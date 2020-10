Vụ án từng bị tòa cấp cao hủy 2 bản án: Luật sư chỉ ra nhiều điểm bất hợp lý

TAND huyện Văn Giang (Hưng Yên) tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm lần 2 xét xử bị cáo Đào Tất Quyền (SN 1960, ngụ xã Tân Tiến, huyện Văn Giang) về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo hồ sơ vụ án, các cơ quan tố tụng sơ thẩm và phúc thẩm lần 1 có nhiều vi phạm tố tụng trong việc xác định tỷ lệ thương tích của bị hại, khiến Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại Hà Nội hủy cả 2 bản án.

Đặc biệt, ông Quyền đã thụ án từ ngày 13/9/2018, đến ngày 22/7/2019 thì được tạm hoãn chấp hành án về nhà, để chờ đợi phán quyết cuối cùng khi vụ án điều tra lại.

Tại phiên tòa ngày 7/10, sau 1 ngày diễn ra phần xét hỏi, đại diện VKSND huyện Văn Giang đưa ra quan điểm luận tội cho rằng, việc có 2 kết quả chẩn đoán khác nhau là do sự sơ suất của bác sĩ và Sở Y tế Hưng Yên cũng chỉ đạo xử lý trách nhiệm đối với việc này.

Bị cáo Đào Tất Quyền tại phiên tòa ngày 7/10.

Theo vị đại diện VKS, dù bị cáo không thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội nhưng qua tài liệu, chứng cứ mà cơ quan chức năng thu thập được đủ cơ sở kết luận bị cáo dùng chuôi dao gây ra thương tích 13% cho bà Nguyễn Thị Tuyết.

"Dù bị cáo không thành khẩn khai báo nhưng có đủ cơ sở kết luận bị cáo dùng chuôi dao gây ra thương tích 13%", vị đại diện VKS nói.

Qua đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên án bị cáo phạm tội "Cố ý gây thương tích" với mức hình phạt từ 2 năm 3 tháng đến 2 năm 6 tháng tù.

Chuyển sang phần tranh luận, HĐXX mời bị cáo Đào Tất Quyền đứng trước tòa tranh luận về phần luận tội mà đại diện VKS đưa ra. "Bị hại mang dao đến phá tài sản của tôi và tôi chỉ chống đỡ lại việc đó, chứ không hề chủ động đánh bị hại", bị cáo nói.

Do bị cáo Quyền có vấn đề về thính giác nên phiên tòa gặp nhiều khó khăn trong việc truyền tải thông tin. Sau phần tranh luận của bị cáo, HĐXX mời luật sư bào chữa cho bị cáo Quyền thực hiện phần tranh luận của mình.

Luật sư của bị cáo Quyền cho rằng, cáo trạng của VKS truy tố bị cáo Quyền là không có căn cứ bởi không nêu ra được những căn cứ trong quá trình điều tra vụ án.

"Điều tra vi phạm tố tụng khi điều tra viên không giải thích quyền và nghĩa vụ của người làm chứng nên họ không đọc lại lời khai mà ký vào các biên bản lời khai, khiến hôm nay VKS vẫn sử dụng những lời khai trước đây của nhân chứng.

Quá trình điều tra lại, điều tra viên không làm rõ được mâu thuẫn giữa các lời khai của nhân chứng, do đó lời khai này không có giá trị chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo.

Lời khai của bà Tuyết nêu bị cáo vụt một nhát từ trên xuống dưới, từ trước về sau, từ trái qua phải, như vậy nghĩa là thế nào, thương tích sẽ xảy ra ở đâu?", vị luật sư nói và nhấn mạnh.

Đồng thời, vị luật sư này cho rằng, cần phải thực nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân gây ra thương tích cho bị hại, bởi liệu hành vi của bị cáo có thể gây ra thương tích hay không?

Hai người đứng đối diện, bị cáo là người thuận tay phải, khi giật được con dao theo lý thuyết thì phải cầm tay phải, và nếu đánh thì từ phải qua trái. Tuy nhiên, thương tích của bà Tuyết là bên trong chân trái, như vậy là không thuyết phục.

Hành vi của bị hại có lỗi khi không chỉ cầm dao cạy gạch mà còn cầm dao giằng co với bị cáo, xâm hại, gây kích động tinh thần cho bị cáo. Hơn thế, lúc giằng co, vợ bị cáo đứng ở giữa 2 người để can ngăn, không thể dùng dao mà đánh gãy chân. Tuy nhiên, VKS chưa đánh giá yếu tố này. Quá trình thực nghiệm hiện trường trước đó không có mặt kiểm sát viên là vi phạm tố tụng.

"Hành vi của bà Tuyết khiến bị cáo bức xúc và bị cáo không hề chuẩn bị hung khí, hung khí là do bị hại mang sang. Do đó, nếu có lỗi thì đó là vô ý", vị luật sư nêu.

Luật sư tiếp tục kiến nghị HĐXX triệu tập điều tra viên và kiểm sát viên giai đoạn đầu, vì VKS hiện vẫn sử dụng những tài liệu giai đoạn này có nhiều mâu thuẫn để buộc tội bị cáo.

Đối với kết luận giám định, trong cùng một thời điểm mà bị hại có tới 2 phiếu điều trị nhưng khi đưa vào hồ sơ cơ quan CSĐT không làm rõ được tại sao lại có điểm này và chưa làm rõ được nguồn gốc một số phim chụp X quang của bị hại.

Luật sư dẫn lời của bác sĩ Dũng cho biết, không nhớ lần giám định của bà Tuyết và rất bất ngờ khi đưa ý kiến của mình và kết luận. Bản thân ông Dũng chỉ là giám định viên kiêm nhiệm, thực tế không có tên trong hội đồng giám định.

Đồng thời, cơ quan CSĐT dùng cả kết luận giám định lần đầu (đã bị tuyên hủy) đưa cho cơ quan giám định lại làm tài liệu, chưa khởi tố vụ án nhưng đã trưng cầu giám định.

Cuối cùng, luật sư khẳng định rằng tài liệu để khởi tố, truy tố bị cáo Quyền là không đúng quy định của pháp luật và đề nghị HĐXX tuyên bị cáo không phạm tội.

Đối đáp lại phần tranh luận của luật sư bào chữa cho bị cáo Quyền, vị đại diện VKS giữ nguyên quan điểm truy tố và cho rằng, lời khai của 2 người làm chứng không như trước đây, những lời khai này đều được lấy ở UBND xã, ngày giờ khác nhau, không có việc mớm cung, đều được nghe đọc lại và ký tên, phù hợp với nhau.

Đồng thời, vị đại diện VKS không chấp nhận đề nghị khám nghiệm và thực nghiệm điều tra bởi bị cáo giằng được dao rồi mới gây thương tích nên không phải phòng vệ chính đáng. Còn nói về bản giám định pháp y, VKS cho rằng đã được giám định viên trình bày rõ, cho thấy đảm bảo đúng quy định.

Trước khi kết thúc phiên xét xử ngày 7/10, HĐXX thông báo thời gian nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào 14h30 ngày 12/10.

Trước đó, trong phiên tòa được mở ngày 6/10, HĐXX triệu tập thêm nhiều người liên quan, trong đó có điều tra viên thuộc Công an huyện Văn Giang, giám định viên thuộc Viện Pháp y Quốc gia.

Ngoài những người có mặt, một số có đơn xin vắng mặt, gồm đại diện Bệnh viện Đa khoa Phố Nối (nơi khám, cung cấp các tài liệu phục vụ giám định thương tích lần đầu của bị hại), kiểm sát viên và điều tra viên của giai đoạn sơ thẩm lần 1.