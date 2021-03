Vụ án SAGRI: Nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM sai phạm thế nào?

(VTC News) -

Trong số 16 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án sai phạm tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI), bị can Lê Văn Thanh (nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM) và bị can Trần Trọng Tuấn (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM) bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 348 tỷ đồng.

Hành vi phạm tội của bị can Lê Văn Thanh

Bị can Lê Văn Thanh là người có trình độ hiểu biết, kinh nghiệm trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai, xây dựng, đã trải qua các cương vị công tác: Trưởng phòng Sở Xây dựng, Phó Giám đốc Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM.

Năm 2014, bị can Thanh được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM, có nhiệm vụ thẩm tra độc lập về trình tự, thủ tục, nội dung tham mưu, đề xuất của các sở, ngành chức năng thuộc UBND TP.HCM trước khi trình lãnh đạo UBND TP.HCM ký duyệt.

Bị can Lê Văn Thanh (nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM).

Theo hồ sơ của Cơ quan điều tra, bị can Lê Văn Thanh biết việc chuyển nhượng “Dự án khu nhà ở tại Khu phố 4, phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM” phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, phải tiến hành thẩm định giá, xác định giá trị chuyển nhượng theo giá trị thị trường và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Dự án mới chỉ xây dựng được 80% công trình hạ tầng kỹ thuật, chưa hoàn thiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng, chưa có phương án, kế hoạch thoái vốn tại dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, bị can Thanh vẫn tham mưu, đề xuất bị can Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chấp thuận chuyển nhượng toàn bộ “Dự án khu nhà ở tại Khu phố 4, phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM” cho Tổng Công ty cổ phần Phong Phú.

Hành vi của bị can Thanh đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 348.779.619.741 đồng (tại thời điểm chuyển nhượng dự án), số tiền 672.140.972.741 đồng (tại khởi điểm khởi tố vụ án).

Theo kết luận điều tra, nguyên nhân vi phạm pháp luật của bị can Lê Văn Thanh có một phần là do tin tưởng vào tham mưu, báo cáo của Sở Xây dựng.

Hành vi phạm tội của bị can Trần Trọng Tuấn

Bị can Trần Trọng Tuấn từng trải qua các cương vị công tác: Phó Chủ tịch UBND Quận 4, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, Giám đốc Sở Xây dựng, Bí Thư Quận uỷ Quận 3, Phó Chánh Văn phòng Thành uỷ TP.HCM, có trình độ hiểu biết về lĩnh vực xây dựng, kinh phí bất động sản và được phân công là Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

Với vai trò là Chủ tịch Hội đồng thẩm định của TP.HCM, Trần Trọng Tuấn biết việc chuyển nhượng “Dự án khu nhà ở tại Khu phố 4, phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM” phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, phải tiến hành thẩm định giá, xác định giá trị chuyển nhượng theo giá thị trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Bị can Trần Trọng Tuấn (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM).

Dự án mới chỉ xây dựng được 80% công trình hạ tầng kỹ thuật, chưa hoàn thiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng, chưa có phương án, kế hoạch thoái vốn tại dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Còn nhiều thành viên trong Hội đồng thẩm định chưa đồng thuận và có ý kiến đề nghị thực hiện các quy định của pháp luật, cần lấy ý kiến của Sở Tài chính, Chi cục Tài chính doanh nghiệp về việc chuyển nhượng, cũng như giá trị chuyển nhượng.

Tuy nhiên, bị can Trần Trọng Tuấn vẫn quyết định chấp thuận chuyển nhượng dự án không theo mẫu, thiếu các mục “tổng mức đầu tư”, “nguồn vốn đầu tư”, “tiến độ thực hiện dự án”, che giấu quy mô, nguồn vốn Nhà nước, che giấu vi phạm về tiến độ triển khai dự án.

Theo kết luận điều tra, bị can Trần Trọng Tuấn đã tham mưu cho bị can Trần Vĩnh Tuyến ban hành quyết định số 6077/QĐ-UBND chấp thuận cho SAGRI chuyển nhượng toàn bộ “Dự án khu nhà ở tại Khu phố 4, phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM” cho Tổng Công ty cổ phần Phong Phú trái quy định của pháp luật.

Hành vi của bị can Trần Trọng Tuấn gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 348.779.619.741 đồng (tại thời điểm chuyển nhượng dự án), số tiền 672.140.972.741 đồng (tại khởi điểm khởi tố vụ án).

Nguyên nhân vi phạm pháp luật của bị can Trần Trọng Tuấn có một phần do nể nang Lê Tấn Hùng là em trai nguyên Bí thư Thành uỷ TP.HCM.

Như VTC News đưa tin, ngày 6/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI).

Theo kết luận điều tra, bị can Lê Tấn Hùng (SN 1963, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - SAGRI) và Nguyễn Thị Thúy (SN 1966, Kế toán trưởng) bị đề nghị truy tố về tội tham ô và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí.

Các bị can Trần Văn Trường, Đỗ Sĩ Hoài Thanh, Đoàn Quang Hồi, Nguyễn Thị Nguyên và Nguyễn Thị Tuyết Mai bị đề nghị truy tố tội tham ô tài sản.

Các bị can bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí gồm: Vân Trọng Dũng (SN 1967, Chủ tịch Hội đồng thành viên SAGRI), Trần Vĩnh Tuyến (SN 1965, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM), Trần Trọng Tuấn (SN 1969, Phó Chánh Văn phòng Thành uỷ TP.HCM), Phan Trường Sơn, Trần Quốc Đạt, Lê Tấn Hòa, Lê Văn Thanh và Nguyễn Thanh Chương.

Bị can Nguyễn Thị Thanh An (SN 1967, nguyên kiểm soát viên SAGRI) bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm.

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định ông Lê Tấn Hùng là chủ mưu, vừa chỉ đạo điều hành vừa là người thực hiện tội phạm, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền đặc biệt lớn.