Vợ cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng nhận 50.000 USD ở quán cà phê từ doanh nghiệp

Sáng 19/4, sau khoảng một tuần Bộ Công an ra kết luận điều tra, VKSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 54 bị can trong vụ án "chuyến bay giải cứu" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Trong đó, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng bị cáo buộc nhận hối lộ số tiền 21,5 tỷ đồng từ các doanh nghiệp.

Theo cáo trạng, ông Tô Anh Dũng được phân công phụ trách, chỉ đạo Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Cục Lãnh sự là đầu mối tiếp nhận hồ sơ từ các doanh nghiệp tham gia thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trong thời gian dịch COVID-19, ký văn bản xin ý kiến 4 Bộ (Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải) và ký đề xuất gửi Lãnh đạo Chính phủ phê duyệt kế hoạch đưa công dân về nước.

Biết được vai trò của Tô Anh Dũng, từ tháng 5/2020 đến 1/2022, 13 đại diện doanh nghiệp đã tiếp cận, đặt vấn đề nhờ Tô Anh Dũng giải quyết cấp phép chuyến bay và được ông này đồng ý.

Trong quá trình thực hiện, Tô Anh Dũng 37 lần nhận tiền của các doanh nghiệp.

Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng

Cụ thể, tháng 5/2020, Hoàng Diệu Mơ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Du lịch và Dịch vụ hàng không An Bình (Công ty An Bình) đến liên hệ, gặp Tô Anh Dũng tại phòng làm việc và đặt vấn đề để Công ty An Bình tham gia chuyến bay. Từ tháng 12/2020 đến tháng 1/2022, trong quá trình giải quyết thủ tục hồ sơ xin phê duyệt 66 chuyến bay, Tô Anh Dũng đã nhận hối lộ 8 lần của Hoàng Diệu Mơ với số tiền 8,5 tỷ đồng. Mơ đưa tiền tại phòng làm việc của Tô Anh Dũng hoặc tại gần cổng trụ sở Bộ Ngoại giao.

Tháng 6/2021, Hoàng Anh Kiếm được Nguyễn Tiến Mạnh, Phó Giám Thông qua đốc Công ty Lữ Hành Việt nhờ xin phê duyệt cấp phép chuyến bay. Sau đó, Kiếm đã liên hệ và được Tô Anh Dũng đồng ý giải quyết thủ tục để được cấp phép các chuyến bay cho Công ty Lữ Hành Việt.

Từ tháng 6/2021 đến tháng 11/2021, Công ty Lữ Hành Việt được cấp phép 11 chuyến bay. Trong quá trình giải quyết thủ tục hồ sơ xin phê duyệt các chuyến bay combo cho Công ty Lữ Hành Việt, Tô Anh Dũng đã nhận hối lộ 3 lần của Hoàng Anh Kiếm ngay tại phòng làm việc của mình, với tổng số tiền 30.000 USD.

Cũng trong tháng 6/2021, Tô Anh Dũng đồng ý giúp Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam (Công ty Công đoàn Đường sắt) được tổ chức thực hiện 2 chuyến bay combo. Sau đó, cựu Thứ trưởng nhận hối lộ của Giám đốc Tào Đức Hiệp 10.000 USD (hơn 230 triệu đồng) tại phòng làm việc.

Tháng 7/2021, Lê Văn Nghĩa, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch và Dịch vụ ăn uống Nhật Minh (Công ty Nhật Minh) liên hệ và được Tô Anh Dũng đồng ý giải quyết thủ tục để được cấp phép các chuyến bay cho Công ty Nhật Minh. Từ tháng 7 đến tháng 11/2021, Tô Anh Dũng nhận hối lộ của Lê Văn Nghĩa 2 lần, tổng số tiền 40.000 USD (tương đương hơn 900 triệu đồng) để phê duyệt 18 chuyến bay combo.

Tháng 7/2021, Nguyễn Thị Tường Vy, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư ATA Việt Nam (Công ty ATA) gặp bà Trần Phi Nga (vợ Tô Anh Dũng) để tìm cách tiếp cận Tô Anh Dũng xin giải quyết thủ tục xét duyệt, cấp phép các chuyến bay. Sau đó, Vy nhiều lần gặp, đặt vấn đề và được Tô Anh Dũng đồng ý giải quyết thủ tục để được cấp phép các chuyến bay cho Công ty ATA, Investco của Vy.

Từ tháng 7/2021 đến 12/2021, Công ty ATA được cấp phép 32 chuyến bay combo. Quá trình giải quyết thủ tục hồ sơ xin phê duyệt các chuyến bay combo cho Công ty ATA, Investco, Tô Anh Dũng đã nhận hối lộ của Nguyễn Thị Tường Vy 3 lần với tổng số tiền 115.000 USD (tương đương hơn 2,6 tỷ đồng). Trong đó, một lần Vy gặp vợ Tô Anh Dũng tại quán cà phê và đưa cho bà này một túi quà, ông Dũng khai bên trong có 50.000 USD.

Tháng 7/2021, Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Bluesky đến gặp, đặt vấn đề và được Tô Anh Dũng đồng ý giải quyết thủ tục để được cấp phép các chuyến bay cho nhóm Công ty Bluesky. Từ tháng 7/2021 đến 11/2021, nhóm Công ty Bluesky được cấp phép 109 chuyến bay combo. Tô Anh Dũng đã nhận hối lộ của Nguyễn Thị Thanh Hằng 8 lần, tổng số tiến 5 tỷ đồng.

Tháng 8/2021, Phan Thị Mai đã sử dụng pháp nhân Công ty Cổ phần Quốc tế Sao Hà Nội do Mai làm Giám đốc và mượn pháp nhân Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân lực Việt Phát, Công ty Cung ứng Nhân lực Việt Nhật nộp hồ sơ đến Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao xin tổ chức chuyến bay. Qua tìm hiểu Mai biết việc được phép cấp các chuyến bay rất khó khăn nên thông qua các mối quan hệ, Mai đã liên hệ đặt vấn đề và được Tô Anh Dũng đồng ý giúp đỡ.

Tô Anh hướng dẫn Mai liên hệ với Đỗ Hoàng Tùng, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự hoàn thiện hồ sơ để được cấp phép tổ chức chuyến bay. Từ tháng 7/2021 đến tháng 11/2021, nhóm Công ty của Phan Thị Mai được phê duyệt 15 chuyến bay. Tô Anh Dũng nhận hối lộ 2 lần của doanh nghiệp này với số tiền 25.000 USD.

Cuối tháng 9/2021, do quen biết với ông Lê Dũng, Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao, Nguyễn Thị Dung Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH G Việt Nam 19 (Công ty G19) nhờ ông Lê Dũng nói với Tô Anh Dũng tạo điều kiện giúp công ty của Hạnh được phê duyệt chuyến bay combo và được Tô Anh Dũng đồng ý.

Từ tháng 10/2021 đến 12/2021, công ty của Dung Hạnh được cấp phép 12 chuyến bay, đổi lại, Hạnh biếu ông Dũng 2 gói quà, bên trong là 400 triệu đồng.

Cuối tháng 9, đầu tháng 10/2021, Trần Thị Mai Xa, Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục Masterlife (Công ty Masterlife), liên hệ gặp, đặt vấn đề và được Tô Anh Dũng đồng ý tạo điều kiện giúp đỡ trong việc giải quyết thủ tục cấp phép các chuyến bay cho nhóm Công ty Masterlife.

Từ tháng 9 đến 11/2021, nhóm Công ty Masterlife được phê duyệt 18 chuyến bay. Quá trình phê duyệt chuyến bay combo, Tô Anh Dũng đã nhận hối lộ của Trấn Thị Mai Xa 2 lần, tổng số tiến 30.000 USD.

Cuối tháng 11/2021, Nguyễn Tiến Mạnh, Phó Giám đốc Công ty Lữ Hành Việt, Giám đốc Công ty Hoàng Long Luxury đã liên hệ, đặt vấn đề và được Tô Anh Dũng đồng ý cấp phép 11 chuyến bay. Tô Anh Dũng đã nhận hối lộ của Nguyễn Tiến Mạnh 30.000 USD tại phòng làm việc của Tô Anh Dũng.

Tháng 11/2021, theo yêu cầu của Lê Thị Ngọc Anh (Chuyên viên Phòng nhà khách, Vụ Lễ tân, Ban đối ngoại Trung ương), Phạm Thị Kim Ngân, Cán bộ Phòng Trị sự, Tạp chí Thanh tra Chính phủ đến liên hệ, gặp, đặt vấn đề và được Tô Anh Dũng đồng ý giúp Công ty TNHH Công nghệ và Du lịch Phượng Hoàng, Công ty TNHH Du lịch và Sự kiện Bầu trời Hà Nội do Lê Thị Ngọc Anh và Nguyễn Thị Hiền mượn pháp nhân để tổ chức thực hiện chuyến bay.

Từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2021, nhóm công ty này được cấp phép 12 chuyến bay combo. Quá trình giải quyết cấp phép các chuyến bay, Tô Anh Dũng đã nhận hối lộ của Phạm Thị Kim Ngân 2 lần, tổng số tiền 30.000 USD tại phòng làm việc.

Tháng 11/2021, Trần Hồng Hà, Giám đốc Công ty Công ty Sao Việt đã liên hệ, đặt vấn đề và được Tô Anh Dũng đồng ý tạo điều kiện để Công ty Sang Trọng, Nam Hồng, Sao Việt được tổ chức 17 chuyến bay combo. Sau đó, Tô Anh Dũng đã nhận hối lộ của Trần Hồng Hà 10.000 USD.

Tháng 9/2021, thông qua ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Vụ trưởng Vụ QHQT Văn phòng Chính phủ, Trần Minh Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thái Hòa đã gặp, đặt vấn đề và được Tô Anh Dũng đồng ý tạo điều kiện cấp phép chuyến bay cho Công ty Du lịch Quốc tế do Trần Minh Tuấn và Phạm Bích Hằng muợn pháp nhân của công ty này.

Sau đó, Công ty Du lịch Quốc tế được phê duyệt 4 chuyến bay. Trong quá trình phê duyệt chuyến bay, Tô Anh Dũng đã nhận hối lộ của Trần Minh Tuấn 2 lần, số tiền 200 triệu đồng.

Như vậy, trong quá trình cấp phép các chuyến bay combo cho các doanh nghiệp, từ tháng 12/2020 đến 1/2022, Tô Anh Dũng đã nhận hối lộ 37 lần của 13 doanh nghiệp, tổng số tiền 21,5 tỷ đồng (14,1 tỷ đồng và 320.000 USD).

Quá trình điều tra vụ án, Tô Anh Dũng và gia đình đã tự nguyện nộp 2 tỷ đồng cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả vụ án.

