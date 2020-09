VOV Bacsi24 - bác sĩ của mỗi người Việt

Trong rất nhiều ứng dụng khám bệnh online, VOV Bacsi24 là lựa chọn của rất nhiều bệnh nhân thuộc các nhóm bệnh nhạy cảm tìm đến để được tư vấn, chia sẻ, giải đáp các thắc mắc trước khi tới bệnh viện.

3 năm, 1500 bác sĩ, 30 khoa phòng khám chuyên môn

Kể từ khi Đài Tiếng nói Việt Nam VOV ra mắt ứng dụng tư vấn khám sức khỏe trực tuyến VOV Bacsi24 vào 28/9/2017 đến nay, ứng dụng có những bước tiến mới vượt bậc và nhận được sự tin tưởng của rất nhiều bệnh nhân thể hiện qua số lượng người tải ứng dụng về sử dụng và những đánh giá 5 sao của bệnh nhân sau mỗi lượt tư vấn với bác sĩ.

Với giao diện dễ sử dụng, cài đặt dễ dàng, dịch vụ khám tiện lợi, tiết kiệm được chi phí đi lại, với đội ngũ giáo sư, bác sĩ hàng đầu đang công tác tại các bệnh viện tuyến Trung ương. Đặc biệt chỉ cần cài ứng dụng này trên điện thoại, bạn đã có cả một bệnh viện thu nhỏ với đầy đủ các khoa và phòng khám trong tay.

Hiện VOV Bacsi24 đã quy tụ hơn 1500 bác sĩ và chuyên gia uy tín từ các bệnh viện tuyến Trung ương tới như Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhiệt Đới Trung ương, Bệnh viện Nội Tiết Trung ương… với 30 khoa và phòng khám chuyên môn, bao gồm:

HIV / AID, Bệnh lao và chấm dứt bệnh lao, Cơ xương khớp, Da liễu, Dinh dưỡng, Dược lâm sàng, Hiếm muộn, Huyết học truyền máu, Lão khoa, Mắt, Nam khoa, Nhi khoa, Nội tiết chuyển hóa, Nội tổng hợp, Phổi hô hấp, Phục hồi chức năng, Răng hàm mặt, Sản – phụ khoa, Tai mũi họng, Tế bào gốc, Thẩm mỹ, Thận tiết niệu, Thần kinh - tâm thần, Tim mạch chuyển hóa, Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới, Tư vấn tâm lý, Tư vấn vacxin và tiêm chủng, Ung bướu, Viêm gan tiêu hóa, Y học cổ truyền.

Bác sĩ tận tâm, sẵn sàng tư vấn miễn phí giữa mùa COVID-19

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức", trong thời gian giãn cách xã hội, nhiều người phải nghỉ ở nhà hoặc làm ở nhà nhưng vấn đề về sức khỏe thì không loại trừ thời gian nào. Thời điểm này chính là lúc nhiều người quan tâm, sử dụng và biết đến ứng dụng khám bệnh trực tuyến VOV Bacsi24 nhiều hơn. Ứng dụng giúp người bệnh gặp bác sĩ mà không cần đến bệnh viện tránh lây nhiễm chéo trong mùa dịch.

Từ tháng 4/2020 khi làn sóng dịch COVID-19 bùng phát, Đài Tiếng nói Việt Nam VOV đã kết hợp với Bộ Y Tế, Bộ Thông Tin Truyền thông tổ chức tư vấn khám bệnh miễn phí cho Người dân cả Nước qua ứng dụng khám bệnh trực tuyến Vov Bacsi24, chung tay cùng cả Nước đẩy lùi dịch bệnh.

Chỉ tính riêng đợt dịch COVID-19 diễn ra căng thẳng tại Việt Nam tính từ 16/4 - 15/9 tại Việt Nam đã có tới 35.825 lượt đăng ký khám. Con số này chứng tỏ nhu cầu được khám chữa và chăm sóc sức khỏe từ xa của người bệnh là không hề nhỏ và những ứng dụng kịp thời tiếp cận bệnh nhân như VOV Bacsi24 đã tạo cầu nối tin cậy giữa người dân với bệnh viện.

