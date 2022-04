VOV khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021

(VTC News) -

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, song Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) đã phát động và tổ chức thành công 5 cuộc thi, đó là Cuộc thi trắc nghiệm “Đảng trong cuộc sống của tôi”; Cuộc thi tác phẩm phát thanh “Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” do Ban Thư ký biên tập chủ trì; cuộc thi sáng tác ca khúc “Hát lên Việt Nam-Let’s sing Vietnam” do Ban Âm nhạc chủ trì; cuộc thi “Kiều bào hát dân ca trên Đài Tiếng nói Việt Nam” do Ban Đối ngoại chủ trì và Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương”do Báo điện tử VTC News chủ trì; tổ chức thành công 1 chương trình chính luận nghệ thuật lớn “Mãi mãi là sao sáng dẫn đường”, kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Toàn cảnh Lễ khen thưởng các cuộc thi, chương trình lớn do Đài tổ chức năm 2021 và khen thưởng các tác phẩm tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19.

Cuộc thi trắc nghiệm “Đảng trong cuộc sống của tôi” và cuộc thi tác phẩm phát thanh “Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” do Ban Thư ký biên tập chủ trì nhằm chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung cơ bản của nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đến các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; tôn vinh những tác phẩm phát thanh, tuyên truyền các giải pháp đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống tại các địa phương, phát hiện, biểu dương những cách làm hay, những điển hình tiên tiến trong việc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cuộc thi sáng tác ca khúc “Hát lên Việt Nam-Let’s sing Vietnam” do Ban Âm nhạc chủ trì nhằm chào mừng thành công của Hội nghị Văn hóa toàn quốc, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng Sản Việt Nam và kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2021,với mục đích tìm kiếm những ca khúc có giá trị nghệ thuật cao, khuyến khích phong trào sáng tác ca khúc ngợi ca những thành tựu đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, ngợi ca quê hương, đất nước, con người Việt Nam và đáp ứng nhu cầu thưởng thức của đông đảo công chúng yêu nhạc.

Tổng Giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2021.

Cuộc thi “Kiều bào hát dân ca trên Đài Tiếng nói Việt Nam” do Ban Đối ngoại chủ trì với mục đích, ý nghĩa tạo sân chơi bổ ích cho cộng đồng bà con người Việt ở nước ngoài; gìn giữ và phát huy vốn văn hóa truyền thống của dân tộc nơi xa xứ, đồng thời gắn kết cộng đồng với Tiếng nói Việt Nam, với quê hương, đất nước Việt Nam.

Cuộc thi có hơn 150 tác phẩm gửi về dự thi, với sự tham gia của hàng trăm cá nhân, tập thể, nhóm câu lạc bộ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Cuộc thi khơi dậy được mong muốn giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc trong cộng đồng 5,3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài trong điều kiện sinh sống ở nước sở tại, ngôn ngữ, thói quen và nếp sinh hoạt hầu như khác với truyền thống văn hoá Việt Nam.

Tổng Giám đốc Đài TNVN trao bằng khen cho các tập thể có thành tích trong công tác phối hợp, tổ chức thành công các chương trình lớn trong năm 2021.

Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” do Báo điện tử VTC News chủ trì nhằm ghi nhận, tôn vinh những thành tựu, đóng góp của báo chí, phóng viên, biên tập viên trong sự nghiệp bảo vệ môi trường nói chung và giảm ô nhiễm rác thải nhựa đại dương nói riêng. Giải thưởng cũng là nơi ươm mầm cho những giải pháp chính sách, mô hình sáng tạo về bảo vệ môi trường, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước...

Việc Đài TNVN tổ chức thành công các cuộc thi, cũng như tổ chức thành công chương trình nghệ thuật chính luận “Mãi mãi là sao sáng dẫn đường” đã thu hút đông đảo sự tham gia của các cá nhân, tập thể trong nước cũng như nước ngoài khẳng định vị thế, uy tín của Đài TNVN trong việc tuyên truyền, tổ chức sự kiện. Việc tổ chức các cuộc thi góp phần nâng cao hình ảnh của Đài TNVN trước công chúng, làm gia tăng thương hiệu của Đài TNVN. Cuộc thi cũng đã gây được tiếng vang, ghi được dấu ấn trong lòng khán thính giả và trong đời sống văn hóa xã hội.

Phóng viên VOV thể hiện bản lĩnh vững vàng trong đại dịch

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhân dịp này, Đài TNVN cũng tổ chức xét khen thưởng các tác phẩm xuất sắc tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, và khen thưởng những cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch COVID-19, của Đài TNVN.

Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Phạm Mạnh Hùng trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 năm 2021.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Đài TNVN đã trao bằng khen cho 3 tập thể, 11 cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp, tổ chức thành công Chương trình Chính luận nghệ thuật “Mãi mãi là sao sáng dẫn đường”; Trao Bằng khen của Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho 1 tập thể, 3 cá nhân đã có thành tích trong công tác phối hợp, tổ chức thành công Cuộc thi “Đảng trong cuộc sống của tôi” và “Đưa Nghị quyết của đảng vào cuộc sống; Trao Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân đã có thành tích trong công tác phối hợp, tổ chức thành công Cuộc thi “Kiều bào hát dân ca”; Trao bằng khen cho cho 1 tập thể, 1 cá nhân đã có thành tích trong công tác phối hợp, tổ chức thành công Cuộc thi sáng tác ca khúc “Hát lên Việt Nam - Let’sing Viet Nam”; Tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho Báo Điện tử VTC News thuộc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC đã có thành tích trong công tác tổ chức thành công Cuộc thi “Tái chế rác thải nhựa” năm 2021.

