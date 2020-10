Vòng 3 Ngoại hạng Anh: Man Utd đại chiến Tottenham, Man City đụng độ Leeds

Manchester United tiếp đón Tottenham trong ngày HLV Jose Mourinho trở lại Old Trafford, trong khi Manchester City và Liverpool phải gặp những đối thủ khó chơi ở vòng 4 Ngoại hạng Anh.

Đại chiến MU vs Tottenham

HLV Mourinho không vô lý khi than thở về lịch thi đấu Tottenham phải trải qua. Trong vỏn vẹn 6 ngày, đội bóng thành London đá 4 trận. Sau chiến thắng ở khe cửa hẹp trước Chelsea (Carabao Cup), thắng hủy diệt Maccabi Haifa tại vòng play-off Europa League, Tottenham sẽ gặp thử thách cuối cùng trên chặng marathon mang tên MU.

Điều bất ngờ trong chuỗi trận vừa qua của Tottenham là dù thể lực đi xuống, nhưng "Gà trống" càng đá càng hay. Tottenham bản lĩnh hòa Chelsea tại Stamford Bridge bằng đội hình phụ, trước khi thắng đậm ở Europa League nhờ cú hattrick của Harry Kane.

Tottenham ghi 14 bàn trong 4 trận gần nhất.

Khả năng phân phối sức lực hợp lý qua từng trận giúp Tottenham vượt khó thành công. Nếu Tottenham thắng tiếp MU ở vòng này, đội bóng của HLV Mourinho sẽ đi đúng quỹ đạo để cạnh tranh ngôi cao.

Trước Newcastle United ở vòng trước, Tottenham chơi rất hay, áp đảo hoàn toàn đối thủ và tạo hàng tá cơ hội ăn bàn. MU sở hữu nhiều ngôi sao hơn, song đội bóng của HLV Ole Solskjaer không vững chãi trong phòng ngự. Không đảm bảo tốt cự ly đội hình, MU dễ hứng chịu cảnh bị bắn phá cầu môn tương tự cảnh Newcastle từng trải qua.

Đến Brighton còn 5 lần sút dội cột dọc, xà ngang khung thành Quỷ đỏ, Tottenham không lý gì không tạo được sức đe dọa ngang ngửa. Đối đầu với một Tottenham xuống sức nhưng lên tinh thần, MU phải đứng dậy. Đội chủ sân Old Trafford đã có chiến thắng đậm màu may mắn, và vận may không thể cứ ủng hộ Quỷ đỏ mãi.

Khi chưa có được bản hợp đồng mới nào, HLV Solskjaer sẽ phải trông chờ vào những cầu thủ đang có trong tay. MU vẫn có hàng công mạnh, song khả năng phòng ngự và luân chuyển bóng lại rất tệ.

MU (áo đỏ) đang chơi không tốt.

Một mình Bruno Fernandes là không đủ để gánh tuyến tiền vệ MU khi bên kia chiến tuyến, HLV Mourinho có nhiều tiền vệ giỏi như Eric Dier hay Hjojberg. Khu trung tuyến sẽ là nơi định đoạt thắng thua, khi cả MU và Tottenham đều khao khát chiếm vòng tròn trung tâm để dồn ép phía còn lại.

HLV Mourinho rất khao khát đánh bại đội bóng cũ, nơi cho ông nhiều cay đắng hơn là ngọt bùi. Trước MU đang xuống dốc thảm hại, Tottenham đủ sức làm nên chuyện.

Thử thách cho Man City, Liverpool

Chưa kịp hoàn hồn sau thất bại 2-5 trước Leicester City, Man City chuẩn bị gặp thử thách khó khăn không kém, đó là Leeds United của Marcelo Bielsa.

Sau 3 vòng, Leeds đang khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Tân binh Ngoại hạng Anh chơi bóng đầy khoa học, kỷ luật đan xen với phóng khoáng. Leeds phòng ngự chặt, tấn công biến hóa, đẹp mắt và pressing đối thủ nghẹt thở. Dưới sự dẫn dắt của "Gã điên" Bielsa, Leeds chơi bóng như những robot, với chiến thuật như được lập trình.

Leeds United đang thăng hoa.

Các cầu thủ tuân thủ chiến thuật vô điều kiện, luôn tràn lên như thác lũ để gây sức ép lên phần sân đối thủ, đồng thời phối hợp bài bản để thoát pressing ngay từ vị trí thủ môn. Dàn cầu thủ vô danh của Leeds đã chơi hay ở cả ba trận đầu tiên khi thắng Fulham và "hiện tượng" mùa trước Sheffield United.

Đội duy nhất thắng được Leeds lúc này là Liverpool, nhưng đó là chiến thắng may mắn. Leeds đã ghi 3 bàn vào lưới đối thủ từ những pha phối hợp bóng sống và khiến nhà vô địch Ngoại hạng Anh phải sống trong sợ hãi.

Man City đêm nay đang xuống tinh thần, và đối diện với cỗ máy "khát máu" của HLV Bielsa là điều Pep Guardiola không mong muốn.

Đội bóng thành Manchester hơn hẳn đối thủ về lực lượng. HLV Guardiola có lợi thế trước người thầy Bielsa khi có nhân sự tinh nhuệ hơn, song không thể nói trước điều gì ở cuộc chơi 90 phút. Man City hơn về chất lượng con người, nhưng Leeds còn nhiều sức mạnh tiềm ẩn chưa được khai phá hết. Cuộc chiến ở Elland Road sẽ khó lường.

Liverpool sẽ gặp Aston Villa, đội đang lột xác ấn tượng sau khi trụ hạng kịch tính cuối mùa trước. Dưới cây đũa của nhạc trưởng Jack Grealish, Villa thắng cả hai trận đầu, đang là đội duy nhất ở Ngoại hạng Anh chưa thủng lưới. Dù vậy, Liverpool vẫn đẳng cấp hơn, vượt trội đối thủ về lịch sử đối đầu lẫn con người hiện có.

Liverpool vừa nhấn chìm Arsenal.

Chiến thắng 3-1 trước Arsenal vòng trước cho thấy đội bóng vùng Merseyside đang quyết tâm bứt phá từ vạch xuất phát. Liverpool không sai lầm, Villa khó hy vọng có điểm.

Chelsea và Arsenal hứa hẹn giành trọn 3 điểm khi chỉ phải tiếp đón lần lượt Crystal Palace và Sheffield.

Lịch thi đấu vòng 4 Ngoại hạng Anh

Thứ 7 (3/10)

18h30: Chelsea vs Crystal Palace

21h: Everton vs Brighton

23h30: Leeds United vs Manchester City

Chủ nhật (4/10)

2h: Newcastle United vs Burnley

18h: Leicester City vs West Ham

Southampton vs West Brom

20h: Arsenal vs Sheffield United

Wolverhampton vs Fulham

22h30: Manchester United vs Tottenham

Thứ 3 (5/10)

2h: Aston Villa vs Liverpool