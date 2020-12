Vụ án băng nhóm Đường Nhuệ bị phanh phui gây chấn động dư luận năm 2020

(VTC News) -

Gọi phụ xe khách đến nhà đánh đập dã man

Khoảng 8h30 ngày 30/3, khi biết anh Trịnh Ngọc Anh (nhân viên nhà xe Phúc Cường, TP Thái Bình) và chị T.V.V có mâu thuẫn trong việc gửi và nhận hàng (tài liệu) từ tỉnh Thái Bình đi Hà Nội, Nguyễn Xuân Đường (tức "Nhuệ") yêu cầu anh Ngọc Anh đến nhà Đường (ở số 366 đường Lê Quý Đôn, tổ 11, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để xin lỗi.

Tuy nhiên, khi anh Ngọc Anh đến nhà thì bị vợ chồng Đường Nhuệ và đàn em đưa lên tầng 2 chửi bới, đánh đập khiến anh Trịnh Ngọc Anh bị thương vùng mặt, làm gãy xương chỉnh mũi, phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình từ 31/3 đến 9/4/2020, tỷ lệ tổn thương cơ thể 14%.

Ngôi nhà của vợ chồng Đường Nhuệ, nơi xảy ra vụ án phụ xe khách đến nhà bị đánh đập dã man.

Ngày 9/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường về hành vi Cố ý gây thương tích. Một ngày sau, Đường bị bắt khi đang lẩn trốn tại Hà Nam.

Sáng 25/8, TAND tỉnh Thái Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”) cùng 4 đàn em về tội Cố ý gây thương tích, tuyên phạt Nguyễn Xuân Đường 3 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh, Đào Văn Bằng, Phạm Xuân Hòa mỗi bị cao bị xử phạt 3 năm tù; bị cáo Phạm Văn Quý chịu mức án 2 năm tù.

Các bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình bị hại Nguyễn Ngọc Anh 95 triệu đồng.

Đến chiều 7/9, Nguyễn Thị Dương (vợ Đường) có đơn kháng cáo gửi TAND cấp cao tại Hà Nội xin giảm án.

Cũng từ vụ án này, Cơ quan điều tra tiếp tục vạch trần, điều tra mở rộng các vụ: Đánh người trong trụ sở công an, bảo kê xe hỏa táng, sai phạm trong đấu thầu, thâu tóm đất đai... liên quan đến Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương. Đây là vụ án thu hút sự quan tâm đông đảo của người dân tỉnh Thái Bình cũng như nhân dân cả nước.

Đánh vỡ hàm hàng xóm trong trụ sở công an phường

Theo kết quả điều tra, ngày 18/11/2014, tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, bà Đinh Thị Lý (56 tuổi, trú tại TP Thái Bình) và con trai Mai Thế Duy đến Công an phường Trần Lãm trình báo việc bị băng nhóm Nguyễn Xuân Đường đe dọa gây mất an ninh trật tự.

Tuy nhiên, ngay tại phòng tiếp dân trụ sở Công an phường Trần Lãm, Đường và đàn em xuất hiện, đóng chặt cửa phòng rồi hành hung 2 mẹ con bà Lý. Anh Mai Thế Duy bị nhóm của Đường đánh vỡ xương hàm mặt cầu lồi bên phải, giám định thương tích 15%.

Đường Nhuệ đánh vỡ quay hàm người hàng xóm tại trụ sở Công an phường.

Ngày 5/1/2015, Công an TP Thái Bình khởi tố vụ án cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, 7 tháng sau, cơ quan này lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vì chưa xác định được nghi can và hết thời hạn điều tra.

Đến 14/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ra Quyết định phục hồi điều tra, hủy Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10 ngày 5/7/2015 của Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đối với vụ án hình sự nêu trên để điều tra.

Ngày 21/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích”.

Sáng 18/8, TAND TP Thái Bình đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Đường mức án 2 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, thời hạn tù tính từ 13/4/2020. HĐXX cũng ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo bồi thường số tiền 100 triệu đồng cho bị hại Mai Thế Duy.

Câu kết thao túng đấu giá đất và cái kết

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thái Bình, buổi đấu giá quyền sử dụng lô đất số 9, khu dân cư phường Bồ Xuyên (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) diễn ra ngày 20/12/2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá đất do Vũ Văn Thành (đấu giá viên, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình) được giao điều hành cuộc đấu giá;

Trịnh Thị Minh Thúy (Trưởng phòng Quản lý và phát triển quỹ đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên) và Hà Văn Dũng (nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở TN&MT tỉnh Thái Bình) là người giám sát, Nguyễn Thị Ngần là thư ký. Kết quả anh V.T.Đ. trúng đấu giá.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Hạnh nhờ Nguyễn Thị Dương (SN 1980, vợ Đường "Nhuệ") đấu giá hộ nhưng không trúng do phiếu trả giá không hợp lệ.

Nguyễn Thị Dương nhờ các bị can Phạm Văn Hiệp, Vũ Gia Thành, Trịnh Thị Minh Thúy, Hà Văn Dũng giúp đỡ để bà Hạnh được trúng đấu giá.

Vợ Đường Nhuệ và 4 cán bộ tỉnh Thái Bình phải hầu tòa vì thao túng kết quả đấu giá đất.

Mặc dù biết thay đổi kết quả trúng đấu giá đất từ anh Đ. sang cho bà Nguyễn Thị Hạnh là vi phạm quy định của Luật Đấu giá tài sản, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của anh V.T.Đ., ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan Nhà nước nhưng Phạm Văn Hiệp do nể nang Nguyễn Thị Dương đã nhận bà Hạnh là người nhà. Đồng thời, Hiệp nói với các bị can khác giúp đỡ bà Hạnh.

Vũ Gia Thành, Trịnh Thị Minh Thúy, Hà Văn Dũng do nể nang Phạm Văn Hiệp nên đồng ý giúp bà Hạnh. Nguyễn Thị Ngần không biết việc làm thay đổi kết quả trúng đấu giá từ anh Đ. sang cho bà Hạnh.

Khi được Vũ Gia Thành bảo anh Đ. phải đồng ý thì mới giúp được, Nguyễn Thị Dương có hành vi đánh, đe dọa, ép anh Đ. từ bỏ kết quả trúng đấu giá, tạo điều kiện giúp sức cho các bị can có chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ.

Sáng 18/9, TAND tỉnh Thái Bình mở phiên tòa sở thẩm xét xử vợ Đường "Nhuệ" và 4 cán bộ ở Thái Bình về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, tuyên phạt bị cáo Vũ Gia Thành 2 năm tù; Phạm Văn Hiệp 1 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Dương 1 năm 6 tháng tù; Trịnh Thị Minh Thúy 1 năm 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Hà Văn Dũng 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Đồng thời, cấm các bị cáo Thành, Hiệp, Dũng, Thúy thực hiện các công việc, chức vụ liên quan đấu giá tài sản, với thời hạn 2 năm.

Bảo kê, ăn chặn tiền hỏa táng

Ngày 7/4, tại tư gia của vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") và Nguyễn Thị Dương trên đường Lê Quý Đôn (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình), Cơ quan CSĐT Công an Thái Bình thu giữ, tạm giữ hàng loạt đồ vật, tài liệu liên quan đến các vụ án mà vợ chồng Đường Dương cùng đồng phạm bị khởi tố.

Các đồ vật, tài liệu khác cũng được cơ quan chức năng thu giữ liên quan vụ án Cưỡng đoạt tài sản theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 47 ngày 22/4/2020 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình.

Ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án hình sự "Cưỡng đoạt tài sản" liên quan đến hoạt động tang lễ hỏa táng tại Thái Bình.

Vợ chồng Đường Nhuệ đang bị tiếp tục điều tra lại về những dấu hiệu ăn chặn tiền hỏa táng.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra khởi tố 6 bị can gồm: vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (SN 1971) và Nguyễn Thị Dương (SN 1980); Quách Việt Cường (SN 1974); Ninh Đức Lợi (SN 1974); Nguyễn Khắc Nin (SN 1979); Phạm Văn Úy (SN 1989, cùng ở Thái Bình) về cùng tội danh "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại điều 170 Bộ luật Hình Sự.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cũng xác định gần 30 người là bị hại trong vụ án này.

Ngày 14/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra bản kết luận điều tra vụ án hình sự số 56 và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND tỉnh Thái Bình để đề nghị truy tố các bị can theo quy định.

Tuy nhiên, đến 30/11, Viện KSND tỉnh Thái Bình ban hành quyết định trả hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình để điều tra bổ sung đối với vụ án hình sự nêu trên.

