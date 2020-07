VOV triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Trong 6 tháng qua, Đài TNVN (VOV) đã làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, thông tin chính xác, kịp thời hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện thời sự, chính trị quan trọng, góp phần định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội; tích cực đấu tranh, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật, những hành vi lợi dụng kích động, xuyên tạc, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ cùng các Phó Tổng Giám đốc tại hội nghị.

Từ tháng 1/2020, VOV đã chủ động lên kế hoạch sản xuất các chương trình với chủ đề “Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13”. Duy trì phát sóng 3 chuyên mục chính luận từ năm 2019 đến nay: “Nhìn thẳng - Nói đúng” và “Đảng trong cuộc sống” trên Kênh Thời sự VOV1; chuyên mục “Việt Nam - kiên định con đường đã chọn” trong các chương trình phát thanh bằng tiếng Việt và 12 ngôn ngữ tiếng nước ngoài ra thế giới trên Kênh Đối ngoại VOV5. Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đầu tháng 2/2020, VOV thành lập Tổ phóng viên chuyên trách về phòng chống dịch Covid-19, gồm các phóng viên chuyên theo dõi lĩnh vực y tế thuộc 4 loại hình truyền thông. Tổ hoạt động dưới sự điều hành, chỉ đạo trực tiếp của Phó Tổng Giám đốc phụ trách nội dung, cũng là thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19.

Được trang bị kỹ năng, phương tiện phòng chống dịch bệnh, một số kíp phóng viên trong Tổ đã trực tiếp “nằm vùng” tại các điểm nóng, đưa tin hàng giờ về công tác phòng chống dịch, giúp người dân hiểu được những vất vả, gian khổ của tuyến đầu, mối hiểm nguy của dịch bệnh, từ đó nâng cao nhận thức, hợp tác với các ngành chức năng trong công tác phòng chống dịch.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tại hội nghị.

Phóng viên các cơ quan thường trú đã bám sát địa bàn, phản ánh công tác phòng chống dịch ở trong nước cũng như quốc tế. Dù tác nghiệp tại các địa bàn nguy hiểm do dịch bệnh hoành hành như Trung Quốc, Mỹ, Châu Âu và rất nhiều khu vực trên thế giới, các phóng viên thường trú của VOV vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Vừa tuân thủ các quy định cách ly của chính quyền sở tại, vừa giữ gìn an toàn sức khỏe, vừa đảm bảo lượng tin bài nhanh, sâu sắc, phản ánh tình hình dịch bệnh trên toàn cầu.

So với mặt bằng báo chí, Đài TNVN tuyên truyền nhanh, chính xác, thông tin đa chiều, định hướng tốt, tránh gây hoang mang dư luận, giúp công chúng hiểu rõ, hiểu đúng về dịch bệnh, cách phòng chống dịch bệnh... Mỗi ngày VOV đã đăng, phát từ 220 - 240 tin, bài về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên các phương tiện truyền thông.

Bà Nguyễn Giang Tuệ Minh – Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn viên chức Việt Nam trao tặng bằng khen công đoàn viên chức Việt Nam cho Tổng giám đốc VOV - Nguyễn Thế Kỷ và hai Phó Tổng giám đốc VOV Trần Minh Hùng, Ngô Minh Hiển.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng qua, VOV tiếp tục duy trì mạch thông tin chính xác, phân tích, bình luận khách quan, sâu sắc về những sự kiện, vấn đề quốc tế quan trọng, phức tạp như: quan hệ Mỹ - Trung Quốc, Mỹ - Triều Tiên, căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ; hội nghị Cấp cao ASEAN đặc biệt và ASEAN + 3 trực tuyến về Ứng phó với Covid-19; Tuần lễ hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 và các hội nghị liên quan cùng nhiều sự kiện quốc tế quan trọng khác... Đặc biệt, vừa qua, VOV đã phối hợp cùng UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức thành công Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XIV.

Là một trong những cơ quan truyền thông hàng đầu của cả nước, Đài TNVN đang tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ, tổ chức lại quy trình sản xuất, nâng cao năng lực quản lý, quản trị phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của một cơ quan báo chí hiện đại, đa loại hình, đa nền tảng.

Thành quả trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và nỗ lực sáng tạo không ngừng của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên, nghệ sỹ của VOV đã được ghi nhận ở những giải thưởng lớn trong nửa đầu năm 2020: 08 Giải báo chí Quốc gia năm 2019, trong đó có 1 giải A, 2 giải B, 4 giải C và 1 giải Khuyến khích; 3 Giải báo chí Toàn quốc về Xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng lần 4), trong đó có 2 giải A, 1 giải C cùng nhiều giải thưởng của các Bộ, Ngành TW và địa phương. Đặc biệt, tại LHPT toàn quốc lần thứ XIV được tổ chức tại Đồng Tháp, VOV giành 7 giải Vàng, 12 giải Bạc và 14 giải Đồng. Bên cạnh đó, Đài TNVN cũng giành nhiều giải thưởng báo chí do các bộ, ngành, địa phương tổ chức.

Tổng Giám đốc VOV - Nguyễn Thế Kỷ thay mặt Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho Phó Tổng Giám đốc VOV - Trần Minh Hùng và Đài truyền hình kỹ thuật số VTC đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn (2009 - 2019).

Tại hội nghị, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, VOV tiếp tục thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện, sâu sắc các vấn đề, sự kiện trong và ngoài nước. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Đài TNVN nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Đài (7/9) và Đại hội đồng ABU lần thứ 57.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ cũng nêu rõ, từ nay đến cuối năm, các đơn vị trong VOV cần tập trung nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nghệ sỹ, nhân viên của Đài, nhất là bản lĩnh chính trị, năng lực, chuyên môn, kỹ năng làm báo hiện đại và đạo đức nghề nghiệp; Chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng... Nâng cao năng lực quản lý, điều hành; Tăng cường mở các khóa học, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, chuyên môn cho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động.

Phó Tổng Giám đốc VOV - Trần Minh Hùng tặng bằng khen cho các đơn vị cấp Ban của VOV, đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2020.

Đặc biệt, ông Nguyễn Thế Kỷ cũng đề nghị các đơn vị cần đặc biệt quan tâm, nâng cao năng lực tài chính, tiết kiệm các nguồn chi thực sự không cần thiết, đẩy mạnh tăng nguồn thu, vươn lên làm kinh tế báo chí chuyên nghiệp, lành mạnh, hiệu quả.

Đồng thời, tăng cường quảng bá, xây dựng thương hiệu VOV thực sự sáng đẹp và vững mạnh, có sức lan tỏa trong xã hội, có uy tín cao hơn nữa trong xã hội. Tổng Giám đốc VOV cũng đề nghị các đơn vị chủ dự án tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trên cơ sở đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

Cũng tại hội nghị, VOV đã tặng bằng khen của Tổng Giám đốc VOV cho các đơn vị, tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác dẫn đầu phong trào thi đua 6 tháng đầu năm./.

Một số hình ảnh trao tặng bằng khen cho các tập thể và các nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dẫn đầu phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2020:

Phó Tổng Giám đốc VOV - Ngô Minh Hiển trao bằng khen cho các đơn vị cấp phòng trong VOV đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2020.

Tổng Giám đốc VOV - Nguyễn Thế Kỷ tặng bằng khen cho tác giả, nhóm tác giả đạt giải A, B, C, khuyến khích đạt giải báo chí Quốc gia lần thứ 14 năm 2020.

Phó Tổng Giám đốc VOV - Phạm Mạnh Hùng tặng bằng khen cho các đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thành công Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 14 năm 2020.