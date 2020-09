Với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Giải pháp Truyền hình Thế hệ mới (Next Media) trên cương vị là Nhà tài trợ chính, Vòng Chung kết Giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia 2020 chính thức mang tên gọi: Vòng Chung kết Giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia - Next Media 2020.

Giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia là giải đấu chính thức nằm trong hệ thống thi đấu các giải quốc gia, được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức thường niên nhằm tạo điều kiện rèn luyện, cọ xát chuyên môn cho các cầu thủ trẻ, đồng thời qua đó giúp các CLB tạo nguồn lực kế cận cho tương lai, cũng như đáp ứng mô hình phát triển của bóng đá hiện đại, phù hợp với hệ thống thi đấu quốc tế của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Với mong muốn được đồng hành cùng sự phát triển của bóng đá nước nhà, Công ty Cổ phần Giải pháp truyền hình Thế hệ mới (Next Media) tiếp tục là nhà tài trợ chính của giải đấu. “Chúng tôi hy vọng sự hỗ trợ của Next Media sẽ tiếp thêm động lực để các cầu thủ U17 tỏa sáng trong tương lai”- ông Nguyễn Trung Kiên, Tổng giám đốc Next Media chia sẻ.

Đây là năm thứ hai liên tiếp VFF phối hợp với Next Media trong tổ chức, truyền thông và phát sóng giải đấu. Hệ sinh thái thể thao - giải trí On Sports (VTC3) của Next Media sẽ sản xuất và truyền hình trực tiếp trận khai mạc, bán kết và chung kết trên các kênh truyền hình. Đối với các trận đấu còn lại, Next Media thực hiện truyền hình trực tiếp trên Youtube và Fanpage VFF, Next Sports.

Bên cạnh Next Media, Vòng chung kết năm nay còn nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của các nhà tài trợ khác bao gồm Hệ sinh thái thể thao- giải trí On Sports (VTC3) (Nhà tài trợ đồng hành) và Công ty Cổ phần Động Lực.

Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia- Next Media 2020 sẽ chứng kiến cuộc tranh tài của 8 đội bóng: PVF, Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa, Hoàng Anh Gia Lai, Phú Yên, Sài Gòn, Đồng Tháp, Học viện Nutifood. Các đội sẽ được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm, xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào thi đấu Bán kết. Hai đội thắng Bán kết sẽ vào thi đấu trận Chung kết tranh ngôi vô địch. Hai đội thua tại Bán kết đồng xếp hạng Ba.

Với những nỗ lực trong công tác tổ chức của VFF và Next Media, cùng với sự chuẩn bị chu đáo của các đội tham dự, Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U17 quốc gia- Next Media 2020 hứa hẹn sẽ mang tới người hâm mộ những trận cầu sôi động, qua đó tạo ra sân chơi giàu sức cạnh tranh giữa các tài năng bóng đá của nước nhà.