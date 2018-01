Vợ trốn truy nã bị cảnh sát bắt, chồng và hai con trai mang dao chống trả quyết liệt

Khi vợ trốn truy nã bị cảnh sát bắt giữ và dẫn giải về trụ sở công an thì Xìa cùng hai con trai dùng dao và gậy chặn đường, chống trả quyết liệt.

Ngày 6/1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Già Cha Xìa và hai con trai của Xìa là Già Pá Xồng, Già Bá Khù (cùng trú bản Phà Lệch Phay, xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo hồ sơ, năm 2014, Vừ Y Rùa (vợ của Xìa) đánh người trong huyện bị thương nặng rồi bị Công an huyện Kỳ Sơn khởi tố bị can về tội cố ý gây thương tích.

Tuy nhiên, Rùa bỏ trốn khỏi địa phương, sang Lào nên ngày 16/11/2014, Công an huyện Kỳ Sơn ra quyết định truy nã Rùa về tội cố ý gây thương tích.

Hai anh em Già Bá Xồng và Già Bá Khù. Ảnh: Công an Nghệ An.

Cuối năm 2017, người dân cung cấp thông tin cho Công an huyện Kỳ Sơn là Rùa vừa trở về nhà. Ngay lập tức, lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về Hình sự, Kinh tế, Ma túy cử các trinh sát nhanh chóng xác minh để bắt giữ Rùa xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tổ công tác đã tiếp cận ngôi nhà, không để Rùa lẩn trốn từ cửa sau nhà chạy lên rừng, đồng thời đề phòng các đối tượng dùng súng tự chế bắn trả.

Sau khi đã phong tỏa, chốt chặn các lối ra vào, từng mũi trinh sát đã tiếp cận và việc bắt giữ Rùa được tiến hành ngay sau đó khiến Rùa không kịp trở tay.

Khi các chiến sĩ dẫn giải Rùa về trụ sở Công an huyện Kỳ Sơn đi đến địa phận xã Na Loi (huyện Kỳ Sơn) thì Xìa cùng hai con trai đã mai phục, dùng dao nhọn để chém và sử dụng gậy đánh liên tục vào các các bộ, chiến sỹ để giải cứu Rùa. Lợi dụng tình huống bất ngờ, Rùa đã cùng chồng lẩn trốn vào rừng.

Tổ công tác đã khống chế và bắt giữ hai con trai của Rùa đưa về trụ sở Công an huyện Kỳ Sơn.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục truy bắt vợ chồng Xìa và Rùa. Đồng thờ, tổ chức tuyên truyền rộng rãi cho quần chúng nhân dân trên địa bàn biết, cung cấp về nơi ẩn nấp của Xìa và Rùa để bắt giữ, xử lý.

