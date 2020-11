Vòng bảng Champions League: Man Utd xả giận, Chelsea, Barca giành vé sớm

Lượt trận thứ tư vòng bảng Champions League đêm nay chứng kiến nhiều cặp đấu đáng chú ý như Rennes vs Chelsea, Dynamo Kiyv vs Barcelona hay Manchester United vs Istanbul Basaksehir.

Man Utd trút giận

Man Utd có khởi đầu như mơ tại Champions League mùa này khi hạ gục cả đương kim á quân Paris Saint-Germain lẫn RB Leipzig - đội lọt vào bán kết mùa trước. Nếu chiến thắng 2-1 trên sân PSG cho thấy Quỷ đỏ tận dụng cơ hội tốt, màn hủy diệt Leipzig 5-0 tại Old Trafford chứng tỏ sức mạnh đáng gờm của đội bóng do HLV Ole Solskjaer dẫn dắt.

Song, thất bại trước Istanbul Basaksehir đã phá hỏng tất cả. Trước tân binh của Champions League, Man Utd thi đấu bế tắc, bạc nhược, mắc nhiều sai lầm ngớ ngẩn trong phòng ngự và chịu thua chung cuộc 1-2. Trận thua này khiến Quỷ đỏ bị Leipzig bắt kịp về điểm số, đồng thời gặp cú sốc tâm lý nặng nề.

Man Utd quyết đánh bại Basaksehir.

Cần biết, trước khi hạ Man Utd, Basaksehir còn chưa thắng nổi trận nào ở Champions League. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ có lực lượng khiêm tốn với nhiều ngôi sao "hết thời" như Martin Skrtel, Demba Ba,...

Man Utd sẽ có cơ hội "báo thù" Basaksehir vào đêm nay khi được trở về Old Trafford. Dù đá sân nhà hay sân khách cũng... như nhau do không có lợi thế khán giả, nhưng so với Basaksehir, Man Utd tiết kiệm được thời gian di chuyển. Quỷ đỏ đá hai trận sân nhà liên tiếp (vừa gặp West Brom ở vòng 9 Ngoại hạng Anh), nên có thể giữ được sức lực.

Man Utd cần thắng, thậm chí thắng đậm để tạo bàn đạp. Bruno Fernandes cùng đồng đội đang từng bước vượt qua khó khăn khi cải thiện vị trí ở Ngoại hạng Anh, nhưng màn trình diễn của Man Utd vẫn chưa hẳn thuyết phục.

Chiến thắng West Brom đêm 22/11 cho thấy hình ảnh nhợt nhạt, thiếu sáng tạo của Quỷ đỏ khi phải gặp những đội phòng ngự lùi sâu.

Pogba không để lại ấn tượng ở Man Utd.

Basaksehir sẽ đá theo kiểu West Brom. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có cơ hội vượt vòng bảng nếu một lần nữa ngáng chân Man Utd đêm nay. Demba Ba và đồng đội có thể gây khó cho Man Utd, song Quỷ đỏ nhiều khả năng sẽ chiến thắng để bứt lên.

Ở trận còn lại của bảng H, PSG phải "tử chiến" với Leipzig. Thất bại choáng váng ở lượt đi khiến cánh cửa đi tiếp của thầy trò HLV Thomas Tuchel hẹp đi nhiều. Nếu tiếp tục thua đội bóng nước Đức, PSG có tới 80% khả năng phải xuống đá Europa League.

Chelsea, Barca đi tiếp

Chelsea đang thi đấu suôn sẻ tại Champions League. Rơi vào bảng đấu khá nhẹ với Sevilla, Rennes và Krasnoda, đội bóng của HLV Frank Lampard chơi tốt, giành 7 điểm sau 3 trận. Nếu thắng Rennes, đồng thời Sevilla không thua Krasnoda, Chelsea sẽ có mặt tại vòng 1/8 Champions League.

3 điểm trên sân Rennes đêm nay là nhiệm vụ trong tầm tay Chelsea, khi đội bóng nước Pháp không phải đối thủ quá khó chịu. Chênh lệch đẳng cấp được thể hiện ngay ở trận lượt đi khi Chelsea lấn lướt, dễ dàng nã 3 bàn vào lưới đại diện nước Pháp.

Chelsea đang thăng hoa.

Chelsea cũng đang có phong độ cao khi bất bại liền 10 trận trên mọi đấu trường. Những tân binh như Timo Werner, Kai Havertz, Hakim Ziyech, Thiago Silva hay đặc biệt là Edouard Mendy đều hòa nhập tốt, giúp Chelsea hoạt động trơn tru, toàn diện từ tấn công đến phòng ngự. Chelsea sẽ thắng Rennes để lấy vé sớm, qua đó dồn sức cho Ngoại hạng Anh thời gian tới.

Barca cũng cần thắng Dynamo Kiyv để xua tan nỗi buồn ở LaLiga. Phong độ Barca ở giải quốc nội rất kém, nhưng đội bóng của Ronald Koeman lại đang đá hay ở Champions League khi thắng cả 3 trận đầu tiên. Nếu thắng Kiyv, Barca sẽ vào vòng 1/8. Đây là động lực để Lionel Messi cùng đồng đội bung sức tại Ukraine đêm nay.

HLV Koeman cũng cần một chiến thắng để giữ ghế. Sức ép dành cho HLV này đang tăng dần từng ngày khi Barca chỉ trôi nổi ở giữa bảng xếp hạng LaLiga.