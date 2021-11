VPBank được vinh danh tại 2 hạng mục của HR Excellence 2021

(VTC News) -

Xây dựng hệ thống giảng dạy và học tập tiên tiến, tăng cường E-learning, đổi mới phương pháp và nội dung học, hướng đến xây dựng tổ chức học tập (learning organization) là các trọng tâm chính đã đưa VPBank trở thành ngân hàng đào tạo và phát triển nhân viên tốt nhất. Bên cạnh đó, VPBank còn là nơi làm việc có các chương trình an sinh và môi trường làm việc tốt nhất.

Trong khuôn khổ giải thưởng HR Excellence 2021 diễn ra ngày 28/10 vừa qua, VPBank đã vinh dự trở thành doanh nghiệp có chính sách “Đào tạo và Phát triển nhân viên tốt nhất" (Best Learning & Employee Development) & "An sinh môi trường làm việc tốt nhất” (Best Workplace Wellbeing). Đây là lần đầu tiên Ngân hàng đón nhận hai giải thưởng uy tín này.

Dưới sự tham vấn của các chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực phát triển nhân sự, Hội đồng giám khảo HR Excellence 2021 đã triển khai nhiều cuộc khảo sát độc lập về sự gắn kết, chính sách đào tạo, chế độ phúc lợi - an sinh sức khỏe… sâu rộng với VPBank. Kết quả, Hội đồng giám khảo đánh giá cao những chiến lược và chương trình hành động mà Ngân hàng đã thực hiện cho cán bộ nhân viên (CBNV) của mình trong suốt thời gian vừa qua.

Với VPBank, con người luôn là tài sản quý báu nhất. Do đó, Ngân hàng đã luôn tin tưởng và tạo điều kiện để mỗi cá nhân có thể phát huy khả năng, năng lực của mình, từ đó đóng góp, cống hiến tốt nhất. VPBank trở thành một trong những ngân hàng TMCP tiên phong trong việc đầu tư xây dựng và tăng cường hệ thống đào tạo E-Learning, xây dựng các khung năng lực và các chương trình đào tạo theo từng vị trí, phát triển năng lực giảng dạy nội bộ, đổi mới phương pháp dạy và học nhằm tăng cường trải nghiệm học viên, xây dựng văn hóa học tập chủ động trên toàn ngân hàng.

Đặc biệt trong năm 2020 và 2021, dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng công tác đào tạo, phát triển nhân viên của VPBank vẫn diễn ra mạnh mẽ với các hình thức sáng tạo như tọa đàm trực tuyến, áp dụng các công nghệ học tập tiên tiến; tăng cường các nội dung học tập phong phú, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của nhân viên trong bối cảnh mới...

Không chỉ vậy, Ban lãnh đạo VPBank còn có chiến lược rất rõ ràng cho việc xây dựng VPBank thành ngôi nhà thứ hai của từng cán bộ nhân viên. Ngân hàng xác định chế độ phúc lợi cạnh tranh, cùng một môi trường làm việc lý tưởng, chuyên nghiệp, có định hướng nghề nghiệp rõ ràng sẽ tạo ra sự hấp dẫn và khác biệt của VPBank so với các doanh nghiệp khác.

Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, VPBank đã linh hoạt triển khai các giải pháp nhằm chăm lo đời sống, an sinh của CBNV thông qua các chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19; hỗ trợ chi phí cho các trường hợp bị nhiễm bệnh và F1 phải cách ly tập trung...

Đồng thời, chuỗi các hoạt động văn hóa doanh nghiệp như cuộc thi ảnh, thi nghiệp vụ, thi tập luyện thể thao trong nhà VPOlympic…cũng liên tục được tổ chức cho hơn 9.000 CBNV nhằm kết nối, lan toả và duy trì sự gắn kết trong Ngân hàng. Từ đó, đội ngũ nhân sự luôn an tâm, sẵn sàng tâm thế và tinh thần đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn.

Đại diện VPBank cho biết, giải thưởng “Đào tạo và Phát triển nhân viên tốt nhất" và "An sinh môi trường làm việc tốt nhất” của HR Excellence 2021 đã minh chứng rõ nét cho văn hóa doanh nghiệp giàu bản sắc, sự cam kết đầu tư vào con người - “tài sản” quý giá nhất của VPBank. Hai hạng mục giải thưởng này cũng đã nối dài thêm hệ thống danh hiệu, giải thưởng uy tín của Ngân hàng, góp phần nâng cao vị thế và tạo ra nhiều cơ hội kết nối quốc tế của VPBank trong thời gian tới.

Trong các năm qua, VPBank liên tiếp được ghi nhận là Nơi làm việc Hạnh phúc nhất tại Việt Nam (2016), Nơi làm việc tốt nhất Châu Á (2019) và nhiều bằng khen của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về chế độ chính sách cho người lao động, qua đó giữ vững và củng cố vị thế của VPBank là “mảnh đất của những nhân tài” - Home of Talents.

HR Excellence 2021 thuộc Chương trình chứng nhận xuất sắc Vietnam Excellence 2021 do Anphabe - Công ty nghiên cứu uy tín trong lĩnh vực nhân sự phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI), Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ (Amcham), Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (Eurocham) và Phòng Thương mại Úc tại Việt Nam (Auscham) bình chọn, công bố.

Chương trình nhằm tìm kiếm và ghi nhận các công ty xuất sắc nhất tại Việt Nam trong việc phát triển con người và môi trường làm việc. Những điển hình ưu tú sẽ được vinh danh và trở thành tấm gương truyền cảm hứng thay đổi cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.