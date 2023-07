VOV góp phần phản ánh sâu đậm, tô đẹp hình ảnh Bộ đội cụ Hồ

Chiều 13/7, tại thành phố Đà Nẵng, Quân khu 5 và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giữa Quân khu 5 với Đài Tiếng nói Việt Nam giai đoạn 2021 - 2023; phương hướng, nội dung chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2023 - 2025.

Dự hội nghị có ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN); ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5; Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5; Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh Quân khu 5; ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng; bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam; ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Dự hội nghị còn có đại diện Thủ trưởng các đơn vị của Đài Tiếng nói Việt Nam, Quân khu 5 và cán bộ, nhân viên của Đài Tiếng nói Việt Nam và lực lượng vũ trang Quân khu 5.

Lãnh đạo VOV và Quân khu 5 chủ trì hội nghị.

Giai đoạn 2021-2023, Quân khu 5 và Đài Tiếng nói Việt Nam triển khai thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp. 2 năm qua, VOV đã đăng tải, phát sóng hơn 350 tin, bài, ảnh, phóng sự, qua đó giúp bạn đọc, khán - thính giả nắm bắt nhanh, đầy đủ những thông tin, sự kiện về công tác quân sự, quốc phòng diễn ra trên địa bàn Quân khu 5.

Các đơn vị của Quân khu 5 đã tạo điều kiện cho hàng trăm lượt phóng viên, cộng tác viên Đài Tiếng nói Việt Nam đến các đơn vị trong Quân khu và tuyến biên giới, biển, đảo thu thập thông tin, tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và các hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 5.

Tướng lĩnh Quân khu 5 dự hội nghị.

Nhiều phóng viên, cộng tác viên đã lặn lội đến vùng sâu, vùng xa để tuyên truyền về những kinh nghiệm hay, những gương điển hình tiên tiến, những việc làm thiết thực, hiệu quả của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn Quân khu.

Tiêu biểu một số bài viết như: Bộ đội Quân khu 5 đội mưa cõng đá sửa chữa Nghĩa trang Hòa Sơn; Bộ đội Quân khu 5 ngược núi cấp nước cho dân; Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm gia đình nạn nhân vụ tai nạn trực thăng ở Hạ Long; Quân khu 5 khẩn trương giúp dân khắc phục bão số 4; Lực lượng vũ trang Quân khu 5 sẵn sàng ứng phó, cứu hộ cứu nạn trong bão; Hơn 82.000 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 giúp dân chống bão số 4; Bộ đội căng mình giúp dân vùng sạt lở Phước Sơn…

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã luôn kề vai, sát cánh, kịp thời có mặt nơi tuyến đầu để thông tin, tuyên truyền về hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Địa bàn Quân khu 5 có vị trí chiến lược trọng yếu của cả nước về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đồng thời, cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về dân tộc, tôn giáo, là trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch. Vụ mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur/huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk ngày 11/6/2023 cho thấy các thế lực thù địch ngày càng manh động, không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi dự hội nghị.

Được sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình của Đài Tiếng nói Việt Nam, nhất là Cơ quan thường trú khu vực miền Trung (VOV miền Trung) đã góp phần rất quan trọng trong việc tuyên truyền hiệu quả hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác đối ngoại quốc phòng, công tác vận động quần chúng.

Đặc biệt, trong những thời điểm khó khăn như phòng, chống dịch COVID-19, thiên tai, hỏa hoạn, cán bộ, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã chủ động bám sát bộ đội, kịp thời tuyên truyền hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu trong tham gia phòng, chống đại dịch COVID-19, giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, xóa đói giảm nghèo, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”…

Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 khẳng định, những hoạt động phối hợp tích cực, hiệu quả giữa 2 đơn vị trong thời gian qua đã góp phần làm cho phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, hình ảnh “Người chiến sĩ Khu 5” tiếp tục tỏa sáng, được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn ghi nhận, đánh giá cao.

Trung tướng Trịnh Đình Thạch nói: “Bộ Tư lệnh rất mong các cơ quan báo, đài của Đài Tiếng nói Việt Nam; cơ quan báo, đài PT-TH các địa phương tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về hoạt động của LLVT Quân khu.

