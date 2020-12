Vòng bảng Champions League: Man Utd đại chiến Leipzig, Ronaldo tái ngộ Messi

Vòng bảng Champioons League lượt đấu đêm nay (8/12) chứng kiến nhiều trận đấu hấp dẫn như RB Leipzig vs Manchester United hay Barcelona vs Juventus.

Quỷ đỏ hết đường lùi

Man Utd khởi đầu rất ấn tượng ở Champions League mùa này khi đánh bại Paris Saint-Germain trên sân khách (2-1), trước khi đè bẹp RB Leipzig tới 5 bàn không gỡ. Nếu thắng Istanbul Basaksehir, một trong những CLB yếu nhất Champions League mùa này, ở hai lượt đấu sau đó, Quỷ đỏ có tới hơn 90% khả năng sớm vượt qua vòng bảng.

Man Utd khởi đầu rất tốt ở Champions League.

Tuy nhiên, từ sau chiến thắng trước Leipzig, Man Utd chỉ giành thêm 3 điểm sau 3 trận. Marcus Rashford cùng đồng đội đã bị PSG và Leipzig bắt kịp. Hiện tại, cục diện bảng H đang rất phức tạp khi Man Utd, PSG và Leipzig đồng thời có 9 điểm.

Ở lượt cuối, PSG rất có khả năng đánh bại Basaksehir, đẩy Leipzig và Man Utd vào cuộc chiến một mất một còn. Nếu có ít nhất một kết quả hòa trên đất Đức, Quỷ đỏ sẽ đi tiếp. Ngược lại, một thất bại sẽ đẩy thầy trò HLV Solskjaer xuống chơi Europa League mùa này.

Man Utd đang rất hưng phấn sau hai lần ngược dòng thành công ở Ngoại hạng Anh. Cuối tuần qua, Quỷ đỏ hạ West Ham 3-1, dù thua trước 1 bàn và thi đấu tồi tệ trong hiệp thứ nhất. Trước đó 7 ngày, Man Utd cũng "chết đi sống lại" với chiến thắng 3-2 trước Southampton.

Bruno gánh vác cả hàng công Man Utd.

Man Utd mùa này đang tồn tại nghịch lý: đá kém thì thắng, đá hay thì thua. Ở trận gặp PSG trước đó, Man Utd chơi khá ổn, tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhưng bỏ lỡ gần như toàn bộ, kết cục phải chịu thua cay đắng.

Đội bóng thành Manchester vẫn đang phụ thuộc nhiều vào cảm hứng của Bruno Fernandes. Không có tiền vệ người Bồ Đào Nha, Man Utd chỉ là đội bóng thường thường bậc trung.

So với Leipzig, Man Utd được đánh giá cao hơn về cả đẳng cấp và con người. Đội bóng nước Đức vào tới bán kết Champions League mùa trước, nhưng thầy trò HLV Julian Nagelsmann vẫn chưa phải tên tuổi lớn ở châu Âu. Sau khởi đầu bùng nổ ở Bundesliga, Leipzig cũng đang bắt đầu trượt dài.

Leipzig (áo trắng) có vượt qua được Man Utd?

Đội bóng Đức lên tinh thần trước trận quyết chiến với Man Utd bằng kết quả hòa 3-3 trên sân Bayern Munich. Dù vậy, Leipzig thiếu ngôi sao để làm nên chuyện ở những trận đấu cân não. Bị đặt vào thế phải thắng, Leipzig khó giữ được sự điềm tĩnh, lạnh lùng trong cách chơi.

Man Utd có thể không đá hay ở trận đấu đêm nay, nhưng Quỷ đỏ sẽ đi tiếp nhờ những khoảnh khắc đặc biệt.

Ronaldo hội ngộ Messi

Sau khi Cristiano Ronaldo chia tay Real Madrid ở mùa hè 2018, siêu sao người Bồ Đào Nha giờ mới có cơ hội gặp lại kình địch Lionel Messi. Barcelona sẽ gặp Juventus ở trận đấu phân định ngôi đầu bảng vào đêm nay.

Hai đội từng chạm trán ở lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League, song Ronaldo không thể góp mặt do nhiễm COVID-19 trong đợt tập trung cùng tuyển Bồ Đào Nha. Do đó, phải đến cuộc so tài này, cả hai mới tái ngộ.

Ronaldo ghi 8 bàn cho Juventus ở Serie A mùa này.

Juventus đang bất bại ở Serie A, tuy nhiên, "Bà đầm già" hòa đến 5 trận sau 10 vòng, kém ngôi đầu của AC Milan tới 6 điểm. Ronaldo thi đấu ổn định với 8 bàn thắng, nhưng một mình anh là không đủ. Juventus chưa tìm được hướng đi cụ thể dưới thời tân HLV Andrea Pirlo.

Đội bóng thành Turin chơi tự phát, phụ thuộc vào cảm hứng của các ngôi sao tấn công như Ronaldo, Paulo Dybala hay Alvaro Morata.

Đối đầu với Barca ở lượt trước đó, Juventus của Pirlo bộc lộ sự non nớt và thua 0-2 chung cuộc. Đại diện Italy đang ở sự giao thoa giữa cái cũ và cái mới. Khi các tân binh như Federico Chiesa, Adrien Rabiott hay Dejan Kulusevski chưa chứng tỏ được giá trị, Juventus phải dựa vào tài năng của Ronaldo để có mặt trong nhóm dẫn đầu.

Juventus (trái) ở cửa dưới so với Barca.

Dù đã vượt vòng bảng, Juventus vẫn muốn thắng Barca để chiếm ngôi đầu, tạo lợi thế ở vòng 1/8. Song, đó là nhiệm vụ khó khăn bởi Barca đang chơi hay ở Champions League (thắng cả 5 trận), trái ngược với phong độ phập phù ở LaLiga. Khác với Juventus, Barca có hàng công đồng đều về chất lượng và lão luyện ở sân chơi châu Âu.

Messi không duy trì được phong độ cao, nhưng HLV Ronald Koeman vẫn có Antoine Griezmann hay Philippe Coutinho. Barca nhiều khả năng đánh bại Juventus của Ronaldo một lần nữa để vượt vòng bảng với thành tích toàn thắng 6 trận.