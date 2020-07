Vòng 10 V-League: HAGL đánh chiếm top 3, Hà Nội FC hết đường lùi

Các trận đấu Hà Nội FC vs Hải Phòng, SLNA vs Viettel, Hà Tĩnh vs CLB TP.HCM hay HAGL vs Quảng Nam là điểm nhấn của vòng 10 V-League 2020.

Lịch thi đấu vòng 10 V-League.

HAGL bứt phá

HAGL đang có mùa giải tốt nhất từ khi bầu Đức đôn lứa Công Phượng lên chơi V-League. Sau 9 vòng, đội bóng phố Núi có 13 điểm, đứng thứ 6 và có thể công phá top 3 nếu thắng đội cuối bảng Quảng Nam ở vòng này.

Điểm tựa cho thành công của HAGL chính là sân Pleiku. Sau 4 trận, HAGL có 10 điểm, là đội chơi sân nhà tốt nhất giải. Dù chỉ ghi 4 bàn, nhưng hàng thủ chắc chắn khi được chơi tại "tổ ấm" giúp thầy trò ông Lee Tae Hoon lặng lẽ tiến lên.

Sự có mặt của tân binh Anh Đức cũng mang lại nguồn sinh khí mới cho đội bóng phố Núi. Với đẳng cấp được kiểm chứng cùng kinh nghiệm thi đấu nhiều năm ở V-League, Anh Đức có thể trở thành vũ khí lợi hại, nâng cấp hiệu quả hàng công HAGL.

HAGL (áo trắng) đang tiến bộ không ngừng.

Vòng trước, đội bóng phố Núi chơi rất tốt trên sân Bình Dương với nhiều cơ hội ăn bàn. Nếu Chevy Walsh dứt điểm tốt hơn, HAGL đã có 3 điểm. Vấn đề của đội bóng này là khả năng tận dụng cơ hội và Anh Đức sẽ khắc phục điều đó.

Đối lập phong độ sân nhà của HAGL, Quảng Nam lại đá rất kém trên sân khách với chỉ 1 điểm sau 4 trận. Đội bóng của HLV Đào Quang Hùng yếu toàn diện ở các tuyến, không nổi bật từ nội binh tới ngoại binh. Tinh thần đội cũng rệu rã, yếu ớt sau những trận thua tan nát đầu mùa. Quảng Nam khó đứng vững ở Pleiku trước một HAGL đang tràn đầy quyết tâm và động lực.

Hà Nội FC quyết chiến Hải Phòng

Đại chiến Hà Nội FC và Hải Phòng mất nhiệt khi cả hai đội đều đang xuống dốc. Nếu Hà Nội FC đánh mất hình ảnh lẫy lừng của nhà đương kim vô địch với chỉ 1 chiến thắng sau 6 trận gần nhất, Hải Phòng còn "thảm" hơn. Đội bóng đất Cảng thua 4/9 trận, sở hữu hàng công kém cỏi nhất giải với chỉ 4 bàn.

An ủi duy nhất của Hải Phòng là CLB này chơi không đến nỗi nào trên sân khách. Cả hai chiến thắng của Hải Phòng từ đầu mùa đều diễn ra trên sân đối phương (Thanh Hóa, Nam Định). Đội bóng của HLV Phạm Anh Tuấn thường chơi tốt khi mở tỷ số. Khi ấy, các cầu thủ được đá phòng ngự - phản công và sẽ thể hiện khả năng đeo bám khó chịu.

Hà Nội FC phải tự cứu mình.

Vấn đề là Hải Phòng rất ít khi... dẫn trước. Đội bóng đất Cảng quá yếu kém trong khâu tấn công. Đây là đội duy nhất ở V-League chưa có cầu thủ nội nào ghi bàn từ đầu mùa ở V-League. Với hàng công thiếu hiệu quả như vậy, kể cả khi đá với hàng thủ chắp vá của Hà Nội FC, Hải Phòng cũng chưa chắc làm nên chuyện.

Hà Nội FC đã bị đẩy vào bước đường cùng. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm phải thắng cả 4 vòng còn lại để tự quyết số phận. CLB Thủ đô sẽ chào đón sự trở lại của Quang Hải. Tiền vệ sinh năm 1997 là nguồn sáng tạo trong lối chơi của Hà Nội FC. Khi Hải "con" đạt phong độ cao nhất, Hà Nội FC đủ sức đánh bại đội hình thiếu tính tổ chức và tập trung của Hải Phòng.

Viettel, CLB TP.HCM chưa chắc thắng

Nếu đội đầu bảng Sài Gòn FC được tiếp Nam Định trên sân nhà, hai đối thủ xếp sau là Viettel và CLB TP.HCM lần lượt phải làm khách trên sân SLNA và Hà Tĩnh. Cả hai CLB miền Trung đều đứng ở nửa sau, nhưng không có nghĩa Viettel hay CLB TP.HCM sẽ có những trận dễ thở.

Thi đấu trong điều kiện thời tiết ở miền Trung dễ khiến cầu thủ kiệt sức. CLB TP.HCM đã quen với giờ thi đấu tối ở sân Thống Nhất, nên thường bị ngợp trước nắng nóng. Trên sân Lạch Tray của Hải Phòng, CLB TP.HCM từng bị chủ nhà "quần" suốt 90 phút vì không quen thời tiết. Viettel cũng tương tự, khi đội bóng của HLV Việt Hoàng rất vất vả trước Hà Tĩnh vì phải đá lúc 4, 5h chiều.

Còn về chuyên môn, không có gì phải nghi ngờ đẳng cấp của hai đội này. Viettel đang vào guồng khi vừa đè bẹp Hải Phòng 4-0 ở Hàng Đẫy, còn CLB TP.HCM hạ đo ván Than Quảng Ninh 3-0. Đây cũng là những cái tên gần như chắc chắn sẽ đua vô địch lượt về. Việc của hai đội là tích lũy điểm số để tạo lợi thế cạnh tranh trong giai đoạn hai.