không đủ độ dài để vụt trúng chân trái của bị hại.

Cùng với đó, luật sư bào chữa của bị cáo cho rằng, bị hại không chỉ cầm dao phá bức tường mà còn cầm dao giằng co, xâm hại, gây kích động tinh thần của bị cáo. Đây là lỗi hỗn hợp, hành vi của bị hại khiến bị cáo bức xúc, hung khí là do bị hại mang sang. Do đó, nếu bị cáo có lỗi thì chỉ là do vô ý chứ không phải cố ý.

Ngoài ra, luật sư cũng nêu quan điểm bản kết luận giám định lại của Viện Pháp y Quốc gia về tỷ lệ thương tích của bị hại là không khách quan, chính xác.