Trong năm 2021, đặc biệt là từ khi đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát, các loại hình báo chí của Đài TNVN đã kịp thời nắm bắt các thông tin, phản ánh nhanh, chính xác, giúp khán giả, thính giả, độc giả hiểu hơn về đại dịch, góp phần vào công cuộc phòng chống dịch nói chung của cả nước.

Để ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phòng, chống dịch COVID-19, Tổng Giám đốc Đài TNVN đã có quyết định khen thưởng cho 22 cá nhân và 12 tập thể.

Các tập thể bao gồm: Báo Điện tử VOV; Ban Văn hóa - Xã hội (VOV2); Kênh VOV Giao thông; Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình; Văn phòng Đài Tiếng nói Việt Nam; Ban Thư ký biên tập; Cơ quan thường trú khu vực miền Trung; Cơ quan thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long; Kênh Thời sự Chính trị tổng hợp (VTC1), Báo Điện tử VTC News, Phòng phóng viên Ban Thời sự (VOV1), Đài Phát sóng Quán Tre.

2 cá nhân có tác phẩm xuất sắc tuyên truyền trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và đoạt giải A là Nguyễn Thị Uyên (Báo Điện tử VOV), Anh Thu - Ban Văn hóa - Xã hội (VOV2).

Tổng Giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ trao thưởng cho 2 cá nhân có tác phẩm đoạt giải A trong trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19.

6 cá nhân đoạt giải B là các tác giả: Hoàng Văn Hưng, Nguyễn Thị Yến (Báo điện tử VTC News); Ngọc Xuân, Minh Thắm, Vũ Hường, Trịnh Giang (Cơ quan thường trú TP.HCM); Ngô Thị Bích Thuận, Bùi Thị Thu Trang (Cơ quan thường trú tại Trung Quốc); Lê Phương Khanh - Ban Đối ngoại (VOV5); Hoàng Lê, Thy Hạt, Hà Phương (Báo Điện tử VOV); Cao Phương Lan - Ban Văn hóa - Xã hội (VOV2).

Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Hùng trao giải cho các cá nhân có tác phẩm đoạt giải B.

Giải C thuộc về các tác giả: Phạm Thị Hòa (Báo Điện tử VOV); Nguyễn Thị Hồng Nhung (Ban Thời sự); Phạm Hồng Quý, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thuý Mai, Vũ Thị Liễu, Đặng Thị Huệ, Hoàng Văn Thọ, Nguyễn Xuân Thuỷ (Báo điện tử VTC News), Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Ban Văn hóa - Xã hội (VOV2), Nguyễn Mỹ Trà - Ban Đối ngoại (VOV5), Hồng Hiếu - Ban Văn học nghệ thuật (VOV6); Trần Hương Trà (CQTT tại Indonesia); Thu Hòa - Ban Dân tộc (VOV4).

Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển trao thưởng cho các tác giả đoạt giải C.

Phát biểu tại Lễ khen thưởng các cuộc thi, chương trình lớn do Đài TNVN tổ chức năm 2021 và khen thưởng các tác phẩm tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, Tổng Giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: “Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều tháng trước chúng ta phải làm việc trong điều kiện bị phong tỏa, phong tỏa theo từng lớp nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua đây có thể thấy sự nỗ lực, cố gắng của Ban Thường vụ Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Đài TNVN và thủ trưởng lãnh đạo các đơn vị, tất cả đã cố gắng rất cao trong điều kiện làm việc hết sức đặc biệt và đầy khó khăn”.

Dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng từ quý I/2021 đến quý I/2022, Đài TNVN đã thực hiện thành công 5 cuộc thi và 1 chương trình chính luận, những hoạt động này đều do Đài chủ động phát động.

Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại Lễ khen thưởng các cuộc thi, chương trình lớn do Đài tổ chức năm 2021 và khen thưởng các tác phẩm tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ, thành công của những hoạt động này là do sự tập trung trong lãnh đạo chỉ đạo, sự quy tụ phối hợp giữa các đơn vị, tất cả cùng đồng lòng vượt qua khó khăn để đạt được những kết quả cao nhất. Thành công thứ 2 là sự phối kết hợp nhuần nhuyễn giữa các đơn vị, đặc biệt là phát thanh, truyền hình… Thành công thứ 3 là sự cố gắng của các tập thể, cá nhân. Thành công thứ 4 là các đơn vị cảm nhận được sự thành công của mình và khiêm tốn nhìn lại các tồn tại trong quá trình làm việc. Cùng với đó sự phối kết hợp nhẹ nhàng và sự phân công tỉ mỉ, chi tiết của các đơn vị. Thành công thứ 5 là sự góp mặt, thi đua của các đơn vị ngoài Đài và sự tham gia đưa tin của các đài địa phương.

“Sau những hoạt động này, tính từ quý II/2022 và sau dịp nghỉ 30/4 - 1/5, VOV sẽ bước vào công tác chuẩn bị cho Liên hoan phát thanh toàn quốc. Nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước tin tưởng chúng ta sẽ tổ chức thành công sự kiện này. Tôi đề nghị, thời gian tới, những đơn vị nào trước đây đã chủ trì trong tham mưu để tổ chức thực hiện thì phải tiếp tục có kiến nghị, đề xuất với Ban Thường vụ, lãnh đạo Đài về những hoạt động của mình để có thể đạt được những kết quả cao nhất”, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh.