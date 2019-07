Vòng 17 V-League 2019: Hà Nội FC đòi lại ngôi đầu, HAGL thoát hiểm?

HAGL vs SLNA, Sài Gòn FC vs Hà Nội FC hay Thanh Hoá FC vs CLB TPHCM là những cuộc so tài đáng chú ý nhất ở vòng 17 Wake Up 247 V-League 2019.

Hà Nội FC vượt khó

Sanna Khánh Hoà BVN và HAGL có 3 điểm chung. Cùng đứng ở vị trí nguy hiểm, cùng có phong độ kém và cùng... cầm chân Hà Nội FC ngay tại Hàng Đẫy trong 2 vòng gần nhất. Không phủ nhận sức chiến đấu của hai đội bóng đang ở "cửa tử", song sự xuống sức trong bối cảnh lịch thi đấu ngay càng dày cũng là nguyên nhân khiến Hà Nội FC bất ngờ tụt dốc.

Video: Hà Nội 1-1 HAGL

HLV Chu Đình Nghiêm chỉ trích trọng tài sau khi Hà Nội FC mất điểm ở phút 95 trước Sanna Khánh Hoà, nhưng ở trận hoà HAGL, không còn điều gì có thể bao biện. Cả hệ thống phòng ngự của đội bóng Thủ đô chững lại, để một mình Văn Toàn lao xuống ghi bàn gỡ hoà cho HAGL. Trước khi Văn Toàn ghi bàn ở Hàng Đẫy, đội bóng phố Núi chỉ có 3 pha lập công trong 8 trận gần nhất.

Hà Nội FC đã đánh mất hình ảnh đội bóng "bách chiến bách thắng" mùa trước. Hiện giờ, chiến thắng cũng là điều xa xỉ nếu đương kim vô địch V-League không nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Thử thách cho Quang Hải cùng các đồng đội ở vòng này là Sài Gòn FC. Đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công là 1 trong 5 đội còn lại ở V-League chưa thua trên sân nhà, còn Hà Nội FC mới thắng có 25% số trận trên sân khách. Thông số nói trên chỉ ra bất lợi cho đội bóng Thủ đô, song cần nhớ, Sài Gòn FC hôm nay khác xa hình ảnh đội bóng lì lợm, bản lĩnh đầu mùa.

CLB Sài Thành sa sút từ đầu giai đoạn lượt về với những thất bại liên tiếp cùng lối chơi dường như đã bị bắt bài. An ủi cho đội bóng của HLV Thành Công khi Pedro Paulo sẽ trở lại sau án treo giò (đạp cầu thủ Becamex Bình Dương ở cúp QG). Dù vậy, xét về đẳng cấp và thực lực, Sài Gòn FC kém khá xa Hà Nội FC. Nếu đội khách chơi tập trung và hạn chế tối đa sai lầm cá nhân, chiến thắng là mục tiêu trong tầm tay.

Hà Nội FC (áo tím) ở đẳng cấp vượt trội Sài Gòn FC.

CLB TPHCM dễ "sa lầy"

CLB TPHCM vẫn có mùa giải trong mơ với 33 điểm/ 16 vòng cùng vị trí đầu bảng. Tưởng như đà thăng tiến của đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác chững lại sau trận thua Hà Nội FC, nhưng CLB TPHCM vẫn vượt khó với sự ổn định đáng ngạc nhiên. Sau chiến thắng kịch tính trước SHB Đà Nẵng, các học trò của HLV Chung Hae Seong nâng cách biệt với đội nhì bảng lên 3 điểm.

Tuy nhiên, 3 điểm là khoảng cách có thể bị san lấp ngay ở vòng này. CLB TPHCM sẽ có chuyến làm khách "lành ít dữ nhiều" trên sân Thanh Hoá. Đội bóng xứ Thanh vừa thua Nam Định 2-4 ở vòng trước, song vẫn là thế lực rất đáng gờm khi được đá sân nhà.

Thanh Hoá cũng hưng phấn sau khi leo một mạch từ vị trí cuối cùng lên vị trí thứ 4 hiện tại. "Cửa" cạnh tranh huy chương là rất sáng (chỉ kém Than Quảng Ninh 4 điểm), nên thầy trò HLV Vũ Quang Bảo có thừa quyết tâm thắng trận này.

CLB TPHCM (áo đỏ) chơi rất ổn định.

Muốn biết về sự máu lửa của Thanh Hoá trên sân nhà, CLB TPHCM hãy hỏi Hà Nội FC. Đương kim vô địch V-League bị CLB xứ Thanh lấn át hoàn toàn và chịu thua tới 1-4 - thất bại đậm nhất của đội bóng Thủ đô sau hơn 1 năm (tính từ trận thua 2-5 trước Sài Gòn FC). Từ sau khi bầu Đệ trở lại, Thanh Hoá thắng cả 5 trận sân nhà gần nhất.

Lịch sử chống lại CLB TPHCM. Hoàng Thịnh cùng các đồng đội sẽ vượt qua thế nào?

HAGL và nhiệm vụ phải thắng

Chuỗi trận không thắng của HAGL đã lên tới con số 9, song màn trình diễn trước Hà Nội FC mang tới nhiều sự lạc quan cho đội bóng phố Núi. HAGL phòng ngự tập trung hơn, chắt chiu cơ hội tốt hơn, và quan trọng nhất là chiến đấu tới giây cuối cùng - điều không hề xuất hiện khi đội bóng gặp khủng hoảng trước đó.

Lối chơi của HAGL vẫn chưa được định hình rõ rệt với những mảng miếng tấn công, phòng ngự. Dù vậy, đội bóng này khó đòi hỏi được nhiều hơn khi một số trụ cột chấn thương (Hồng Duy, A Hoàng) hay mất phong độ (Văn Thanh, Tuấn Anh). HLV Lee Tae Hoon buộc phải "liệu cơm gắp mắm" với lực lượng hiện có.

HAGL cần chiến đấu mạnh mẽ hơn.

May cho HAGL khi SLNA cũng đang chơi không tốt. Đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng đã hoà tới 8 trên tổng số 16 trận mùa này. Phòng ngự tốt, nhưng SLNA lại tấn công rất kém với 15 bàn/ 16 trận (chỉ khá hơn Viettel). Trên sân khách, SLNA mới thắng 1/8 trận, ghi 5 bàn (xếp thứ 13/14 đội), trong khi HAGL chỉ thua 1/5 trận sân nhà dưới thời ông Lee Tae Hoon.

HAGL buộc phải thắng, tích luỹ từng điểm số để tạo lợi thế trong cuộc đua trụ hạng. 90 phút trước SLNA ở Pleiku sẽ là cơ hội không thể tốt hơn.

Lịch thi đấu vòng 17 V-League (ngày 21/7)

17h: Becamex Bình Dương vs Quảng Nam FC

HAGL vs SLNA

SHB Đà Nẵng vs Nam Định

Hải Phòng vs Than Quảng Ninh

18h: Thanh Hoá vs CLB TPHCM

19h: Sài Gòn FC vs Hà Nội FC

Viettel vs Sanna Khánh Hoà BVN

Hồng Nam