Bộ Y tế đã cử các bác sĩ ở những bệnh viện khác nhau trên cả nước tham gia tư vấn miễn phí cho Người dân trên ứng dụng. Đặc biệt nhiều bác sĩ thuộc các bệnh viện Quân y đã làm đơn tình nguyện khám bệnh miễn phí trên ứng dụng Vov Bacsi24 bất kể giờ giấc như các bác sĩ của Bệnh viện quân y 354, Bệnh viện Quân Y 105

Trong đó, phải kể tới những tên gọi của bác sĩ thân thuộc với bệnh nhân mùa dịch như: BSCK2 Phạm Minh Đức (GĐ Bệnh viện Quân Y 354), BSCK2 Hà Thừa Lanh (Chuyên khoa Mắt); BSCK2 Nguyễn Thị Minh Phương (Phó chủ nhiệm Khoa phụ sản), BSCK2 Vũ Đức Lưu (Khoa Phục hồi chức năng). Và các bác sĩ tiêu biểu của Bệnh viện quân Y 105 như: BSCK2 Nguyễn Văn Nhự (Chủ nhiệm khoa Nội chung); Thiếu tá, ThS Trần Thu Hưởng (Phó chủ nhiệm Khoa Nội tiêu hóa).

Và còn rất nhiều các bác sĩ “quốc dân” khác không quản ngại đêm hôm, dành nhiều thời gian cho bệnh nhân như: BS CK2 Phạm Quốc Khương, BS CK2 Nguyễn Thị Thái Hà - Bệnh viện Viện Nhi Trung ương, bác sĩ Hồ Thị Thu Hoài. nguyên Trưởng Khoa khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Trung ương vẫn nhiệt tình nhận lời mời của VOV Bacsi24 để thăm khám cho bệnh nhân.

Người Việt ở nước ngoài đã kết nối với VOV Bacsi24

Ngoài những bệnh nhân kết nối với các bác sĩ từ miền núi, hải đảo xa xôi, VOV Bacsi24 còn vươn tầm địa lý đến với các bệnh nhân là người Việt ở nước ngoài. Các bác sĩ quốc dân đã không còn xa lạ với các cuộc gọi tư vấn được gọi từ Nhật, Nga, Úc, Mỹ, Ý những nơi cách chúng ta cả nửa địa cầu. Giữa mùa dịch nơi đất khách quê người bị cách li. Nhận được sự trợ giúp của bác sĩ trong nước nhiều bệnh nhân đã rất cảm động.

Thật mừng vì tiếng lành của VOV Bacsi24 qua 3 năm nỗ lực đã được lan tỏa ngày một xa hơn, giúp cho nhiều người bệnh ở các vùng xa vùng sâu có cơ hội được các giáo sư, bác sĩ giỏi đang công tác tại các bệnh viện Trung ương chăm sóc sức khỏe.Với ứng dụng khám bệnh Vov Bacsi24 người bệnh và bác sĩ đã không còn khoảng cách về địa lý, không gian và thời gian. Ở đó chỉ có tấm lòng các bác sĩ luôn hướng về sức khỏe cộng đồng.

Nơi gửi gắm niềm tin của những người thuộc nhóm bệnh nhạy cảm

Một hành trình xây dựng giá trị cho cộng đồng, xây dựng uy tín với bệnh nhân VOV Bacsi24 còn là nơi những người bệnh có vấn đề về tâm lý, những người mắc bệnh xã hội như HIV/ADIS, những người đồng tính hoặc có người nhà đồng tính. Khi đứng trước các vấn đề khó nói, những nhóm bệnh nhạy cảm, các chuyên gia công tác xã hội, bác sĩ chuyên khoa chính là những người bạn, người định hướng cách thức điều trị cho những bệnh nhân chưa biết mình nên làm cách nào.

Đôi khi là một bạn là người đồng tính nam xin được tư vấn về cách quan hệ tình dục an toàn. Cũng có lúc là một người mẹ rất tâm lý có con ở tuổi dậy thì đang theo dõi về xu hướng giới tính của con gái mình. Có khi lại là một người vợ không may phát hiện mình nhiễm HIV do chồng truyền sang. Mỗi người tìm đến VOV Basi24 là mỗi một câu chuyện đáng nhớ với những người đã và đang đồng hành xây dựng cộng đồng ứng dụng khám bệnh trực tuyến ngày một lớn mạnh.

VOV Bacsi24 với phương châm: Tận tâm từ vì sức khỏe người Việt, các bác sĩ và đội ngũ xây dựng App vẫn luôn thắp sáng ngọn lửa nhiệt huyết để đưa nhiều hơn nữa những giá trị nhân văn tới với cộng đồng, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho người Việt ở khắp mọi nơi.

Để nhận được tư vấn khám chữa bệnh của các giáo sư, bác sĩ từ các bệnh viện tuyến Trung ương người dùng chỉ cần tải ứng dụng khám bệnh trưc tuyến Vov Bacsi24 trong kho ứng dụng trên điện thoại thông minh hoặc truy cập trang web vovbacsi24.com. Fanpage hỗ trợ https://www.facebook.com/vovbacsi24 hoặc hotline 19001289.