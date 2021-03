Vòng 27 Ngoại hạng Anh: Liverpool đại chiến Chelsea, Man Utd dễ thắng

(VTC News) -

Liverpool vs Chelsea, Crystal Palace vs Manchester United hay Manchester City vs Wolverhampton là những trận đấu đáng chú ý nhất trong khuôn khổ vòng 27 Ngoại hạng Anh.

Đại chiến Liverpool - Chelsea

Ít ngày sau cuộc so tài với Man Utd, Chelsea sẽ bước vào trận đấu hứa hẹn khó khăn hơn nữa khi phải làm khách trên sân Anfield của Liverpool. 4 lần chạm trán mùa giải trước, Chelsea chỉ thắng 1 trận, nhận 9 bàn thua trước đối thủ.

Đội bóng thành London thường gặp khó trước lối chơi tấn công ở cường độ cao, không ngại pressing mà HLV Jurgen Klopp dày công xây dựng cho Liverpool suốt 6 năm qua.

Liverpool 2 lần đánh bại Chelsea mùa trước.

Tuy nhiên, Chelsea đang có phong độ ổn định. Trận hòa 0-0 trước Man Utd không giúp Chelsea chiếm lại vị trí thứ tư của West Ham, song đã nối dài chuỗi bất bại dưới thời HLV Thomas Tuchel lên con số 9.

Dấu ấn lớn nhất chiến lược gia người Đức tạo được cho Chelsea là khả năng phòng ngự vững chãi (thủng lưới 2 bàn trong 9 trận đã qua) cùng lối đá uyển chuyển, đẹp mắt.

Chelsea của Tuchel không còn tung ra những đường chuyền vô nghĩa như khi được dẫn dắt bởi Frank Lampard. Với sơ đồ 3-4-3, Mason Mount cùng đồng đội có nhiều bài vở phối hợp, biết cách khai khác khoảng trống. Tuy nhiên, trái ngược với hàng thủ cùng tuyến tiền vệ đang ổn định, hàng tiền đạo Chelsea lại gây thất vọng.

Ngoại trừ Olivier Giroud và Mount tròn vai, những cái tên khác như Christian Pulisic, Hakim Ziyech, Timo Werner đều chưa thể hòa nhập với chiến thuật của Tuchel.

Chelsea vừa để hòa Man Utd.

Trận đấu giữa Liverpool và Chelsea là cuộc so tài của... thủ kém và công cùn. Hàng công bất ổn của Chelsea sẽ đối diện với hàng thủ thiếu chắc chắn của Liverpool.

Chấn thương của Virgil van Dijk, Joseph Gomez, Jordan Henderson, Fabinho hay sự sa sút của Sadio Mane, Roberto Firmino, Alisson Becker khiến Liverpool xuống dốc không phanh.

Không còn lối chơi máu lửa, nhiệt huyết, đội bóng của Klopp thi đấu đầy uể oải và mỏi mệt. Anfield cũng không còn là điểm tựa khi Liverpool đã thua cả 4 trận gần nhất tại đây.

Trận thắng 2-0 trước Sheffield mới là lần thứ ba trong 2 tháng qua, "Lữ đoàn đỏ" hưởng niềm vui chiến thắng ở Ngoại hạng Anh. Trước đối thủ quá yếu, Liverpool không gặp nhiều khó khăn để có trọn 3 điểm, nhưng Chelsea là câu chuyện khác.

Liverpool đánh mất mình.

Với lực lượng chắp vá và tinh thần xuống dốc, Liverpool khó kiếm được chiến thắng để vượt qua chính Chelsea trên bảng xếp hạng.

Man Utd, Man City dễ thở

Man Utd sẽ so tài với Crystal Palace. Ở trận mở màn mùa này, Palace đã gieo sầu cho Man Utd với chiến thắng 3-1 ngay tại Old Trafford. Dù vậy, đó là thời điểm Palace đang bay cao, còn Man Utd vẫn đang loay hoay tìm công thức chiến thắng cùng Solskjaer.

Cục diện đã đảo chiều trước lần tái ngộ này. Man Utd chỉ thua 1/9 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, có chuỗi 18 trận bất bại trên sân khách. Bruno Fernandes cùng đồng đội bị chỉ trích là "nhàm chán" sau trận hòa 0-0 với Chelsea, nhưng Man Utd luôn thể hiện bộ mặt khác ở những trận đấu gặp đối thủ dưới cơ.

Đội chủ sân Old Trafford kiếm tới 45/57 điểm tối đa trong 19 trận gặp các đối thủ ngoài top 6, trung bình 2,36 điểm/trận, chỉ kém Man City. Những cầu thủ giàu tốc độ và đột biến như Marcus Rashford, Bruno hay Mason Greenwood là mối đe doạ không nhỏ với hàng thủ thủng lưới tới 6 bàn trong 4 trận gần nhất của Palace.

Man Utd thắng để bứt lên khỏi nhóm bám đuổi.

Man City sẽ chạm trán Wolverhampton - một trong số ít các đội từng khiến nửa xanh thành Manchester "ngã ngựa" mùa trước. Wolves là một trong những đội phản công giỏi nhất ở châu Âu, trong khi Man City rất "kỵ" những đội chơi phản công tốt.

Nhưng Man City ở thời điểm này hoàn thiện và chắc chắn hơn nhiều so với 1 năm trước. Chuỗi 20 trận thắng trên mọi đấu trường của đội bóng do Pep Guardiola dẫn dắt cho thấy ở thời điểm này, Man City đơn giản là không thể ngăn chặn.

Wolves cũng đang đánh mất mình khi đứng hạng 12, kém vị trí dự Champions League 11 điểm. Sau chấn thương của chân sút chủ lực Raul Jimenez, Wolves đã sa sút không phanh. "Bầy sói" không phải đối thủ xứng tầm với Man City.