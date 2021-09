Vòng loại U23 châu Á: Bảng đấu của U23 Việt Nam đổi địa điểm

(VTC News) -

Theo kế hoạch ban đầu, Đài Bắc Trung Hoa là chủ nhà của bảng I vòng loại U23 châu Á 2022, bảng đấu có sự góp mặt của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, LĐBĐ châu Á (AFC) vừa thông báo thay đổi địa điểm tổ chức sang thành phố Bishkek, Kyrgyzstan.

Điều này giúp thầy trò HLV Park Hang Seo rút ngắn được quãng đường di chuyển. Trước đó, U23 Việt Nam sẽ lên đường sang UAE tập huấn vào ngày 8/10, đá giao hữu với U23 Kyrgyzstan tại đây rồi di chuyển thẳng tới Bishkek.

U23 Việt Nam thi đấu vòng loại U23 châu Á 2022 ở Kyrgyzstan.

Tại vòng loại U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam nằm cùng bảng với U23 Myanmar và U23 Đài Bắc Trung Hoa. Ban đầu, bảng đấu có thêm U23 Hong Kong, tuy nhiên đội bóng này được bốc thăm chuyển sang bảng K thay cho U23 Triều Tiên (rút lui).

Sau khi U23 Triều Tiên rút lui, vòng loại U23 châu Á 2022 còn lại 42 đội tuyển được chia thành 6 bảng khu vực phía Tây và 5 bảng khu vực phía Đông. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng.

11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ được chọn vào thi đấu vòng chung kết, do Uzbekistan đăng cai tổ chức từ 1/6 đến 19/6/2022. Do có 3 bảng đấu chỉ gồm 3 đội nên các đội nhì bảng khác khi so sánh kết quả với nhau phải trừ đi kết quả đối đầu với đội cuối bảng tương ứng.