Video: Báo VTC News vào cuộc, xe quá tải tung hoành quốc lộ 17B ở Hải Dương ‘mất tích’

Liên quan đến tình trạng xe quá khổ, quá tải tung hoành quốc lộ 17B ở Hải Dương như chốn vô pháp luật, ngày 27/11, Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 1 – Công an tỉnh Hải Dương cho biết, sau khi đơn vị triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, các lái xe và chủ xe vi phạm đã cho xe dừng hoạt động.

Theo Chỉ huy Đội CSGT số 1 – Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương, sau khi nhận được phản ánh từ cơ quan báo chí về tình trạng các phương tiện vận tải chở than, đất, đá quá tải trọng, không che phủ bạt hoạt động trên tuyến Quốc lộ 17B qua thị xã Kinh Môn (Hải Dương), lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương đã họp đơn vị, xây dựng kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát.

Đơn vị này cũng xử lý các phương tiện vận tải vi phạm quá tải trọng, cơi nới thành thùng, không che phủ bạt hoặc che phủ bạt để rơi vãi trên tuyến quốc lộ 17B địa bàn qua thị xã Kinh Môn.

Thời gian gần đây, từng đoàn xe có dấu hiệu quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng tung hoành khắp tuyến quốc lộ 17B qua thị xã Kinh Môn (Hải Dương) như chốn vô pháp luật, khiến tuyến đường này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và gây ô nhiễm môi trường.

Đội CSGT số 1 đã tăng cường thêm cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đảm bảo khép kín 24/24 giờ/ngày. Đơn vị cũng đã huy động mọi nguồn lực về người, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ thực hiện theo kế hoạch được giao.

Trong ngày 25/11, Trưởng phòng và Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương phụ trách đã trực tiếp xuống tuyến Quốc lộ 17B để chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch. Ban chỉ huy Đội CSGT số 1 thường xuyên có mặt trên tuyến, kiểm tra, đôn đốc cán bộ, chiến sẽ thực hiện nhiệm vụ.

Hiện tại, trên tuyến có 3 tổ công tác làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát; 1 tổ kiểm tra tải trọng, 2 tổ tuần lưu trên tuyến, nhằm đảm bảo không bỏ lọt, kiên quyết lập biên bản đối với các trường hợp vi phạm.

Sau khi báo VTC News phản ánh, Đội CSGT số 1 lập 3 đội tuần tra kiểm soát, kiểm tra tải trọng, xử lý vi phạm trên quốc lộ 17B.

Tuy nhiên, sau khi triển khai lực lượng thực hiện kế hoạch, các lái xe và chủ xe vi phạm đã cho xe dừng hoạt động, trên tuyến chỉ có các phương tiện đã chở hàng đúng tải trọng cho phép, che phủ bạt theo đúng quy định khi tham gia giao thông.

Chỉ huy đơn vị này cho biết thêm, từ 24/11 - 26/11, đơn vị kiểm tra 35 trường hợp, xử lý 10 trường hợp vi phạm, với số tiền xử phạt 27,7 triệu đồng, gồm các lỗi vi phạm như cơi nới thành thùng (có kích thước thùng xe không đúng thiết kế của nhà sản xuất hoặc thiết kế đã đăng ký với cơ quan đăng ký xe, hoặc thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt) và không che phủ bạt hoặc che phủ bạt vẫn để rơi vãi.

Cũng theo vị Chỉ huy đơn vị, trong thời gian tới, lực lượng CSGT vẫn sẽ tiếp tục duy trì các tổ công tác hoạt động 24/24h để tuần tra kiểm soát, kiểm tra tại trọng và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhằm chấm dứt tình trạng xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng tung hoàng trên quốc lộ 17B như Báo VTC News phản ánh trong thời gian qua.

Theo ghi nhận của PV VTC News trong những ngày qua, tình trạng xe tải cơi nới thành thùng, quá khổ, có dấu hiệu quá tải không còn tung hoành trên quốc lộ 17B.

Tuyến quốc lộ này như được hồi sinh bởi không còn bụi bay mù mịt, cuồn cuộn táp vào người đi đường và nhà dân hai bên quốc lộ; mặt đường sạch sẽ như vừa mới được rửa trôi cát bụi sau một trận mưa lớn.

Hiếm khi thấy Quốc lộ 17B lại sạch sẽ, vắng vẻ như hình trên sau khi Báo VTC News phản ánh, lực lượng chức năng vào cuộc.

Thời gian qua, tình trạng xe tải cơi nới thành thùng, quá khổ, có dấu hiệu quá tải tung hoành trên quốc lộ 17B, đoạn qua thị trấn Phú Thứ, thị trấn Minh Tân, thị xã Kinh Môn (Hải Dương), khiến tuyến đường này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và gây ô nhiễm môi trường.

Từng đoàn xe cơi nới thành thùng, phủ bạt kiểu chống đối, dấu hiệu chở quá tải khá rõ ràng nối đuôi nhau chạy rầm rập trên tuyến quốc lộ 17B mà không thấy bất cứ lực lượng chức năng nào của tỉnh Hải Dương hay thị xã Kinh Môn kiểm tra, xử lý.

Những chiếc xe chở than từ các bãi kinh doanh, tập kết than trên địa bàn thị xã Kinh Môn được cho là hoạt động dày đặc, liên tục suốt ngày đêm, than rơi vãi dọc đường do chở quá khổ, quá tải, không che chắn cẩn thận.

Tình trạng xe cơ nới thành thùng, chở quá tải, không phủ bạt hoành hành trên quốc lộ 17B thời gian qua khiến người dân bức xúc liệu có còn lặp lại trong thời gian tới?

Ngoài những chiếc xe chở than từ các bến bãi ở thị xã Kinh Môn, PV VTC News cũng ghi nhận được những chiếc xe tải chở đất, đá từ phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) sang thị xã Kinh Môn để san lấp mặt bằng cho một số dự án.

Sau khi Báo VTC News phản ánh, Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương chỉ đạo Đội CSGT số 1 huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị lập chốt kiểm tra tải trọng, đồng thời tuần lưu trên toàn tuyến để phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Báo VTC News sẽ tiếp tục theo dõi, phản ánh kịp thời sự vào cuộc của lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đối với vấn đề này.