Bị tố chiếm đóng, hủy hoại tài sản Công ty Lâm Quyết

Ngày 11/5/2020, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm, xét xử vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan đến vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm (SN 1962, Giám đốc Công ty TNHH Lâm Quyết) và vợ Phạm Thị Quyết (SN 1967, tại TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Qua phiên xét xử phúc thẩm, HĐXX chỉ ra hàng loạt thiếu sót; nhiều tài liệu, chứng cứ, dấu hiệu phạm tội không được cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm tại Thái Bình làm rõ trong vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan đến vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm (Giám đốc Công ty Lâm Quyết) và vợ Phạm Thị Quyết, đặc biệt là việc Nguyễn Xuân Đường chiếm giữ Công ty Lâm Quyết và các nội dung có liên quan.

Vợ chồng Đường Nhuệ và đàn em bị tố chiếm đóng trái phép, hủy hoại Công ty chế biến gỗ Lâm Quyết.

Sau một ngày xét xử phúc thẩm và nghị án, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm điều tra lại.

Đồng thời, HĐXX kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình và Viện KSND tỉnh Thái Bình hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự (quyết định số 12, tháng 3/2018) của Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình; khởi tố vụ án, phục hồi điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Công ty TNHH Lâm Quyết do vợ chồng Đường Nhuệ và đàn em thực hiện.

Cuối tháng 10/2020, Viện KSND tỉnh Thái Bình ra quyết định hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 12 ngày 29/3/2018 của Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình liên quan đến việc vợ chồng Đường - Dương và đàn em bị tố chiếm đóng, hủy hoại tài sản tại Công ty TNHH Lâm Quyết (xã Vũ Chính, TP Thái Bình).

Đồng thời, Viện KSND tỉnh giao Công an TP Thái Bình phục hồi điều tra, làm rõ những nội dung tố cáo nêu trên.

Không chỉ trực tiếp gây ra những vụ án nêu trên, với ‘uy danh’ của mình, Đường Nhuệ còn đứng ra dàn xếp nhiều vụ án khác cho đàn em hòng thoát tội.

Dàn xếp cho đàn em thoát tội khi truy sát nam thanh niên lúc nửa đêm

Khoảng 23h ngày 9/10/2012, do mâu thuẫn cá nhân, anh Nguyễn Cơ Thạch (SN 1987, trú tại xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) bị Vũ Đình Kiên, Bùi Tiến Hiệp (ở xã Tam Quang, Vũ Thư) cùng một số kẻ khác dùng kiếm chém nhiều nhát gây thương tích. Anh bị gãy xương tay phải, đứt gân tay trái, bị 6 nhát chém sau lưng (trong đó có 1 nhát thấu phổi), bị dập mắt cá chân phải.

Anh Thạch được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để cấp cứu.

Hiện trường vụ án nam thanh niên bị đàn em Đường Nhuệ truy sát lúc nửa đêm.

Sau khi Đường Nhuệ bị bắt, ngày 4/5/2020, anh Nguyễn Cơ Thạch có đơn gửi Cơ quan Điều tra Viện KSND Tối cao đề nghị được giám định thương tích và đề nghị xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người gây thương tích cho mình.

Cơ quan Điều tra Viện KSND Tối cao sau đó vào cuộc kiểm tra, xác minh tố giác, tin báo tội phạm cho thấy, anh Nguyễn Cơ Thạch bị nhóm người dùng kiếm chém nhiều nhát, trong đó có cả vết thương thấu phổi, gây tổn hại 47% sức khỏe, phạm vào khoản 3, Điều 104 Bộ Luật Hình sự năm 1999, không thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu của bị hại.

Ngày 16/6/2020, Cơ quan Điều tra Viện KSND Tối cao ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Cố ý gây thương tích quy định tại khoản 3 Điều 104 Bộ luật Hình sự năm 1999 đối với vụ việc nêu trên.

Chia sẻ với PV VTC News, anh Nguyễn Cơ Thạch cho biết, một ngày sau cuộc gặp gỡ giữa Nguyễn Cơ Thạch với điều tra viên Công an huyện Vũ Thư, Nguyễn Xuân Đường và một số đệ tử đến nhà Thạch nói chuyện dàn xếp nội bộ và bảo, gia đình người chém Thạch có 230 triệu đồng, còn lấy hay không lấy tùy gia đình Thạch.

Thạch biết, Nguyễn Xuân Đường là người nổi tiếng có mối quan hệ rộng, anh em xã hội nhiều nên sau đó, Thạch đồng ý nhận 230 triệu đồng và rút đơn, không kiện cáo đàn em của Đường vì sợ bị trả thù. Thạch cũng không đi giám định tỷ lệ thương tích.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư căn cứ vào việc bị hại từ chối giám định để ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Hiện vụ án đã được chuyển cho Công an tỉnh Thái Bình để điều tra theo thẩm quyền.

