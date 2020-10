Vô vọng ngóng tin thân nhân khi xe cứu hộ rời nơi 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích

Video: Đoàn xe cứu thương, cứu hộ rút khỏi hiện trường tối 14/10

Theo ghi nhận của VTC News, đến 18h40 ngày 14/10, đoàn xe cứu thương, cứu hộ cứu nạn của lực lượng tham gia tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở vùi lấp Trạm bảo vệ rừng Tiểu khu 67, thủy điện Rào Trăng 3 rút ra khu vực trung tâm xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế.

Cùng với đó, 3 xe chở lực quân đội từ trong hiện trường cũng lần lượt rút ra Ban Chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn tiền phương đóng tại UBND xã Phong Xuân.

Theo ghi nhận tại Ban Chỉ đạo tiền phương, đoàn xe này được điều động vào hiện trường từ lúc 14h nhưng 16h30 được rút ra và đến 18h40 đã rút hết.

Hiện trường sạt lở núi tại Trạm bảo vệ rừng tiểu khu 67.

Hiện công tác tìm kiếm tung tích người mất tích vẫn đang được các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai bằng các phương tiện cơ giới cũng như sử dụng chó nghiệp vụ để xác định vị trí.

Hàng trăm người ở xã Phong Xuân và người thân của những người mất tích hồi hộp đứng chờ nhưng không có kết quả khi đoàn xe trở ra.

Ông Lê Văn Hoan (62 tuổi, bố nạn nhân S., trú huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) vào Phong Xuân để ngóng tin con trong tâm trạng bồn chồn, lo lắng nhưng không nhận được thông tin khi đoàn xe cứu thương, cứu hộ cứu nạn lần lượt rút khỏi hiện trường.

Ông Hoan kể: “Lần cuối nó gọi về nói với tôi là đem máy cho công ty xong rồi sẽ về vì trời mưa lớn không làm được. Từ đó tôi không liên lạc được, cho đến khi nhận được tin tai nạn sạt lở núi xảy ra”.

Ông Hoan cho biết thêm, anh S. vào làm tại thủy điện Rào Trăng 3 mới được 1 tuần thì gặp nạn. Ngoài ông Hoan, còn có khoảng 30 người cùng quê bắt xe vào xã Phong Xuân để ngóng tin người thân.

“Đến giờ chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin của người thân từ lực lượng tiếp cận hiện trường nên rất lo lắng”, ông Hoan cho biết.

Ông Hoan từ Hà Tĩnh vào Phong Xuân chờ tin con.

Anh Bình cũng từ Hà Tĩnh vào chờ tin cháu từ trưa 14/10 cho biết, gia đình rất lo lắng, gọi điện liên tục hỏi thăm nhưng anh cũng không có thông tin gì để báo về.

“Có thể chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra nhưng tôi vẫn hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến. Tôi trực tại đây, còn người khác trực ở điểm đường thủy. Cũng chia nhau túc trực vậy thôi chứ chưa có thông tin gì”, anh Bình cho biết.

Như VTC News đưa tin, từ sáng sớm 14/10, đoàn công tác do ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế dẫn đầu và Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cùng hàng trăm cán bộ chiến sỹ công an đã vượt đường rừng, di chuyển bằng ca nô, ghe thuyền từ lòng hồ Thủy điện Hương Điền đến khu vực các Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4.

Rất đông người đứng chờ đoàn xe cứu thương từ hiện trường trở ra nhưng không có kết quả.

Tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng, đoàn đã gặp được 19 người (gồm 2 chuyên gia người Ấn Độ và 17 người Việt Nam, trong đó có một phụ nữ quê tỉnh Quảng Trị). Mọi người vẫn an toàn, không ai bị thương.

Sau khi sơ cấp cứu, tiếp tế thức ăn, nước uống, 19 người được đưa lên ca nô để di chuyển. Lúc 13h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa 19 người lên bờ, di chuyển về Bệnh viện để tiếp tục sơ cấp cứu, điều trị.

Cũng trưa 14/10, lực lượng Công an đã tìm thấy thi thể đầu tiên của anh N. (quê Thanh Hóa), nhân viên lái máy cẩu tháp của Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.

Thi thể được phát hiện tại một vũng nước, bùn lầy do sạt lở vùi xuống, đang trong quá trình phân hủy. Phải rất vất vả, hàng chục cán bộ chiến sỹ công an mới vớt được thi thể lên khỏi vị trí, khiêng vượt đồi núi, khe suối đưa xuống thuyền để đưa vào bờ…

Các xe cứu thương quay lại khu vực Ban Chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn tiền phương đóng quân.

Ngoài ra, đêm 12/10 quả đồi nằm cách Trạm Kiểm lâm số 7 khoảng 100 m bị sạt lở, đất đá đổ xuống nơi nghỉ đêm của đoàn cứu hộ khiến 13 cán bộ, chiến sỹ mất tích. Hiện, đất đá vùi lấp khu vực này khoảng 1 ha, với độ phủ dày từ 2-3 m.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích và triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn.