Vòng loại U23 châu Á: Triều Tiên rút lui, bảng của U23 Việt Nam xáo trộn

Theo kết quả bốc thăm được thực hiện hôm nay, bảng I của vòng loại U23 châu Á 2022 (cũng là bảng đấu có U23 Việt Nam) chỉ còn lại 3 đội bóng. U23 Hong Kong được chuyển sang bảng K thay thế vị trí để trống do U23 Triều Tiên rút lui.

Như vậy, ở vòng loại U23 châu Á 2022 sắp diễn ra vào tháng 10, U23 Việt Nam sẽ chạm trán 2 đối thủ là U23 Myanmar và U23 Đài Bắc Trung Hoa (chủ nhà).

Danh sách bảng đấu vòng loại U23 châu Á 2022 sau khi điều chỉnh

Sau khi U23 Triều Tiên rút lui, vòng loại U23 châu Á 2022 còn lại 42 đội tuyển được chia thành 6 bảng khu vực phía Tây và 5 bảng khu vực phía Đông. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng.

11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ được chọn vào thi đấu vòng chung kết, do Uzbekistan đăng cai tổ chức từ 1/6 đến 19/6/2022. Do có 3 bảng đấu chỉ gồm 3 đội nên các đội nhì bảng của bảng 4 đội khi so sánh kết quả với nhau phải trừ đi kết quả đối đầu với đội cuối bảng tương ứng.

U23 Việt Nam hiện đang tập trung tại Hà Nội với 30 cầu thủ. Lực lượng U23 Việt Nam tham dự chiến dịch U23 châu Á lần này là những cầu thủ sinh năm 1999 trở về sau với những gương mặt nổi bật như Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hai Long.