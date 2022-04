VTF Masters 500-1 khởi tranh trước thềm SEA Games 31

(VTC News) -

Đây là giải đấu cấp độ cao nhất của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, quy tụ các Vận động viên chuyên nghiệp hàng đầu trong nước tham gia. Đồng thời cũng là giải đấu đầu tiên, khởi động cho mùa giải 2022 hứa hẹn đầy hấp dẫn của quần vợt Việt Nam và cũng là cơ hội cọ sát và tích luỹ kinh nghiệm cho Đội tuyển Quần vợt Việt Nam trước thềm SEA Games 31.

Tay vợt Vũ Hà Minh Đức (CLB Hải Đăng).

Giải có sự góp mặt của 140 vận động viên đến từ 13 câu lạc bộ, tỉnh, thành trên cả nước: Hà Nội, Kiên Giang, Quân Đội, Bình Dương, Đồng Nai, CLB Quần vợt TPS Thành Phong, Thanh Hoá, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Nước sạch Hải Dương, Hưng Thịnh TP Hồ Chí Minh, CLB Hải Đăng Tây Ninh và đơn vị chủ nhà Kon Tum.

Dù thiếu vắng Lý Hoàng Nam (CLB Hải Đăng) do tay vợt số 1 Việt Nam đang trong chuyến du đấu tại Giải M15 Chiang Rai, Thái Lan song giải đấu vẫn hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn với những tay vợt nổi bật của quần vợt trong nước như Trịnh Linh Giang (CLB Hải Đăng), Nguyễn Văn Phương (CLB Hải Đăng), Nguyễn Đắc Tiến (Hà Nội), Vũ Hà Minh Đức (CLB Hải Đăng), "Vua lưới" Lê Quốc Khánh (Hưng Thịnh – TPHCM), Nguyễn Minh Phát (Hưng Thịnh TPHCM), Nguyễn Quang Vinh (Hưng Thịnh TPHCM), Phạm Minh Tuấn (Hưng Thịnh – TPHCM), cùng các tay vợt nữ: Trần Thụy Thanh Trúc (Hưng Thịnh – TPHCM), Đào Minh Trang (Hưng Thịnh – TPHCM), Sĩ Bội Ngọc (Quân Đội), Nguyễn Thị Mai Hương (Nước sạch Hải Dương), Hồ Thị Trúc Tâm (CLB Hải Đăng), Đặng Thị Hạnh (Nước sạch Hải Dương), Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi (Hưng Thịnh TPHCM)… sẽ mang tới một giải đấu với các trận so tài quyết liệt, đỉnh cao và hấp dẫn.

Trịnh Linh Giang có thêm giải đấu chuẩn bị trước thềm SEA Games 31.

Các VĐV sẽ tranh tài ở 5 nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Về cơ cấu giải thưởng, ngoài điểm thưởng và cúp, các VĐV sẽ nhận mức tiền thưởng cao lên đến 500 triệu đồng. Cụ thể: Vô địch đơn nam nhận 70 triệu đồng, Vô địch đơn nữ là 60 triệu đồng, Vô địch đôi nam nhận 30 triệu đồng; Vô địch đôi nữ nhận 25 triệu đồng; Vô địch đôi nam nữ nhận 25 triệu đồng.

Từ 9h00 ngày 26/4 đến 2/5, các trận đấu trên sân Trung tâm sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh ON Sports/ ON Sports News, ứng dụng VTVcab ON/ ON Sports.