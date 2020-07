Vợ Đường 'Nhuệ' câu kết với 4 cán bộ đảo ngược kết quả đấu giá đất thế nào?

Mánh khóe đảo ngược kết quả đấu giá đất

Tại bản Kết luận điều tra vụ án hình sự số 36, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình nêu rõ, hành vi của bị can Nguyễn Thị Dương (SN 1980, vợ Đường "Nhuệ", ở TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và 4 cán bộ Sở Tư pháp, Sở TN&MT Thái Bình đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 1, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, ngày 29/9/2019, UBND tỉnh Thái Bình ra Quyết định số 3019 cho phép đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 10 lô đất tại khu quy hoạch dân cư thuộc phường Bồ Xuyên (TP Thái Bình), giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên thuộc Sở TN&MT Thái Bình (gọi tắt là Trung tâm Quỹ đất) tổ chức đấu giá.

Ngày 7/11/2019, Trung tâm Quỹ đất ký hợp đồng số 24 với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình (gọi tắt là Trung tâm Đấu giá) thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 10 lô đất này.

Trung tâm đấu giá giao anh Vũ Gia Thành là đấu giá viên ban hành quy chế cuộc đấu giá, thông báo đấu giá, bán hồ sơ đấu giá và các thủ tục liên quan việc đấu giá này.

Bà Nguyễn Thị Hạnh (SN 1966) thông qua em gái là bà Nguyễn Thị Lan nhờ Nguyễn Thị Dương mua hộ lô đất số 9 khu dân cư phường Bồ Xuyên. Mọi thủ tục đấu giá lô đất, bà Hạnh đều nhờ Dương làm, bà Hạnh chỉ đứng tên, ký các giấy tờ theo hướng dẫn của Dương.

Ngày 20/12/2019, Trung tâm Đấu giá tổ chức đấu giá lô đất số 9 và số 10. Do điều kiện đấu giá cần ít nhất 2 người tham gia nên Dương lấy tên bà Hạnh và anh Phạm Đình Dũng (SN 1982, trú tại phường Bồ Xuyên) tham gia đấu giá.

Cơ quan điều tra kết luận quá trình đấu giá, Dương biết bà Hạnh không trúng thầu do phiếu trả giá không hợp lệ (phần trả giá ghi số tiền bằng chữ và bằng số không khớp nhau), sau đó Dương gặp Phạm Văn Hiệp (Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình) và Vũ Gia Thành đặt vấn đề thay đổi kết quả để cho bà Hạnh trúng đấu giá lô đất số 9.

Theo cáo buộc, bị can Vũ Gia Thành đưa ra điều kiện là anh V.T.Đ (người được công bố trúng đấu giá lô đấy số 9) phải đồng ý nhường cho bà Hạnh trúng đấu giá thì mới thay đổi được kết quả. Do đó, Dương cùng chồng là Đường "Nhuệ" tìm gặp anh Đ. để ép anh Đ. nhường lô đất số 9.

Đường bảo anh Đ. nhường lại lô đất số 9 sẽ cho anh Đ. 20 triệu đồng nhưng anh Đ. không đồng ý. Khi Đường và anh Đ. tới quán nước ở cổng Sở Tư pháp Thái Bình, Nguyễn Thị Dương yêu cầu người đàn ông này nhường lô đất số 9 nhưng anh không đồng ý liền bị Dương cầm cốc nước chè hất vào mặt.

Liền sau đó, các đàn em của vợ chồng Đường "Nhuệ" là Phạm Xuân Hòa, Vũ Văn Bằng, Nguyễn Đức Huy lao vào đánh anh Đ. Anh Đ. bỏ chạy và lên xe ô tô của bạn mình ngồi. Nguyễn Xuân Đường theo lên xe tiếp tục yêu cầu anh Đ. nhường lô đất số 9 cho mình. Do bị đe dọa, anh Đ. phải đồng ý nhường lô đất số 9. Anh Đ. xuống xe, cùng Nguyễn Thị Dương đi vào phòng đấu giá.

Trong thời gian chờ đấu giá lô đất số 10, tại phòng đấu giá, Phạm Văn Hiệp nói với Trịnh Thị Minh Thúy (SN 1970, Trưởng phòng của Trung tâm Quỹ đất): "Bà Hạnh là bà cô của Hiệp". Hà Văn Dũng (SN 1984, là nhân viên Trung tâm Quỹ đất) cũng nghe thấy Hiệp nói.

Theo Vũ Gia Thành khai, bị can được Phạm Văn Hiệp gọi ra ngoài hành lang và nói: "Anh đồng ý đổi tên người trúng đấu giá từ Đ. sang bà Hạnh giúp chị Dương cũng là giúp gia đình em vì bà Hạnh là chỗ người nhà thân thiết với gia đình em".

Sau đó, Hiệp và Thành vào khu đấu giá. Tại đây, bị can Hiệp, Thành, Thúy, Dũng, Dương nói với mọi người anh Đ. đồng ý nhường lô đất cho bà Hạnh. Bị can Thành và bị can Thúy hỏi lại anh Đ. việc nhường lại lô đất số 9 cho bà Hạnh thì anh Đ. xác nhận đồng ý.

Cùng ngày 20/12, Phạm Văn Hiệp ký thông báo số 06 và danh sách người trúng đấu giá gửi từ Trung tâm Quỹ đất thông báo kết quả trúng đấu giá. Trong đó, bà Hạnh là người trúng đấu giá lô đất số 9.

Vợ Đường "Nhuệ" đóng vai trò chính

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình, trong vụ đấu giá đất này, tuy không có vụ lợi nhưng các bị can Phạm Văn Hiệp, Vũ Gia Thành, Trịnh Minh Thúy, Hà Văn Dũng vì động cơ cá nhân khác, cố ý làm trái công vụ thay đổi kết quả trúng đấu giá sang cho bà Nguyễn Thị Hạnh, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của anh V.T.Đ, thiệt hại do khắc phục hậu quả sau này, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan Nhà nước.

Trong số các bị can, Phạm Văn Hiệp không thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân (chỉ khai nhận tội trong buổi làm việc đầu tiên).

Song với tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đủ căn cứ xác định: Tại cuộc đấu giá ngày 20/12/2019, bị can Hiệp không trong thành phần nhưng thường xuyên có mặt, biết bà Hạnh không phải là người trúng đấu giá lô đất số 9; khi được bị can Dương nhờ thay đổi kết quả trúng đấu giá, bị can Hiệp nhận bà Hạnh là người nhà, lấy lý do đó tác động để những người có trác nhiệm tổ chức cuộc đấu giá đồng ý thay đổi kết quả trúng đấu giá. Thực tế, bà Hạnh và Hiệp không có quan hệ gì.

Bị can Vũ Gia Thành được giao tổ chức, các bị can Trịnh Thị Minh Thúy và Hà Văn Dũng được giao giám sát cuộc đấu giá, vì nể nang bị can Hiệp, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của Luật đấu giá tài sản, thống nhất thay đổi người trúng đấu giá lô đất số 9 từ anh Đ. sang bà Hạnh.

Bị can Dương biết anh Đ. là người trúng đấu giá lô đất này, biết phiếu trả giá của bà Hạnh không hợp lệ, được bị can Thành giải thích rõ nhưng vì muốn đấu bằng được lô đất này nên nhờ các bị can khác trong vụ án giúp về thủ tục và đe dọa, ép anh Đ. từ bỏ kết quả trúng đấu giá, tạo điều kiện giúp sức cho các bị can có chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ.

Hành vi của bị can Dương vừa là nguyên nhân, vừa là điều kiện để các bị can khác thực hiện hành vi phạm tội.

Đối với Nguyễn Xuân Đường, kết luận điều tra nêu, tuy Đường không có hành động gì trực tiếp xâm hại sức khỏe anh Đ. nhưng dùng lời nói đe dọa, ép anh Đ. phải từ bỏ kết quả trúng đấu giá lô đất số 9.

Bản thân Đường chỉ làm theo ý muốn của vợ, không đặt vấn đề gì, không tác động gì với những người có chức vụ, quyền hạn tổ chức cuộc đấu giá, không biết cách thức phải làm thế nào để thay đổi kết quả người trúng đấu giá. Do đó, Công an tỉnh Thái Bình không đủ căn cứ buộc Đường "Nhuệ" đồng phạm với các bị can trong vụ án này.