Trọng tâm là tuyên truyền về xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giúp Nhân dân phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phản ánh chân thực đời sống sinh hoạt của bộ đội; góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam khẳng định, Quân khu 5 và Đài Tiếng nói Việt Nam đã thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp.

Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam chỉ đạo Cơ quan thường trú khu vực miền Trung và Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên thường xuyên phối hợp với Cục Chính trị, trực tiếp là Báo - Truyền hình Quân khu 5 và Chuyên trang, chuyên mục Quốc phòng toàn dân của Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 5 để kịp thời phản ánh, thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và các hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 5.

Ông Đỗ Tiến Sỹ nêu rõ, từ sau Hội nghị ký kết phối hợp công tác tuyên truyền giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Quân khu 5 vào tháng 3/2017, Đài Tiếng nói Việt Nam đã không ngừng đẩy mạnh công tác truyền thông về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên các kênh sóng. Hoạt động phối hợp tuyên truyền giữa hai bên đã phát huy hiệu quả, phản ánh khá toàn diện các mặt công tác của các đơn vị thuộc Quân khu 5.

Đài Tiếng nói Việt Nam có nhiều tin, bài, chuyên mục thông tin nhanh, bình luận sâu về công tác quân sự, an ninh, quốc phòng trên địa bàn Quân khu 5. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 giúp dân phòng chống thiên tai, khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn Quân khu và ở 2 nước bạn Lào và Campuchia… được phản ánh đầy đủ trên các phương tiện truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam đã tô đẹp truyền thống vẻ vang của Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.

Trong giai đoạn 2021- 2023, thiên tai, dịch COVID-19 diễn ra, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn kề vai sát cánh, sẻ chia những khó khăn, gian khổ với cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang Quân khu 5. Các hoạt động chống dịch ở những vùng tâm dịch, giúp dân ổn định cuộc sống sau dịch bệnh Covid-19 của các Lực lượng Quân khu 5 thường xuyên được các kênh sóng Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh sâu đậm, tô đẹp hình ảnh Bộ đội cụ Hồ trong lòng người dân.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh, Đài Tiếng nói Việt Nam với thế mạnh của một cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia, đa loại hình, đa phương tiện, chuyên nghiệp và hiện đại luôn đồng hành với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, các lực lượng vũ trang Quân khu 5 vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Đặc biệt, kể từ ngày Đài Tiếng nói Việt Nam và Quân khu 5 ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đến nay, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5, các cơ quan thuộc Quân khu 5 đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tác nghiệp:

“Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Đài Tiếng nói Việt Nam đã khẳng định được vị thế và uy tín của mình trong lòng khán - thính - độc giả. Từ những tin, bài, phóng sự đăng tải, phát sóng trên các phương tiện truyền thông của VOV đã góp phần tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Các kênh sóng của VOV đã thông tin nhanh nhạy, chuẩn xác về tình hình an ninh, quốc phòng, đối ngoại của lực lượng vũ trang Quân khu 5 đến với công chúng trong và ngoài nước"-Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ nói.

Tại hội nghị, Quân khu 5 và Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục ký kết phối hợp tuyên truyền toàn diện về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 5 và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Đài Tiếng nói Việt Nam thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chặt chẽ nội dung thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc Phòng và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông. Đồng thời phối hợp thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội về công tác thông tin, tuyên truyền và những nội dung nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực hoạt động báo chí.

Nhân dịp này, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ trao 12 Kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp phát thanh” của Đài Tiếng nói Việt Nam tặng các đồng chí Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và các tướng lĩnh Quân khu 5 đã có nhiều công lao, thành tích xuất sắc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, cộng tác giúp đỡ, góp phần vào sự phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam và ngành Phát thanh Việt Nam.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam khen thưởng 2 tập thể, 3 cá nhân của Quân khu 5 đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền. Chính ủy Quân khu 5 khen thưởng 5 tập thể, 8 cá nhân của Đài Tiếng nói Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền. Lãnh đạo Thành uỷ Đà Nẵng cũng tặng quà chúc mừng Quân khu 5 và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đình Thiệu (VOV-Miền Trung)