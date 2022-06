Vụ án liên quan Công ty Phú Việt Tín: Sau 3 lần hoãn, chưa có hồi kết

(VTC News) -

Phiên tòa bắt đầu từ lúc 8h30 sáng 10/5, kéo dài đến trưa với hơn 2 tiếng đồng hồ cho phần xác định nhân thân bị cáo và công tố viên đọc bản cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai dài 36 trang. Tiếp theo đó mới đến phần thẩm vấn.

Tuy nhiên, sau chưa đầy 30 phút hỏi đáp, HĐXX nhận thấy còn rất nhiều điểm thiếu sót trong bản cáo trạng được căn cứ theo Kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai. Do đó, Tòa đề nghị hoãn phiên xử, trả cáo trạng để tiếp tục điều tra bổ sung.

Vậy là sau 3 năm, vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” tại Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín (gọi tắt là Công ty Phú Việt Tín) sau 3 lần hoãn xử quay trở lại điểm xuất phát ban đầu…

Phiên tòa xử vụ vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” tại Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín ngày 10/5.

Ngày 10/5 vừa qua, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên toà xét xử vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín (trụ sở tại xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai).

Theo cáo trạng của Viện KSND Tỉnh Đồng Nai số 2958/CT- VKS- P3 ngày 29/3/2021, Công ty Phú Việt Tín thành lập năm 2008 với thành viên góp vốn là Công ty Việt Tín và Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

Ngày 22/5/2009, HĐQT Công ty Phú Việt Tín họp và ban hành quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thuận giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

Ngày 30/10/2013, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định số 3513/QĐ UBND về việc giao đất cho Công ty Phú Việt Tín để đầu tư xây dựng khu dân cư A1 - C1 theo quy hoạch tại xã Xuân Thạnh và xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất. Dự án dự kiến kéo dài trong 5 năm, với tổng diện tích khoảng 96ha, được chia thành 4 giai đoạn đầu tư.

Giai đoạn 1 và giai đoạn 2 đã được Công ty Phú Việt Tín triển khai và thực hiện xong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng.

Một phiên tòa 3 lần hoãn

Theo cáo trạng, đến năm 2017, Công ty Phú Việt Tín tiếp tục thực hiện dự án giai đoạn 3 với tổng số 590 nền đất. Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2017 đến tháng 6/2018, dù chưa được sự đồng ý của HĐTV nhưng ông Nguyễn Thuận vẫn trực tiếp chỉ đạo bán đất nền và ký với khách hàng 583 hợp đồng bán nền đất với số tiền hơn 593 tỷ đồng, khách hàng thanh toán trước 95% giá trị hợp đồng nên số tiền thực thu gần 467 tỷ đồng.

Trong đó, số tiền nhập quỹ tiền mặt, nộp vào tài khoản của Công ty Phú Việt Tín mở tại ngân hàng hơn 231 tỷ đồng, số tiền ngoài sổ sách do ông Thuận trực tiếp giữ hơn 235 tỷ đồng.

Phùng Thanh Sơn (phụ trách Phòng kinh doanh) và một số nhân viên khác sau khi thu đủ tiền của khách hàng chuyển lại cho Đào Thị Thùy Trang (thủ quỹ). Sau khi khách hàng ký tên vào hợp đồng và phiếu thu tiền thì nhân viên trực tiếp thu tiền từ khách hàng chuyển hợp đồng và phiếu thu cho ông Thuận ký tên, đóng dấu công ty.

Trong quá trình thực hiện việc ký hợp đồng, lập phiếu thu tiền bán nền đất cho khách hàng, ông Thuận đã cấu kết và chỉ đạo Phùng Thanh Sơn, Đào Thị Thùy Trang dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tiền của Công ty Phú Việt Tín trong số tiền hơn 235 tỷ đồng để ngoài sổ sách. Thủ đoạn chiếm đoạt là làm lại hợp đồng, phiếu thu tiền, ký giả chữ ký khách hàng trên 175 hợp đồng và phiếu thu tiền với giá trị thấp hơn số tiền đã thu của khách hàng để lấy khoản tiền chênh lệch.

Ngày 4/7/2019, Công ty Phú Việt Tín phát hiện và làm đơn tố cáo. Quá trình điều tra, đầu năm 2020, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định bắt tạm giam Nguyễn Thuận, Phùng Thanh Sơn. Đến đầu năm 2021, cơ quan điều tra ra quyết định huỷ bỏ biện pháp tạm giam do các các bị can đã khắc phục một phần hậu quả và thành khẩn khai nhận hành vi.

Trên đây là toàn bộ nội dung ghi trong cáo trang của Viện KSND tỉnh Đồng Nai số 2958/CT- VKS- P3 ngày 29/3/2021.

Tại phiên tòa ngày 10/5 vừa qua, khi HĐXX xét hỏi thì cả 3 bị cáo Nguyễn Thuận, Phan Thanh Sơn và Đào Thị Thuỳ Trang trình bày vòng vo, đùn đẩy trách nhiệm. Xét thấy trong cáo trạng còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ như: Số tiền chiếm đoạt của từng bị cáo cụ thể là bao nhiêu? Ai là người giả chữ ký của khách hàng trên 175 hợp đồng.

Cả 3 bị cáo đều không nhận mình ký cũng như không biết người ký là ai? Tại sao bán đất nền khi HĐTV Tổng Công ty chưa có chủ trương về giá và việc bán nhằm mục đích gì… nên HĐXX quyết định cho hoãn phiên xét xử, trả hồ sơ để điều tra lại. Đây là lần thứ 3 phiên tòa sơ thẩm “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín tạm hoãn (2 lần trước do dịch COVID-19).

Những điểm cần làm rõ

Căn cứ vào ngày ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 07/QĐ- CSĐT là ngày 8/1/2020 của Cơ quan CSĐT (CSKT) Công an tỉnh Đồng Nai thì vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại Công ty Phú Việt Tín” được tiến hành điều tra tròn một năm cho đến ngày ra bản Kết luận điều tra số 475/ BKLĐT- CSKT (Đ4).

Trong suốt 12 tháng ấy, Cơ quan CSĐT tập trung chú trọng vào 175 bản hợp đồng bán đất nền cho khách hàng đã bị làm giả và kết luận rằng bộ ba Nguyễn Thuận, Phùng Thanh Sơn, Đào Thị Thùy Trang chiếm đoạt số tiền chênh lệch 5.940.473.000 đồng. Tuy nhiên, cần phải làm rõ từng cá nhân đã chiếm đoạt chính xác bao nhiêu tiền thì kết luận chưa chỉ rõ.

Đồng thời, dù đã giam giữ 2 bị can Nguyễn Thuận và Phùng Thanh Sơn suốt 1 năm để điều tra nhưng vẫn chưa thể tìm ra ai là người đã ký tên giả thay cho khách hàng lên 175 hợp đồng kia (?!).

Thêm một điểm nữa làm người ta phải chú ý: Mặc dù HĐTV Công ty Phú Việt Tín chưa có chủ trương xét duyệt giá bán đất nền nhưng Nguyễn Thuận vẫn một mình ngang nhiên chỉ đạo cho nhân viên của mình đi bán. Phải chăng nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền 5 tỷ 940 triệu đồng kia… để khi bị phát hiện thì “nhiệt tình” nộp lại tới 6 tỷ 253 triệu, dư ra tới 300 triệu đồng(?!).

Rõ ràng, Nguyễn Thuận không hề biết chính xác con số chênh lệch là bao nhiêu bởi Thuận không can thiệp vào chuyện ấy. Việc sửa đổi làm lại hợp đồng giả, ăn chênh lệch trên mỗi hợp đồng vài mươi triệu chỉ là “cò con”, Thuận không quan tâm. Điều mà Thuận quan tâm và đã thực hiện sau khi bán 590 nền mà không thông thông qua HĐTV để chiếm đoạt một số tiền lớn hơn con số 6 tỷ 253 triệu đồng kia gấp nhiều lần…

Để hiểu thêm về vấn đề này chắc cần phải đọc bản tường trình ông Vũ Mạnh Hải (SN 1977, ngụ 96/5 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, TP.HCM) đã thuật lại việc mua bán đất nền giai đoạn 3 Dự án A1- C1 như thế nào: “Tôi đã mua lại nền đất LK 5A- 07 từ chị Nguyễn Thị Thùy Dương, nhân viên Công ty Phú Việt Tín, với số tiền là 1 tỷ 100 triệu đồng. Sau đó chị Dương và tôi đến tại Công ty Phú Việt Tín sang tên qua cho tôi với giá trị trên hợp đồng là 460 triệu và trên phiếu thu là 437 triệu. Tôi đã thanh toán 95% giá trị lô đất trên, còn 5% giữ lại sẽ thanh toán sau khi có sổ đỏ. Tôi có thắc mắc với chị Dương là tôi giao chị 1.077.000.000 đồng mà phiếu thu ghi có 437 triệu, sau này có vấn đề gì thì sao… Thì chị nói lô đất của chị và chị là người của Công ty Phú Việt Tín nên không phải lo nên tôi cũng an tâm”.

Tương tự, trong bản tường trình của ông Lê Văn Minh (SN 1969, ngụ tại số 63/1A, khu phố Bình Hóa, phường Hòa An, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cũng thuật lại việc mua hai lô đất 5B 41- 42 thuộc Dự án A1- C1 thông qua bà Nguyễn Thị Thùy Dương là nhân viên Công ty Phú Việt Tín với giá là 2,6 tỷ đồng, tuy nhiên chỉ ghi phiếu thu và trên hợp đồng là 1.836.350.000 đồng.

“Khoản chênh lệch giữa giá tôi mua và giá gốc của Công ty tôi không biết bà Dương giao cho ai? Hai phiếu thu bà Dương giao cho tôi không có ký nhận của người nộp tiền, chỉ có chữ ký của nhân viên kinh doanh là bà Nguyễn Thị Thu Thảo và Giám đốc Nguyễn Thuận”, ông Minh ghi rõ.

