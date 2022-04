Vợ Will Smith ước chồng không tát Chris Rock

Ngày 4/4, trên US Weekly, một nguồn tin thân cận của cặp sao tiết lộ phản ứng từ Jada Pinkett sau sự việc liên quan đến chồng tại lễ trao giải Oscar 2022. Người này cho biết vợ chồng nghệ sĩ đều hiểu rõ cú tát của Will Smith đối với Chris Rock là phản ứng thái quá, thiếu kiểm soát.

“Jada Pinkett không muốn chồng phải dùng bạo lực để bảo vệ mình. Cô ấy không phải mẫu phụ nữ cần được chở che. Jada Pinkett mạnh mẽ, kiên định và có thể tự giải quyết chuyện cá nhân. Cô ấy luôn đứng về phía chồng và không giận anh ấy sau sự việc. Song Jada Pinkett ước chồng không nóng nảy dẫn đến hành động đánh Chris Rock”, nguồn tin cho hay.

Jada Pinkett Smith tại lễ trao giải Oscar 2022. (Ảnh: Mike Coppoloa/Getty)

Người này nói thêm kể từ khi kết hôn vào năm 1997 đến nay, vợ chồng diễn viên Will Smith đều hướng về gia đình. Họ làm mọi thứ để bảo vệ cuộc sống yên bình cho các thành viên, đặc biệt là đối với hai con Jaden và Willow.

Hiện, Will Smith trả giá đắt sau hành động tát Chris Rock trên sân khấu lễ trao giải Oscar lần thứ 94.

Theo Hollywood Reporter, các dự án của nam diễn viên đang tạm dừng sau vụ bê bối. Sony quyết định tạm ngừng sản xuất phần thứ 4 của Bad Boys - bộ phim đánh dấu sự tái hợp giữa Will Smith và Martin Lawrence.

Ngoài ra, Netflix tạm hoãn quá trình sản xuất bộ phim hành động Fast and Loose do Will Smith đóng chính. Trước đó, đạo diễn David Leitch (Deadpool 2) rút khỏi dự án. Điều đó khiến việc sản xuất bộ phim ngày càng khó khăn.

Nguồn tin của Hollywood Reporter cho biết các hãng phim đang xem xét việc hợp tác với Will Smith. Họ sợ gặp rủi ro khi chi hàng triệu USD vào các dự án có mặt nam diễn viên.

Về phía Will Smith, anh đã làm văn bản xin rút khỏi vai trò thành viên của Viện Hàn lâm. "Hành động của tôi khi tát Chris Rock là không thể tha thứ, bào chữa được. Danh sách người bị tôi làm tổn thương rất dài, bao gồm Chris Rock, gia đình và bạn bè của anh ấy, người thân của tôi và tất cả khán giả trên toàn cầu. Tôi đã phản bội lại sự tin tưởng từ Viện Hàn lâm", tài tử bày tỏ.