VP Bá Vương cầu hôn bạn gái trong ngày ra mắt album

(VTC News) -

VP Bá Vương vừa tổ chức buổi triển lãm tranh kết hợp ra mắt album đầu tay mang tên Why me? Find me. Các ca khúc trong album gồm Why Me? Find Me!, Quái, SOS, Trăng thư, Xương rồng, 1 trong 2, Tôi đi tìm tôi, Phá lệ và C’Mơn.

Bên cạnh giới thiệu đến mọi người những tác phẩm nghệ thuật, VP Bá Vương còn công khai bạn gái 7 năm với mọi người. Hành động của giọng ca Vàng bạc châu báu khiến bạn gái của anh xúc động.

VP Bá Vương và bạn gái kiêm người quản lý của anh.

Chia sẻ về chuyện tình cảm của mình, VP Bá Vương tâm sự: "Tôi và My đã đồng hành cùng nhau khoảng 6, 7 năm rồi. Lúc đầu chúng tôi chỉ nghĩ là đồng nghiệp với nhau, nhưng chính sự hy sinh, chịu "ẩn mình", không cần công khai của cô gái này đã khiến mình thương rất nhiều.

Hiện tại, My đã đồng ý và triển lãm lần này cũng là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp nên tôi cũng muốn công bố mọi thứ. Mình không có gì phải giấu, không có gì phải sợ hết. Tình yêu là thứ rất đẹp và cần được tôn vinh".

Bạn gái nam ca sĩ xúc động khi được cầu hôn.

Nói thêm về kỷ niệm đáng nhớ nhất của cả hai, VP Bá Vương trải lòng: "Có một lần làm MV Em đang ở đâu, My làm quản lý kiêm bạn diễn của mình trong sản phẩm đó, đây cũng là lần mình thấy cô gái này hy sinh quá nhiều. Có một cảnh quay trên phi thuyền trong 7 tiếng đồng hồ, lúc thực hiện xong thì chân của My cũng bầm tím từ trên xuống dưới nhưng không một lời than trách vì My bị áp lực của một quản lý và sợ bị phát sinh chi phí nên cô ấy đã giữ im lặng. Đây thật sự là một chuyện khiến mình cảm thấy có lỗi vì không quan tâm đến người bên cạnh".

Ngoài ra, VP Bá Vương tiết lộ cả hai đã lên kế hoạch đám cưới vào tháng 12 năm nay và mong muốn mọi người cảm nhận được tình yêu của mình dành cho bạn gái khi công bố bộ ảnh cưới.

Ca sĩ VP Bá Vương.

VP Bá Vương sinh năm 1996, từng theo học Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, khoa Thanh nhạc. Năm 2018, anh tham gia The Debut và là học trò của Hoàng Thùy Linh trong chương trình đó. Cuối cùng, anh trở thành Á quân. Sau The Debut, VP Bá Vương khá im ắng.

Đến năm 2020, VP Bá Vương mới khởi động các dự án âm nhạc. Năm 2020, nam ca sĩ phát hành MV Anh không tốt đâu có sự tham gia của StillaD Tùng Dương. MV đạt 1,2 triệu lượt xem sau hơn một năm phát hành.

Bá Vương tiếp tục thử sức với chương trình truyền hình The Heroes - Thần tượng đối thần tượng. Trong cuộc thi này, anh tham gia tranh tài với 11 nghệ sĩ tên tuổi của V-pop.