Một trường hợp khác là ông Lưu Văn Thiện (SN 1968, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) tường trình như sau: Cũng vẫn là bà Nguyễn Thị Thùy Dương là người của Phú Việt Tín giới thiệu cho ông Thiện mua nền số LK7A- 20 với giá 1 tỷ đồng nhưng ghi trên hợp đồng chỉ là 685 triệu đồng. Ông Thiện may mắn hơn là có được biên nhận viết tay của bà Dương xác nhận đã nhận từ ông Thiện số tiền 965.750.000 đồng…

Dự án A1-C1 nằm ở vị trí mặt tiền QL1-QL20.

Trên đây chỉ là 3 trong rất nhiều trường hợp mua đất nền của Dự án A1-C1 giai đoạn 3 thông qua các nhân viên của giám đốc Nguyễn Thuận, làm chứng, tố cáo về số tiền chênh lệch rất lớn giữa thực tế giao nhận và số tiền ghi trên hợp đồng, lên đến hàng trăm triệu trên một hợp đồng…

Lạ một điều là những trường hợp trên lại không được đưa vào trong bản Kết luận điều tra cũng như bản Cáo trạng của Viện KSND Tỉnh Đồng Nai và cái tên Nguyễn Thị Thùy Dương cũng không hề thấy nhắc tới (?!) Có lẽ, đây mới là cơ sở để làm rõ hơn mục đích mà bằng mọi cách, ông giám đốc Nguyễn Thuận đã bất chấp, qua mặt tất cả Công ty và HĐTV, tự tung tự tác bán đất nền.

Với những điểm trên, việc TAND tỉnh Đồng Nai quyết định trả hồ sơ điều tra lại là hoàn toàn xác đáng. Những tội danh mà cáo trạng đã đặt ra cho Nguyễn Thuận và đồng bọn liệu đã đúng chưa?

Dự án A1- C1 khu đô thị Dầu Giây được xem là một dự án mang tầm vóc lớn, tương lai thay đổi bộ mặt cho huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai. Do đó, vụ án này có lẽ cần phải xem xét và điều tra kỹ càng, tránh để sót người, lọt tội. Bên cạnh đó, cũng cần phải xem xét lại thái độ của các bị can trong vụ án, liệu đã thành khẩn chưa? Nguyễn Thuận và đồng bọn, một mặt thì khai báo quanh co, mặt khác lại đùn đẩy tội lỗi, không những thế còn đưa ra những lời tố cáo vô căn cứ hòng che đậy sai sót của chính mình.

Công ty Phú Việt Tín nói gì?

Mới đây nhất, qua cuộc họp ngày 30/3/2022 tại trụ sở UBND huyện Thống Nhất, Đồng Nai về làm việc với các ngành để xử lý các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư A1-C1 và sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cho người dân.

Trụ sở của Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín.

Cử tri và khách hàng bức xúc, phản ánh vì chưa nhận được giấy CNQSDĐ Giai đoạn 3 của dự án, hiện nay do nhu cầu được cấp giấy CNQSDĐ để xây dựng nhà để ở của khách hàng giai đoạn 3 là rất cao, rất cần thiết. Đồng thời, UBND huyện Thống Nhất mong muốn phát triển khu dân cư A1-C1 là trung tâm đô thị của huyện vì nằm vị trí quan trọng trên 2 trục đường chính QL1A và QL20 của thị trấn Dầu Giây.

Vì lẽ đó, trong công văn số 17/2022/PVT, ngày 25/05/2022, Công ty Phú Việt Tín tha thiết đề nghị Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đồng Nai cho phép công ty Phú Việt Tín được ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thực hiện các thủ tục pháp lý về cập nhật biến động trên giấy CNQSDĐ, bàn giao CNQSDĐ cho khách hàng thuộc giai đoạn 3 (464 lô đất) dự án khu dân cư A1-C1, huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai.

Đây cũng là một quyết định khó khăn về phía công ty vì vụ án tham ô do Nguyễn Thuận và đồng bọn gây ra vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, việc giao CNQSDĐ cho khách hàng là đồng nghĩa với việc nhận lãnh mọi thiệt thòi về mình nhưng lãnh đạo Công ty Phú Việt Tín vẫn kiên quyết thực hiện việc này để tạo mọi thuận lợi cho khách hàng.

Ngày 17/5, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản số 4811/UBND-THNC về việc triển khai thực hiện thông báo số 106-TB/VPTU ngày 17/02/2022 của Văn phòng tỉnh Đồng Nai: “Giao Sở Tài Nguyên và Môi Trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, huyện Thống Nhất và các ngành liên quan xem xét, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với dự án Khu dân cư A1-C1 do Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín làm chủ đầu tư, trên cơ sở đó, xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân (giai đoạn 3) đáp ứng quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công dân.

Đồng thời, hỗ trợ Chủ đầu tư đối với các thủ tục pháp lý nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện ác giai đoạn 4,5,6 của dự án, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự và thay đổi diện mạo của thị trấn Dầu Giây. Kết quả thực hiện báo cáo của UBND tỉnh trong tháng 7/2022”.