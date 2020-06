Thợ cơ khí chế tạo máy chặt, nghiền bắp ở miền Tây

Máy chặt, nghiền bắp do ông Trần Công Nẻo (huyện An Phú, An Giang) chế tạo, trong 15 phút máy có thể nghiền 4 tấn xác bắp, thay thế hơn 30 công lao động.