Vòi rồng xuất hiện cùng lúc với cầu vồng trên biển Cửa Lò, Nghệ An

Mạng xã hội Facebook đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tượng xuất hiện một vòi rồng "khổng lồ". Đoạn video hấp dẫn hơn khi trong vòi rồng này lại xuất hiện cả một chiếc cầu vồng lung linh huyền ảo.

Đoạn video này do anh Nguyễn Chung (trú TX. Cửa Lò, Nghệ An) quay lại được vào chiều 4/10 khi cùng nhóm ngư dân đang đi thuyền đánh bắt cá cá trên vùng biển Cửa Lò. Vị trí anh Chung quay lại được vòi rồng trên là gần đảo Mắt (TX Cửa Lò).

Video: Xuất hiện vòi rồng cùng cầu vồng trên biển Cửa Lò, Nghệ An

Anh Chung cho biết, vòi rồng này rất lớn xuất hiện khoảng thời gian rất lâu. Tuy nhiên anh chỉ quay đoạn video dài gần phút để làm kỷ niệm. Đây cũng là lần đầu tiên anh Chung đi biển và gặp hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ này.

Đáng chú ý, thời điểm xuất hiện vòi rồng thì khu vực này không có mưa. Cộng với việc hửng nắng nên khi vòi rồng xuất hiện thì cầu vồng cũng xuất hiện kèm theo tạo nên cảm giác kỳ lạ.

Vòi rồng rất lớn và dài, vòng xoáy bên trong lớn.

Được biết, hai ngày qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuất hiện mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong những ngày tới sẽ tiếp tục xuất hiện mưa to, đề phòng lũ lụt và sạt lở.

Vòi rồng xuất hiện lúc trời vẫn còn hửng nắng.