Đánh đập tài xế xe khách tổn hại sức khỏe 44%

Tháng 6/2020, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao xác định, khoảng tháng 4/2018, Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "Trắng", là con nuôi của Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") và Phạm Văn Sáng đến nhà anh Trần Ngọc Hoàng (lái xe ô tô khách 9 chỗ ngồi tuyến Vũ Thư, Thái Bình – Hà Nội vào 14h hàng ngày) yêu cầu anh Hoàng mỗi tháng phải đưa bọn chúng 3 triệu đồng và đón khách sau 15h hàng ngày, nhưng anh Hoàng không đồng ý.

Khoảng 19h30 ngày 22/5/2018, Phạm Văn Sáng cùng Bùi Mạnh Tiến, Hoàng Văn Phi, Nguyễn Tuấn Long đến nhà anh Trần Ngọc Hoàng. Phạm Văn Sáng dùng dao chém nhiều nhát, làm anh Hoàng bị đứt cơ, gân của 2 tay và 2 chân.

Sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Xuân Đường đến nhà anh Hoàng đưa ra mức bồi thường là 130 triệu đồng và yêu cầu anh Hoàng không đi giám định để không xử lý hình sự. Do lo sợ, anh Hoàng có đơn đề nghị không đi giám định. Ngày 22/7/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Nguyễn Xuân Đường và Tiến "Trắng".

Sau khi kiểm tra, xác minh thông tin trên, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao trưng cầu giám định thương tích của anh Hoàng, kết luận giám định xác định anh Hoàng bị tổn hại sức khỏe 44%.

Thấy có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, Cơ quan điều tra VKSND tối cao yêu cầu Viện trưởng Viện KSND tỉnh Thái Bình huỷ bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư; đồng thời, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Ngày 5/6/2020, VKSND tối cao (Vụ 6) quyết định chuyển vụ án trên đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình để điều tra theo thẩm quyền và yêu cầu làm rõ dấu hiệu của tội “Cưỡng đoạt tài sản” để xử lý theo pháp luật.

Ngày 29/10/2020, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc" quy định tại Điều 375 Bộ luật hình sự năm 2015, xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư (Thái Bình).

Cùng ngày, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bằng Giang (SN 1981), Hoàng Hồng Hạnh (SN 1978) cùng là cán bộ Công an huyện Vũ Thư để điều tra về hành vi có dấu hiệu của tội phạm "Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc" quy định tại Điều 375 Bộ luật hình sự năm 2015.

Con nuôi Đường Nhuệ lĩnh thêm 3 năm tù

Theo hồ sơ vụ án, tối 19/12/2018, tại đường trục thôn Đà Giang (xã Nguyên Xá, Đông Hưng), chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến Trắng, là con nuôi Đường "Nhuệ") ghì cổ anh Nguyễn Văn Hùng lôi ra đường.

Tiến vật anh Hùng nằm xuống đường rồi tì đè lên người anh này để cho Nguyễn Tuấn Anh, Hoàng Minh Đức, Trần Văn Vương và Bùi Bá Duẩn dùng gậy vụt nhiều nhát vào người và chân anh Hùng cùng 10 đồng phạm khác đánh anh Hùng làm anh này bị thương tích và tổn hại 28% sức khỏe.

Ngày 21/12/2018, Tiến và đồng phạm bị Công an huyện Đông Hưng khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích.

Ngày 26/9/2019, HĐXX TAND huyện Đông Hưng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Bùi Mạnh Tiến 18 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. Các bị cáo khác lần lượt bị tuyên mức án từ 1 năm 9 tháng tù giam đến 1 năm tù cho hưởng án treo.

Tiến "Trắng" và các đồng phạm tại phiên tòa sơ thẩm vụ án Cố ý gây thương tích.

Chiều 27/4/2020, TAND tỉnh Thái Bình mở phiên tòa phúc thẩm đối với Tiến "Trắng" và 13 đồng phạm và mở lại ngày 6/5/2020, HĐXX TAND tỉnh Thái Bình tuyên trả hồ sơ để Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hưng điều tra lại vụ án, bổ sung các tình tiết liên quan.

Ngày 24/12, TAND huyện Đông Hưng (Thái Bình) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm lần 2 tuyên phạt bị cáo Bùi Mạnh Tiến 3 năm tù giam. Các bị cáo khác chịu mức án từ 2 năm 9 tháng tù đến 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo.