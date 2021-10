Vụ 2,7 triệu lít xăng giả: Khởi tố, bắt nữ Giám đốc Công ty xăng dầu Hà Lộc

(VTC News) -

Việc khởi tố, bắt tạm giam bị can Mai Thị Dần (55 tuổi, ngụ P.11, TP.Vũng Tàu) nằm trong kế hoạch mở rộng điều tra đường dây sản xuất, buôn lậu xăng giả (chuyên án 920G) do công an tỉnh thực hiện từ đầu năm 2021.

Lực lượng chức năng khám xét Cảng dầu và dịch vụ Lộc Hà của Công ty TNHH Lộc Hà. (Ảnh: L.S.)

Theo Cơ quan CSĐT, ngoài bị can Dần, lực lượng chức năng còn bắt giữ và triệu tập một số đối tượng liên quan đến hoạt động buôn lậu xăng dầu xảy ra tại Công ty TNHH Hà Lộc (số 1219, đường 30/4, phường 11, TP Vũng Tàu).

Như VTC News đưa tin, từ 7h ngày 21/10, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và một số cục nghiệp vụ Bộ Công an tiến hành phong tỏa bên ngoài, khám xét trụ sở Công ty TNHH Hà Lộc.

Đến 11h, lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu. Tiếp đó, lực lượng chức năng tiếp tục khám xét nhiều khu vực rộng hàng nghìn m2 trong cảng của Công ty TNHH Hà Lộc và đến 12h, kết thúc khám xét tại khu vực cảng.

Công ty TNHH Hà Lộc là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu quy mô lớn ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đơn vị này có hàng chục cảng biển, cửa hàng kinh doanh xăng dầu, cũng được biết đến là doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối xăng dầu rộng khắp các tỉnh, thành phía Nam.

Liên quan đến chuyên án 920G, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố hơn 70 bị can để điều tra về 6 tội danh khác nhau. Đồng thời thu giữ nhiều phương tiện như: hơn chục tàu thủy trọng tải từ hàng trăm đến hàng ngàn tấn, gần chục xe bồn, hàng triệu lít xăng giả cùng nhiều tài sản giá trị.