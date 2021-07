Vòng loại U23 châu Á: U23 Triều Tiên rút lui, U23 Việt Nam có thể bớt 1 đối thủ

(VTC News) -

U23 Triều Tiên rút lui khỏi vòng loại U23 châu Á 2022. Điều này khiến bảng K chỉ còn lại 2 đội bóng là U23 Nhật Bản và U23 Campuchia. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) quyết định bốc thăm để chuyển một đội từ 4 bảng đấu còn lại của khu vực Đông Á sang thay vị trí của U23 Triều Tiên.

Các đội có thể chuyển sang bảng K gồm U23 Trung Quốc, U23 Brunei, U23 Timor Leste, U23 Philippines, U23 Myanmar, U23 Hong Kong và U23 Lào. AFC sẽ không bốc thăm cho các đội hạt giống số 1 và đội chủ nhà của mỗi bảng để tránh ảnh hưởng tới sự cân bằng và kế hoạch tổ chức.

Do đó, U23 Việt Nam (hạt giống số 1) vẫn nằm ở bảng I cùng U23 Đài Bắc Trung Hoa (chủ nhà). Tuy nhiên, bảng đấu này có thể chỉ còn lại 3 đội nếu AFC bốc thăm trúng U23 Myanmar hoặc U23 Hong Kong.

Việc bốc thăm điều chỉnh bảng đấu sẽ được AFC thực hiện vào 14h ngày 11/8. Vòng loại U23 châu Á 2022 dự kiến diễn ra từ cuối tháng 10 tới.

Sau khi U23 Triều Tiên rút lui, vòng loại U23 châu Á 2022 còn lại 42 đội tuyển được chia thành 6 bảng khu vực phía Tây và 5 bảng khu vực phía Đông. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng.

11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ được chọn vào thi đấu vòng chung kết, do Uzbekistan đăng cai tổ chức từ 1/6 đến 19/6/2022. Do có 3 bảng đấu chỉ gồm 3 đội nên các đội nhì bảng khác khi so sánh kết quả với nhau phải trừ đi kết quả đối đầu với đội cuối bảng tương ứng.