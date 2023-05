Vợ chồng Tom Hanks mắng mỏ nhân viên trên thảm đỏ Cannes

Tối 23/5 (giờ địa phương), Tom Hanks và vợ Rita Wilson cùng các bạn diễn trong Asteroid City tham dự Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 để ra mắt bộ phim mới.

Đến sự kiện trong tâm trạng vui vẻ, tuy nhiên, vợ chồng tài tử A Man Called Otto gặp phải tình huống không đáng có ngay trên thảm đỏ. Họ dường như xảy ra mâu thuẫn với một nam nhân viên của LHP Cannes.

Tom Hanks và vợ Rita Wilson trên thảm đỏ LHP Cannes 2023. (Ảnh: SplashNews.com)

Hình ảnh do báo chí chụp lại cho thấy một người đàn ông mặc lễ phục ra hiệu cho Tom Hanks lúc ông đang chụp ảnh cùng các bạn diễn. Không rõ vì lý do gì, trong những bức ảnh sau đó, vợ chồng Tom Hanks biểu cảm căng thẳng nói chuyện với nam nhân viên. Trong khi người đàn ông lạ mặt khá bình tĩnh, Tom Hanks trông khó chịu ra mặt, không chỉ cau mày, bặm môi mà còn liên tục chỉ tay về phía đối phương. Rita Wilson cũng có hành động tương tự.

Sau sự việc, vợ chồng Tom Hanks tiếp tục cùng đồng nghiệp sải bước trên thảm đỏ và tạo dáng chụp ảnh.

Hiện, đại diện của Tom Hanks chưa bình luận gì về sự việc.

Nam nhân viên ra hiệu cho Tom Hanks lúc ông đang tạo dáng chụp ảnh trên thảm đỏ. (Ảnh: Getty Images)

Vợ chồng Tom Hanks trông căng thẳng, dường như đã mắng mỏ người đàn ông lạ mặt. (Ảnh: Getty Images)

Nam nhân viên vẫn bình tình, có vẻ như đang giải thích điều gì đó với bộ đôi nổi tiếng Hollywood. (Ảnh: Getty Images)

Tuy nhiên, cả Tom Hanks và vợ vẫn khá "hăng máu", còn liên tục chỉ trỏ. (Ảnh: Getty Images)

Chuyến đi đến Cannes diễn ra vào khoảng gần một tháng sau khi ông bà Hanks và Wilson kỷ niệm 35 năm ngày cưới.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Now and Then chia sẻ bức ảnh chồng đỡ chiếc bánh kem có dòng chữ “Happy Anniversary”, ánh mắt âu yếm nhìn vợ. “35 năm chung sống. Ngày 30 tháng 4 năm 1988. Tình yêu là tất cả”, bà viết.

Tom Hanks và Rita Wilson gặp nhau lần đầu trên phim trường Bosom Buddies vào năm 1981. Vào thời điểm đó, họ chỉ là bạn bè và Tom Hanks đã kết hôn với người yêu thời đại học, Samantha Lewes.

Tom Hanks và Rita Wilson kỷ niệm 35 năm kết hôn vào cuối tháng 4. (Ảnh: Getty Images)

Năm 1986, Hanks và Wilson công khai mối quan hệ. Tài tử Cast Away ly hôn người vợ đầu tiên một năm sau. Năm 1988, ông tái hôn với bạn diễn trong Larry Crowne.

Họ có với nhau 2 người con trai, Chet (32 tuổi) và Truman (27 tuổi). Hanks cũng là cha của Colin (45 tuổi) và con gái Elizabeth (41 tuổi) từ cuộc hôn nhân với Lewes.

(Nguồn: tienphong.vn)