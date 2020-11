Vô lễ, cộc cằn trong show thực tế, hàng loạt sao Hàn lao đao

Không thể phủ nhận rằng các show thực tế Hàn Quốc đóng vai trò quan trọng, giúp khán giả nhìn thấy được góc nhìn mới mẻ, tích cực, gần gũi hơn về idol. Thế nhưng, cái gì cũng có hai mặt của nó, càng được lên truyền hình nhiều, bạn càng nổi tiếng, nhưng đồng thời càng bị hàng triệu cặp mắt khán giả săm soi. Loạt sao Hàn dưới đây vẫn làm mất điểm trong mắt công chúng, thậm chí lao đao sự nghiệp vì có thái độ vô lễ trong những lần xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ.

Kim Yewon (Jewelry) vô lễ với đàn chị

Sự việc xảy ra vào năm 2015 khi Kim Yewon - thành viên của Jewelry tham gia chương trình Tutoring Across Generation của đài MBC, có sự xuất hiện của đàn chị Lee Tae Im.

Yewon được staff kể lại đã khóc trong nhà vệ sinh suốt 30 phút và vẫn cố quay cho xong chương trình trong khi Lee Tae Im thì bỏ đi.

Một video hậu trường của chương trình bị phát tán, trong đó Lee Tae Im đi từ dưới nước lên, vui vẻ chào hỏi và tỏ ý muốn trò chuyện cùng Yewon nhưng lại bị đàn em thờ ơ và còn trả lời trống không. Sau đó Lee Tae Im đã bực tức và mắng chửi đàn em. Đoạn clip bị tung ra đã khiến Lee Tae Im bị cư dân mạng vùi dập không thương tiếc, trong khi đó Yewon thì được nhà đài đưa tin rằng cô đã khóc sau khi bị đàn chị chửi mắng nhưng vẫn giữ tác phong chuyên nghiệp quay cho hết chương trình.

Lee Tae Im đã phải lên tiếng xin lỗi Yewon, rời khỏi chương trình, từ bỏ vai diễn đang đóng trong bộ phim và sự nghiệp gần như chấm dứt. Yewon thể hiện sự "độ lượng" của mình khi chấp nhận lời xin lỗi của đàn chị. Tuy nhiên, sau vài tuần thì một video đầy đủ được tung ra giúp Lee Tae Im lật ngược tình thế.

Trong video gốc bị phát tán, nhiều người có thể thấy rõ Yewon là người ăn nói trống không, gây hấn và tỏ thái độ với đàn chị thế nhưng cô nàng lại đóng vai nạn nhân trước mặt công chúng. Vụ việc sau đó tạm gác lại bằng lời xin lỗi của Yewon, tuy nhiên, scandal vô lễ và sự giả tạo khiến cô bị công chúng ghét bỏ trong một thời gian dài.

Girl's Day "dính phốt" coi thường MC

Khi trở thành khách mời xuất hiện trong chương trình giao lưu AfreecaTV, các thành viên Girl's Day đã bị cư dân mạng "ném đá" không thương tiếc vì đã có những hành động cư xử không đúng mực, coi thường MC.

Theo đó, các thành viên trong nhóm đã tỏ ra bất lịch sự khi không để tâm vào câu hỏi của MC mà chỉ chăm chăm vào đồ ăn trên bàn. Thậm chí, em út Hyeri còn bày ra bộ mặt chán nản, khiến nhiều cư dân mạng cho rằng cô nàng đang kinh thường tiền bối.

Các thành viên Girl's Day tập trung vào "chuyên môn ăn uống", mặc MC tự pha trò.

Ngoài ra, thành viên Sojin cũng bị chỉ trích sau “cuộc chiến bánh bao”. MC Choi Kun mua tặng đồ ăn và mời Girl’s Day thưởng thức ngay trong chương trình. Thế nhưng chị cả Sojin liên tục cất hộp bánh bao xuống dưới đất mỗi khi nam MC đặt lên bàn. Lý do mà cô đưa ra là nhóm nhạc không thích bánh bao.

"Cuộc chiến bánh bao" càng khiến các cô gái mất điểm trong mắt người hâm mộ.

Sau khi bị "ném đá", Girl's Day đã phải cúi đầu xin lỗi khán giả về những hành động của mình. Sự việc lần đó khiến danh tiếng của nhóm bị ảnh hưởng nặng nề, đến mức những lần comeback của mình, nhóm đã phải chịu sự quay lưng của công chúng Hàn.

Krystal (f(x))thiếu chuyên nghiệp khi ghi hình

Vào năm 2011, Krystal (f(x)) từng bị chi trích vì thái độ bất lịch sự trong khi tham gia chương trình Quiz That Changes The World. Chuyện là trong khi nhiều khách mời rất chăm chú theo dõi diễn biến và “hòa nhịp” cùng chương trình thì biểu hiện trên mặt của Krystal lại rất khó coi, thậm chí cô nàng còn cúi xuống nghịch điện thoại, cậy móng tay lúc ghi hình gameshow. Thời điểm đó, khán giả cho rằng nữ ca sĩ mắc bệnh ngôi sao, không tôn trọng đồng nghiệp và tiền bối cùng làm việc. Vụ việc ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của Krystal, khiến cô bị dư luận chỉ trích trong thời gian dài.

Tương tự Krystal, Yoo Jung (Weki Meki) cũng từng dính "phốt" vì không tập trung ghi hình gameshow. Cách đây không lâu, khi còn là thành viên nhóm nhạc nữ IOI, Yoo Jung đã có cơ hội xuất hiện trong chương trình Vitamin của đài KBS, trong đó có sự tham gia của các nghệ sĩ lớn tuổi. Khi ai nấy đều tập trung cho việc ghi hình thì cô gái trẻ mới debut được 2 tuần vô tình khiến cho người hâm mộ không hài lòng vì thái độ không tập trung, dáng ngồi không ngay ngắn. Thậm chí, cô nàng còn nghịch móng tay và không để ý đến mọi thứ xung quanh. Hành động này của Yoo Jung bị lên án, đa số đều cho rằng cô đã không tôn trọng với tất cả mọi người, đặc biệt là các tiền bối có mặt tại trường quay.